Летучие мыши атакуют квартиры москвичей: эксперты рассказали, можно ли заразиться от них коронавирусом и бешенством

Столичные мышки питаются насекомыми. В конце лета и начале осени они нагуливали жирок, чтобы с наступлением холодов впасть в спячку. Фото: Анна Лукьянчикова

«Помогите, мышь! Летучая!» - с начала сентября, количество подобных звонков к спасателям увеличилось в разы. И дня не проходит без неожиданных встреч москвичей с животным миром: мышки залетают и залезают в открытые и приоткрытые окна в поисках... подходящего места для сна.

- Летом летучие мыши летали и размножались в Подмосковье - в деревенских домиках, сейчас возвращаются в город на зимовку. Здесь больше домов с щелями, пространства под крышами, узкие лазы между домами. Для них это что-то вроде расщелин в скалах: достаточно прохладно, чтобы заснуть, но не слишком холодно, чтобы замерзнуть, - объясняет руководитель центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке Ольга Ильченко. - В окна же обычно они залетают по ошибке.

Столичные мышки питаются насекомыми. В конце лета и начале осени они нагуливали жирок, чтобы с наступлением холодов впасть в спячку. Спросонья некоторые действительно ломятся к людям в дома, что и вызывает приступы паники. Причем происходит это по всей Москве, как будто зверьки заранее более или менее равномерно распределились по территории города.

В зоопарке наготове стоят три холодильника, прошлой зимой использовали только два, в них комфортно разместились около 300 мышей. Фото: Анна Лукьянчикова

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАЛЕТЕЛА МЫШКА

1. Для начала успокойтесь: она тоже напугана, поэтому и мечется. Пусть освоится, отдышится, присядет куда-нибудь.

2. Приготовьте мягкое полотенце и коробку для мышки, наденьте перчатки: гостья может укусить. Зубы у них небольшие, но лучше не рисковать.

3. Мышку нужно аккуратно накрыть полотенцем, решительно взять и положить в коробочку.

4. Если у вас дома нет сверчков, червячков и паучков, то иной корм гостье предлагать не нужно. Она вполне обойдется пару дней без еды. А вот воду в небольшой поилке поставить необходимо.

5. Чтобы сориентироваться, здорова ли мышка, и что с ней делать дальше, обращайтесь в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка moscowzoo.ru/my-zoo/rukokrylye/.

Также вам поможет сообщество «Летучие мыши Москвы».

Количество звонков год от года увеличивается, но это не летучих мышей больше становится, а люди постепенно перестают их бояться. Фото: Анна Лукьянчикова

ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЛЬШЕ

- Мы просим мышку «упаковать» в коробочку с отверстиями для воздуха, прикрепить к ней записку с указанием, где и когда ее нашли, и привезти к нам в зоопарк, предварительно позвонив в наш центр, - рассказывает Ольга Ильченко. - Дальше ее осматривают ветеринары: если нужно - подкармливаем, если болеет - лечим, если мышка уже малоактивна и ей ничего не надо - дайте только поспать - мы ее укладываем в контейнер и отправляем в холодильник до весны. Там они спят при температуре примерно плюс пять градусов. А весной мы выпускаем их на волю.

Перед тем как распрощаться, мышке на крыло прикрепляют колечко, чтобы потом опознать «своих». Так три года подряд в зоопарк попадала одна и та же бедовая мышь - видимо, зимовать в холодильнике ей понравилось больше, чем в естественной среде.

В зоопарке наготове стоят три холодильника, прошлой зимой использовали только два, в них комфортно разместились около 300 мышей. Сколько принесут в этом году - пока непонятно, но звонков уже ощутимо больше, чем раньше.

- Количество звонков год от года увеличивается, но это не летучих мышей больше становится, а люди постепенно перестают их бояться, - констатируют в зоопарке. - Это как круги на воде: кто-то один спас мышку, рассказал коллегам и друзьям и те, вероятно, если будет шанс, поступят также.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ОТ НЕЕ КОРОНАВИРУСОМ

- Летучие мыши болеют и переносят заболевания, как и люди, как и вообще любое живое существо на планете, - объясняет Ольга Ильченко. - Обычно люди боятся бешенства. Но по всей Евразии с середины прошлого века было только восемь случаев заражения людей бешенством от летучих мышей, причем в России - только два, и оба – в южных районах страны. За это время фиксировались сотни случаев передачи бешенства человеку от собак, кошек, лис и др. Но почему-то боятся именно летучих мышей. Вероятно, с коронавирусом та же история. Тот коронавирус, которым болеют летучие мыши, отличается от «человеческого» и шанс заразиться им очень невелик.