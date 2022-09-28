Опытного хирурга-онколога из Москвы мобилизовали, как рядового фельдшера

Врач не против служить, но хочет оперировать, а не просто бинтовать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Повестка пришла столичному жителю Роману Гришко в пятницу, 23 сентября. 40-летний хирург-онколог без опыта службы в армии поначалу удивился, но потом решил сходить и все узнать. В понедельник, 26 числа, на призывном пункте врачу сказали: «Годен, будешь фельдшером».

- Я родился и вырос в Крыму. В начале нулевых я закончил Крымский государственный медицинский университет. Там у нас была военная кафедра – мне при выпуске дали младшего лейтенанта и специальность военврача. Потом я переехал в Россию и в 2008-м получил гражданство РФ. В Москве мое звание принять отказались – мне выдали военный билет рядового со специальностью фельдшера, - рассказал «Комсомолке» сам Роман Гришко.

Врач оперирует уже 18 лет. В последние месяцы частная клиника, где работает хирург, начала еще бесплатно принимать ветеранов (всех, а не только Великой Отечественной) и с 50% скидкой членов семей.

- А в военкомате никого не смутил ваш возраст и отсутствие опыта в армии?

- Нет. Сказали, что подхожу. Здоровье у меня нормальное, слава богу, никаких хронических болячек. При мне отправляли людей домой, у кого с собой были справки о негодности. Или бронь… Да я не против служить. Я еще когда в Крыму жил, хотел, чтобы полуостров вошел в состав России. Просто я сначала долго учился на хирурга, потом много лет практиковал. Я уверен, что мой опыт больше пригодится в госпитале. Хотя бы первичная хирургическая помощь раненым у передовой. Но фельдшер же только перебинтовать может – у него ничего больше нет, - ответил Гришко.

- Не пробовали все объяснить в военкомате?

- Пробовал. Мне ответили, что рядовой может быть только фельдшером. Минимальное звание для военврача: старшина.

Сейчас хирург находится на сборном пункте. Форму уже выдали, но пока ни в какую часть не отправили. Роман еще во вторник отправил в военную прокуратуру просьбу разобраться в ситуации и использовать его врачебные навыки как-нибудь более осмысленно. Ответа пока нет.