«Сшить» мундир, изучить цыганский быт и послушать мелодию старинной шкатулки. Самые интересные музеи Москвы

Не покидая пределов МКАД, можно оказаться в гостях у кочевников. Фото: klassniytur.ru

В Москве огромное количество классных музеев. Многие из них на слуху, но есть и такие, о которых известно не всем. Ну и отлично: значит, не будет толп и очередей у кассы! Сегодня мы расскажем о тех местах, где интересно побывать всей семьей.

Музей кочевых народов

Адрес: м. «Авиамоторная», ул. Авиамоторная, 30А.

Сайт: nomadic.ru

Фишка: настоящие жилища кочевников.

Во дворе московской школы находится… стоянка кочевых народов. Точнее, их жилища. Тут можно увидеть юрту, типи, шатры цыган и североафриканских туарегов, ярангу, чум, масайскую хижину. Вы знаете, чем они отличаются? После посещения этот вопрос не застанет врасплох. Внутри можно изучить нехитрый быт кочевников, узнать об их основных занятиях и даже попробовать их еду.

В цыганском шатре гостям погадают на руке и споют романсы. В киргизской юрте можно послушать национальный инструмент комуз и поиграть в настольную игру «9 горошин», в индейском типи - освоить язык жестов коренного народа Америки и узнать, зачем в жилище лежит череп бизона.

Музей военной формы

В Музее военной формы показывают обмундирование от петровских времен до наших дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес: м. «Баррикадная», ул. Б. Никитская, 46/17/1.

Сайт: museum-vf.ru

Фишка: мультимедийные солдаты и викторины.

Этому музею три года. Здесь рассказывают историю военной формы от Петровской эпохи и до наших дней. Посетителей встречают русские солдаты разных родов войск. Можно рассмотреть в деталях их обмундирование и амуницию. А при помощи мультимедиа узнать «из первых уст» о достоинствах и недостатках формы. Гренадер, например, расскажет, почему им, метателям гранат, не подходили головные уборы-треуголки: рука в замахе постоянно цепляла их.

Тут же можно при помощи медиаэкрана «сшить» мундир: как только работа сделана, его проекция появится на манекене.

Военная форма часто менялась, становясь более удобной и функциональной. Поначалу это были кафтаны, панталоны, штиблеты (гетры на пуговицах), большие головные уборы с плюмажем (оперением) - он был не только для красоты, но и смягчал удар по голове. Позже кафтаны преобразовались в мундиры, появились шинели. Довольно долго в армии существовали парики, они требовали особого ухода: их посыпали мукой, смазывали салом и поливали квасом…

Еще одна часть военной формы - эполеты, наплечные знаки различия. Младшие чины носили их без бахромы, офицеры - с тонкой бахромой, а высшие чины - с толстой.

С появлением нарезного оружия эполеты стали опасны: враг видел, кто перед ним, и старался метким выстрелом обезглавить армию. Именно так и погиб адмирал Павел Нахимов, появлявшийся на бастионах Севастополя с золотыми адмиральскими эполетами. На смену нарядным знакам отличия пришли менее заметные погоны.

Музей русской иконы

Адрес: м. «Таганская», ул. Гончарная, 3, стр. 3.

Сайт: russikona.ru

Фишка: удивительное частное собрание иконописи.

Даже специалисты удивляются, увидев богатство музея: такую коллекцию обычно собирают поколениями. А тут всего 10 лет - и более 5000 икон! Собрал их меценат Михаил Абрамов, в 2019-м погибший при крушении вертолета. В коллекции можно увидеть византийские и поствизантийские памятники, реконструированную алтарную зону храма с греческим иконостасом конца XVII - начала XVIII в., оценить многообразие региональных художественных традиций, познакомиться поближе с иконами старообрядцев, разглядеть современные образа. Самая старая икона - образ Николая Мирликийского середины XIV века, найденная в заброшенном храме в Архангельской области в 1970-х.

Также в музее есть коллекция церковного литья, резьбы, а также вышитых образов. В разделе «Мастерская иконописца» можно увидеть «пошаговое» создание иконы: от подготовки доски до приготовления красок.

Музей «Собрание»

«Собрание» - это коллекция звучащих и движущихся диковин. Фото: mus-col.com/exhibition/recent-2020

Адрес: м. «Китай-город», ул. Солянка, 16.

Сайт: mus-col.com

Фишка: механическая музыка.

На Солянке «прописались» механические куклы, музыкальные инструменты, декоративно-прикладное искусство - всего 20 тысяч экспонатов, собранных Давидом Якобашвили.

Механическая музыка возникла в античные времена и до сих пор развивается. Ярчайшие образцы как раз и показывают в музее - от простых органчиков и шарманок до автоматических роялей, пианол, фисгармоний, органов и даже подвижных кукол-автоматонов (их считают первыми в мире роботами). Экспонаты в рабочем состоянии, а ведь некоторым из них не менее 300 лет!

Обратите внимание на устройства для воспроизведения музыки - граммофоны, патефоны, фонографы и джук-боксы. Они здесь со всего света. А от разнообразия музыкальных шкатулок глаза разбегаются: тут и звучащая корзина с фруктами, и шкатулка с органом, и поющая резная колыбелька. Музыкальные шкатулки изготавливали лучшие мастера.

Завораживает собрание часов. Сейчас у нас наручные, напольные, настольные, настенные часы. Раньше были еще и каретные. Особой популярностью такие часы пользовались у офицеров Наполеона, который большое внимание уделял пунктуальности.

Музей собаки

Адрес: м. «Шаболовская», ул. Калужская, 12.

Сайт: www.dogmuseum.ru

Фишка: «биография» собак.

Здесь хранят историю о дружбе человека и собаки. Экспонаты - фотографии, награды, амуниция и т. д. Все знают историю японского пса Хатико. В России тоже были такие преданные собаки. Путешественник Георгий Седов умер во время северной экспедиции. Товарищи похоронили его и двинулись дальше, а пес Седова Фрам остался на заснеженной могиле. Один из залов посвящен охотничьим собакам. Гости узнают, что и пудель когда-то тоже был рысаком, то есть охотничьим псом! Посетители услышат истории о подвигах собак в военное время. На фронтах ВОВ служили 68 тысяч четвероногих солдат. В параде на Красной площади участвовали почти три сотни псов. Не забыли в музее о собаках-поводырях, о животных, что помогают людям на Крайнем Севере, и тех, кто проторил дорогу в космос.