В Москве появилась горячая линия для жалоб по мобилизации

В московских военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В московских военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Их сотрудники перепроверили и уточнили списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, людям, призванным по ошибке, уже отправили уведомления об отзыве повесток.

«С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указа президента и приказов Минобороны России», - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Глава города уточнил, что после дополнительной сверки списков военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток москвичам, которых мобилизовали на основании недостоверных или неточных данных. Сергей Собянин пообещал, что группы для рассмотрения жалоб будут работать на постоянной основе. Кроме того, в столице появилась телефонная горячая линия по вопросам мобилизации (см. «Важно»).

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», - отметил мэр Москвы.

Напомним, на военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будет призвано около 300 тысяч резервистов. По решению правительства России, за всеми, кто уйдет служить в рамках частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Вернувшись, люди смогут вновь приступить к своим обязанностям.

Для удобства призванных на службу горожан в Москве работают резервные пункты мобилизации. Они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь получившие повестку горожане проходят медкомиссию и оформляют необходимые документы. Мобилизационный пункт на ВДНХ разместился в одном из павильонов выставочного центра. Он объединил три военных комиссариата - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Пункт в Музее Москвы организован на базе Тверского, Замоскворецкого и Красносельского комиссариатов. В Театр Виктюка приходят горожане, получившие повестки от Преображенского военкомата. Резервные пункты позволяют обеспечить комфортные условия для мобилизованных и помогают оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих комиссариатов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мобилизованные будут ежемесячно получать по 50 тысяч

Ранее мэр Москвы подписал указ о дополнительных мерах поддержки москвичей, участвующих в специальной военной операции на Украине. Мобилизованные жители столицы будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Сергей Собянин напомнил, что сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие уже несколько тысяч добровольцев из Москвы. Жители столицы служат в трех батальонах: «Донском», «Георгиевском» и «Маршала Катукова».

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», - рассказал глава города.

КСТАТИ

Многодетного отца после проверки отпустили к семье

Москвичка Ирина Медведева очень переживала, когда ее муж получил повестку,- как она без него справится с пятью детьми. Но после проверки документов в военкомате многодетного отца отпустили домой.

- Нашему папе прислали повестку. Я всю ночь очень переживала, как оно и что будет. Но в военкомате ему дали отсрочку, - рассказала Ирина журналистам, поблагодарив правительство России и главу государства за предоставление отсрочки от частичной мобилизации.

- У нас в семье пятеро деток, и если у нас папу заберут, нам придется тяжеловато. Поэтому мы очень рады, что папа остается, - добавила москвичка.

Повестки отзывают и у учащихся очных отделений столичных вузов, попавших под мобилизацию по ошибке. Студент второго курса Алексей удивился, когда ему вручили уведомление из военкомата, - ведь очников не должны отправлять служить.

- Получил повестку на руки, сразу в ней расписался, - рассказал молодой человек. - А вчера получил справку в университете о том, что учусь, и пришел в военкомат для уточнения документов. Здесь на месте предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации.

Студенту Пермской фармацевтической академии Степану вручили повестку, когда он приехал к родителям в Москву.

- Приехал в Москву по семейным обстоятельствам и получил тут повестку. Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу, - говорит Степан. - Думал, может, какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда. Они посмотрели документы и отозвали повестку.