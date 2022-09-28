Все время носил с собой оружие: что известно о студенте, который пытался пронести ножи в столичный вуз

Юрий учится на биологическом факультете, на страничке в соцсетях много фотографий с животными и… оружием

Пять разных видов ножей и пневматический пистолет выложил на стол обычный столичный второкурсник Юрий Цветков, когда охранник спросил, есть ли при нем оружие. Случилось это все вечером 27 сентября – на следующий день, после того, как в ижевской школе 34-летний Артем Казанцев хладнокровно расстрелял 17 человек.

«Неужели теперь на очереди Москва?» - ужаснулся охранник и вызвал в РГАУ-МСХА имени Тимирязева полицию. Ножи изъяли, а Юрия отвезли на допрос в ближайший отдел. Там его на разные лады спрашивали, кто он такой, какие у него в жизни проблемы и откуда он достал оружие. Эти же вопросы мы задали друзьям Юрия.

- Юра - адекватный, дружелюбный и общительный молодой человек, - уверяет Анна.

- Он вообще не агрессивный. Умный, - поддерживает ее Константин.

- Ни разу не замечал, чтобы он хотел причинить кому-либо физический или моральный ущерб, - заявляет Павел. – Да, содержимое его рюкзака можно назвать специфическим, но это из-за того, что он интересуется субкультурой «сурвайвал» - это о выживании человека в разных, в том числе, экстремальных условиях.

Юрий учится на биологическом факультете, на страничке в соцсетях много фотографий с животными и… оружием. Правда, не современным, а, скорее, средневековым.

- Юра занимается кузнечным ремеслом, а еще состоит в клубе – что-то вроде исторической реконструкции, - объясняет Константин. – Он вообще частенько мечи с собой носит, но его ни разу не арестовывали. Думаю, он и в этот раз ножи взял с собой. По привычке. Не подумал о событиях в Ижевске.

Юра занимается кузнечным ремеслом, а еще состоит в клубе – что-то вроде исторической реконструкции Фото: Соцсети

- Его ножи не боевые, они не считаются холодным оружием, уж он-то в них знаток, - заявил корреспонденту kp.ru Никита, который знает Юрия с начальной школы. Но признал: странно, что телефон друга отключен, а на сообщения он не отвечает. Неужели и правда все гораздо серьезнее, чем казалось вначале?

Прошли уже почти сутки, а Юрий Цветков до сих пор остается в полиции, с ним работают сотрудники уголовного розыска:

- Вчера у нас прошел обыск, изъяли ножи, показали документ, что якобы ищут оружие, которое использовали при совершении какого-то грабежа. Я очень беспокоюсь за него, - призналась корреспонденту kp.ru мама молодого человека Наталия Геннадьевна. – Да, он увлекался оружием, но ничего незаконного не делал. Пневматический пистолет в любом магазине купить можно. Ножи свои он только для реконструкций использовал.

Согласится ли полиция с этим, пока не ясно. Редакция kp.ru направила запрос в столичную полицию. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Уже после публикации этого материала адвокат Константин Ерохин сообщил корреспонденту kp.ru, что Юрия из отдела полиции отпустили, он едет домой. Составили ли на него протокол, и по какой статье - пока не ясно.