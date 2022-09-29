Синоптик Позднякова пообещала москвичам сырую, но теплую осень

Днём будет появляться солнышко. Дождь если и будет приниматься, то кратковременный, а не надоедливый осенний Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближайшие два дня - пятница, 30 сентября, и суббота, 1 октября - будут очень комфортными с точки зрения погоды, обещает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Днём будет появляться солнышко. Дождь если и будет приниматься, то кратковременный, а не надоедливый осенний. В дневные часы максимальная температура +15…+17 градусов, - рассказала Позднякова в эфире радио «Комсомольская правда». - Это выше климатической нормы примерно на 3-4 градуса. Если вы планируете поездку на дачу в эти выходные, лучше уехать в пятницу во второй половине дня и субботу провести на даче. К сожалению, со второй половины субботы и практически все воскресенье погоду будут определять атмосферные фронты атлантического циклона, поэтому будут приниматься дожди, от небольших до умеренных. В воскресенье пасмурно, хотя еще тепло, те же +15…+17 градусов. И ночи в выходные очень тёплые для первых чисел октября, +11…+13 градусов - обычно такая ночная температура бывает в начале сентября.

В целом же погода первой недели октября в Москве будет «английский», по определению Татьяны Поздняковой. То есть мокрой и сравнительно тёплой.

- А обещали же +20 в эти выходные! - напоминают синоптику недавние прогнозы, которые обнадёжили многих москвичей.

- Да, поначалу расчеты показывали, что будет теплее. Но ситуация в атмосфере поменялась, один из центров атлантического циклона окажется вблизи Москвы. Жары ждать не приходится. Но и резкое похолодание нам не грозит как минимум всю следующую неделю. Спешим воспользоваться красками золотой осени, которая ещё только начинается - леса пока почти зеленые.

Впрочем, хоть и не резкое, но небольшое похолодание после 3 - 4 октября все же будет: днём до +12…+13 градусов, но ночам +6…+8.