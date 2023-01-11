Новая магистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» в Москве: Собянин открыл третий участок от Боровского до Киевского шоссе

Сегодня, 11 января, мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению на третьем участке новой автомагистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Фото: М. Мишина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 11 января, мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению на третьем участке новой автомагистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Он проходит от Боровского до Киевского шоссе. «Мы строим на юге и юго-западе Москвы дублер МКАД от Варшавского до Боровского шоссе, - сказал Собянин на церемонии открытия трассы. - Ранее мы запустили участок от Калужского шоссе до Киевского шоссе. Сегодня запускаем от Киевского до Боровского шоссе».

Мэр уточнил, что в ближайшие годы проложат участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, Бутово и Варшавским шоссе.

Что сделали

Во время строительство третьего участка от Боровского до Киевского шоссе проложили и реконструировали 7 километров дорог. Сюда входят:

- эстакада над Боровским шоссе;

- тоннель под Киевским шоссе;

- съезды на Киевское и Боровское шоссе;

- боковые проезды и переходно-скоростные полосы;

- два подземных пешеходных перехода в районе Новоорловской улицы и горнолыжного склона «Ново-Переделкино». Кроме того, вдоль Боровского шоссе поставили шумозащитные экраны длиной 788 метров.

В чем польза

Запуск третьего участка магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» от Боровского до Киевского шоссе:

- позволит создать в Новой Москве единую транспортную связку от Минского до Калужского шоссе;

- ускорит поездки по городу для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, поселений Внуковское и Московский с общим населением более 400 тысяч человек;

- сократит перепробег машин на 3,6 километра, снизив время проезда в среднем на 19 минут.

Планы

До конца 2024 года дополнительно на этом участке у пересечения с Новоорловской улицей построят транспортную развязку.

Трасса «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» соединит четыре вылетные магистрали - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Маршрут станет одним из основных в транспортном каркасе Новой Москвы. Он будет дублером юго-западной и южной части МКАДа.

Длина трассы по прямому ходу - 22,5 километра.

Общая длина новых дорог с учетом развязок - более 90 километров.

Сейчас продолжается строительство четвертого участка - от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляна. В планах - старт работ в первом квартале 2023 года на пятом участке трассы, который пройдёт от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Цифры

В 2023 году в Москве построят:

- 96,6 километра дорог;

- 38 искусственных сооружений;

- 21 пешеходный переход.

В 2024-2025 годах проложат 145,3 километра дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов.