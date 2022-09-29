Сладкий инжир и домашнее сало: осенние ярмарки откроются с 30 сентября в Москве

Фото: ГБУ «Московские ярмарки»
Осенние ярмарки выходного дня открываются с 30 сентября в Москве. Сезонные продукты привезут из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Торговые точки будут работать с пятницы по воскресенье до 25 декабря. Всего в столице откроют 66 ярмарок, свою продукцию представят 1420 продавцов.
Традиционно на таких ярмарках фермеры продают сезонные фрукты и овощи, соленья. В этом сезоне решили предоставить больше торговых мест для продавцов молочной продукции, мяса, рыбы, кондитерских изделий и хлеба. Площадки найти довольно легко – многие из них расположены возле станций метро (см.ниже полный перечень адресов).
- Топ-3 самых больших ярмарок – в Мещанском районе, в Хамовниках и в Измайлово. На всех ярмарках в Москве будут представлены фрукты, овощи, молочные продукты. Ассортимент большой, каждый сможет найти товары по своему вкусу, - рассказали kp.ru в ГБУ «Московские ярмарки».
Новинкой этого сезона стала ярмарка в Дмитровском районе. На пересечении Коровинского шоссе и улицы Ангарская установили стеклянный павильон, в котором 14 торговых мест. Покупателям будет комфортно выбрать сыры и фрукты в любую погоду.
Москвичам нравится ярмарка в Ясеневе, туда уже несколько сезонов подряд приезжают крымские фермеры, которые привозят местные персики, виноград, инжир, помидоры и баклажаны.
- Сорт персиков «Турист» и «Золотая осень» москвичи уже знают и ждут именно эти фрукты с зеленоватым оттенком кожицы и ярко-желтой мякотью. Привезем и груши двух сортов «Бере» и «Ноябрина». Понравятся москвичам баклажаны сорта «Буржуй» за их нежный вкус – они круглые и без семечек, за счет этого и не горчат, – рассказала фермер Лариса Куракина.
Квашеную капусту, патиссоны, грибы и кабачки привезет подмосковный фермер Дмитрий Малыгин. Овощи он выращивает в городе Луховицы, а потом по классическим рецептам делает заготовки, которыми радует покупателей уже 15 лет.
Фото: ГБУ «Московские ярмарки»
Осенние ярмарки предоставят москвичам возможность выбрать вкусные яблоки, груши, сливы, а также кабачки, тыкву, шпинат и кинзу. И все по доступным ценам. Фрукты и овощи привезут более чем из 40 регионов России и ближайших стран. Персики из Армении, чернослив и грецкие орехи из Узбекистана, томаты и виноград из Казахстана.
Хозяйки смогут купить сезонные томаты и огурцы для домашних солений. А если самим готовить запасы на зиму лень, то можно купить готовые баночки, в том числе с квашеной капустой, мочеными яблоками, маринованными грибами и фруктовым вареньем.
Колбасы и сыры привезут из Рязанской, Вологодской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Смоленской, Владимирской, Калужской, Ярославской областей.
- Большим спросом на ярмарках выходного дня пользуются молочные продукты из Республики Беларусь. Продукцию привозят с небольших заводов, где все сырье производится из молока фермерских хозяйств. Творог и молочные продукты натуральные, поэтому имеет короткий срок годности — от 3 до 14 суток, - рассказали в ГБУ «Московские ярмарки».
Москвичи смогут попробовать фермерские деликатесы из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Брянской областей. Продавцы везут колбасы, сардельки, буженину, рулеты и паштеты. В прошлых сезонах топовым продуктом стало домашнее сало.
Фото: ГБУ «Московские ярмарки»
- осенние ярмарки продлятся до 25 декабря 2022 года,
- купить продукты можно три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье, время работы: с 8.00 до 21.00,
- фермеры привозят продукты еженедельно, специально рассчитывая на продажу в течение трех дней. Хранят с соблюдением всех санитарных норм,
- в каждом округе расположено сразу несколько ярмарок,
- с продавцами можно торговаться, а также скидки можно получить по социальной карте москвича, максимальные скидки - по воскресеньям.
Район Адрес
ЦАО
Пресненский ул. 1905 года, вл. 4
Пресненский ул. Красная Пресня, вл. 1
Хамовники Комсомольский пр-т, вл. 22
Красносельский Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9
Таганский 5-й Котельнический пер., вл. 2/6
Тверской ул. Грузинский вал, вл. 11
Мещанский ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2
Таганский ул. Школьная, вл. 46
Басманный ул. Бауманская, вл. 47/1
САО
Дмитровский Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская
Савеловский Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23
Аэропорт ул. Красноармейская, вл. 36-38
СВАО
Останкинский ул. Цандера, вл. 5
Северное Медведково ул. Широкая, вл. 12 А
Свиблово ул. Снежная, вл. 18
Алексеевский ул. П.Корчагина, вл. 2
Алтуфьевский Алтуфьевское шоссе, вл. 79 А, стр. 2
Лосиноостровский ул. Таймырская, вл. 3
ВАО
Восточное Измайлово Измайловский проспект, вл. 91
Восточное Измайлово Сиреневый бульвар, вл. 60
Гольяново ул. Хабаровская, вл. 12/23
Измайлово Измайловская площадь, вл. 1
Ивановское ул. Молостовых, вл. 13, к. 1
Новогиреево Зеленый пр-т, вл. 22
Богородское ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1
Северное Измайлово пл. Викторио Кодовильи
Новокосино ул. Салтыковская, вл. 7Б
ЮВАО
Марьино ул. Перерва, вл. 51
Печатники ул. Шоссейная, вл. 4
Рязанский ул. Зарайская, вл. 35
Текстильщики Волгоградский пр-кт, вл. 73, стр. 1
Рязанский ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21
Южнопортовый ул. Южнопортовая, вл. 14-16
Выхино-Жулебино ул. Ферганская, вл.17
ЮАО
Донской 1-й Донской проезд
Зябликово ул. Шипиловская, вл. 48-50
Нагатинский затон ул. Новинки, вл. 31
Чертаново Центральное ул. Красного Маяка, вл. 3
Чертаново Северное Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, к. 1
Бирюлево Западное Булатниковский проезд, вл. 6
Москворечье-Сабурово Каширский пр-зд, вл. 10, стр. 4
ЮЗАО
Зюзино ул. Азовская, вл. 24
Обручевский ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1
Северное Бутово б-р. Дм. Донского, вл. 17
Южное Бутово Вокзальная площадь
Ясенево ул. Тарусская, вл. 14
Теплый Стан ул. Островитянова, вл. 18
Южное Бутово пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина
Котловка Нахимовский пр-кт, вл. 26, к. 2
ЗАО
Проспект Вернадского проспект Вернадского, вл. 39
Раменки ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20
Фили-Давыдково ул. Олеко Дундича, вл. 29 (напротив)
Крылатское Осенний бульвар, вл. 3б
Тропарево-Никулино ул. Никулинская, вл. 21
Очаково-Матвеевское ул. Наташи Ковшовой, вл. 10
СЗАО
Митино ул. Дубравная, вл. 35
Северное Тушино ул. Туристская, вл. 16, корп. 2
Строгино ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1
Строгино ул. Таллинская, вл. 7
Южное Тушино ул. Туристская, вл. 6
Щукино ул. Щукинская, вл. 42
Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, вл. 24
ЗелАО
Силино Зеленоград, у корп. 1104
ТиНАО
п. Рязановское поселок Знамя Октября,площадь перед ДК «Пересвет»
п. Московский 1-й микрорайон, вблизи дома 21
г.о. Троицк Октябрьский проспект, напротив дома 29 А