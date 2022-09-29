Сладкий инжир и домашнее сало: осенние ярмарки откроются с 30 сентября в Москве

Фото: ГБУ «Московские ярмарки»

Осенние ярмарки выходного дня открываются с 30 сентября в Москве. Сезонные продукты привезут из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Торговые точки будут работать с пятницы по воскресенье до 25 декабря. Всего в столице откроют 66 ярмарок, свою продукцию представят 1420 продавцов.

Груши «Ноябрина» и квашеная капуста

Традиционно на таких ярмарках фермеры продают сезонные фрукты и овощи, соленья. В этом сезоне решили предоставить больше торговых мест для продавцов молочной продукции, мяса, рыбы, кондитерских изделий и хлеба. Площадки найти довольно легко – многие из них расположены возле станций метро (см.ниже полный перечень адресов).

- Топ-3 самых больших ярмарок – в Мещанском районе, в Хамовниках и в Измайлово. На всех ярмарках в Москве будут представлены фрукты, овощи, молочные продукты. Ассортимент большой, каждый сможет найти товары по своему вкусу, - рассказали kp.ru в ГБУ «Московские ярмарки».

Новинкой этого сезона стала ярмарка в Дмитровском районе. На пересечении Коровинского шоссе и улицы Ангарская установили стеклянный павильон, в котором 14 торговых мест. Покупателям будет комфортно выбрать сыры и фрукты в любую погоду.

Москвичам нравится ярмарка в Ясеневе, туда уже несколько сезонов подряд приезжают крымские фермеры, которые привозят местные персики, виноград, инжир, помидоры и баклажаны.

- Сорт персиков «Турист» и «Золотая осень» москвичи уже знают и ждут именно эти фрукты с зеленоватым оттенком кожицы и ярко-желтой мякотью. Привезем и груши двух сортов «Бере» и «Ноябрина». Понравятся москвичам баклажаны сорта «Буржуй» за их нежный вкус – они круглые и без семечек, за счет этого и не горчат, – рассказала фермер Лариса Куракина.

Квашеную капусту, патиссоны, грибы и кабачки привезет подмосковный фермер Дмитрий Малыгин. Овощи он выращивает в городе Луховицы, а потом по классическим рецептам делает заготовки, которыми радует покупателей уже 15 лет.

Фото: ГБУ «Московские ярмарки»

Белорусские сыры и домашнее сало

Осенние ярмарки предоставят москвичам возможность выбрать вкусные яблоки, груши, сливы, а также кабачки, тыкву, шпинат и кинзу. И все по доступным ценам. Фрукты и овощи привезут более чем из 40 регионов России и ближайших стран. Персики из Армении, чернослив и грецкие орехи из Узбекистана, томаты и виноград из Казахстана.

Хозяйки смогут купить сезонные томаты и огурцы для домашних солений. А если самим готовить запасы на зиму лень, то можно купить готовые баночки, в том числе с квашеной капустой, мочеными яблоками, маринованными грибами и фруктовым вареньем.

Колбасы и сыры привезут из Рязанской, Вологодской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Смоленской, Владимирской, Калужской, Ярославской областей.

- Большим спросом на ярмарках выходного дня пользуются молочные продукты из Республики Беларусь. Продукцию привозят с небольших заводов, где все сырье производится из молока фермерских хозяйств. Творог и молочные продукты натуральные, поэтому имеет короткий срок годности — от 3 до 14 суток, - рассказали в ГБУ «Московские ярмарки».

Москвичи смогут попробовать фермерские деликатесы из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Брянской областей. Продавцы везут колбасы, сардельки, буженину, рулеты и паштеты. В прошлых сезонах топовым продуктом стало домашнее сало.

Фото: ГБУ «Московские ярмарки»

Важно

- осенние ярмарки продлятся до 25 декабря 2022 года,

- купить продукты можно три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье, время работы: с 8.00 до 21.00,

- фермеры привозят продукты еженедельно, специально рассчитывая на продажу в течение трех дней. Хранят с соблюдением всех санитарных норм,

- в каждом округе расположено сразу несколько ярмарок,

- с продавцами можно торговаться, а также скидки можно получить по социальной карте москвича, максимальные скидки - по воскресеньям.

66 ярмарок выходного дня в Москве, 2022 год

Район Адрес

ЦАО

Пресненский ул. 1905 года, вл. 4

Пресненский ул. Красная Пресня, вл. 1

Хамовники Комсомольский пр-т, вл. 22

Красносельский Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9

Таганский 5-й Котельнический пер., вл. 2/6

Тверской ул. Грузинский вал, вл. 11

Мещанский ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2

Таганский ул. Школьная, вл. 46

Басманный ул. Бауманская, вл. 47/1

САО

Дмитровский Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская

Савеловский Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23

Аэропорт ул. Красноармейская, вл. 36-38

СВАО

Останкинский ул. Цандера, вл. 5

Северное Медведково ул. Широкая, вл. 12 А

Свиблово ул. Снежная, вл. 18

Алексеевский ул. П.Корчагина, вл. 2

Алтуфьевский Алтуфьевское шоссе, вл. 79 А, стр. 2

Лосиноостровский ул. Таймырская, вл. 3

ВАО

Восточное Измайлово Измайловский проспект, вл. 91

Восточное Измайлово Сиреневый бульвар, вл. 60

Гольяново ул. Хабаровская, вл. 12/23

Измайлово Измайловская площадь, вл. 1

Ивановское ул. Молостовых, вл. 13, к. 1

Новогиреево Зеленый пр-т, вл. 22

Богородское ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1

Северное Измайлово пл. Викторио Кодовильи

Новокосино ул. Салтыковская, вл. 7Б

ЮВАО

Марьино ул. Перерва, вл. 51

Печатники ул. Шоссейная, вл. 4

Рязанский ул. Зарайская, вл. 35

Текстильщики Волгоградский пр-кт, вл. 73, стр. 1

Рязанский ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21

Южнопортовый ул. Южнопортовая, вл. 14-16

Выхино-Жулебино ул. Ферганская, вл.17

ЮАО

Донской 1-й Донской проезд

Зябликово ул. Шипиловская, вл. 48-50

Нагатинский затон ул. Новинки, вл. 31

Чертаново Центральное ул. Красного Маяка, вл. 3

Чертаново Северное Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, к. 1

Бирюлево Западное Булатниковский проезд, вл. 6

Москворечье-Сабурово Каширский пр-зд, вл. 10, стр. 4

ЮЗАО

Зюзино ул. Азовская, вл. 24

Обручевский ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1

Северное Бутово б-р. Дм. Донского, вл. 17

Южное Бутово Вокзальная площадь

Ясенево ул. Тарусская, вл. 14

Теплый Стан ул. Островитянова, вл. 18

Южное Бутово пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина

Котловка Нахимовский пр-кт, вл. 26, к. 2

ЗАО

Проспект Вернадского проспект Вернадского, вл. 39

Раменки ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20

Фили-Давыдково ул. Олеко Дундича, вл. 29 (напротив)

Крылатское Осенний бульвар, вл. 3б

Тропарево-Никулино ул. Никулинская, вл. 21

Очаково-Матвеевское ул. Наташи Ковшовой, вл. 10

СЗАО

Митино ул. Дубравная, вл. 35

Северное Тушино ул. Туристская, вл. 16, корп. 2

Строгино ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1

Строгино ул. Таллинская, вл. 7

Южное Тушино ул. Туристская, вл. 6

Щукино ул. Щукинская, вл. 42

Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, вл. 24

ЗелАО

Силино Зеленоград, у корп. 1104

ТиНАО

п. Рязановское поселок Знамя Октября,площадь перед ДК «Пересвет»

п. Московский 1-й микрорайон, вблизи дома 21

г.о. Троицк Октябрьский проспект, напротив дома 29 А