Панды и тигры московского зоопарка получили тысячу новогодних елок в подарок. И вот зачем

Столичный зоопарк стали украшать елками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичный зоопарк стали украшать елками. Казалось бы, праздники завершены, почему именно сейчас решили разместить хвойные деревья в вольерах животных?

- Это традиционная акция, которая не только создает новогоднее настроение в зоопарке, но в большей степени предназначена для обогащения среды животных. Елки для них - это и игрушки, и укрытие, и точилки для больших коготков. За минувшие праздники нам привезли около тысячи хвойных деревьев, - рассказали kp.ru в Московском зоопарке.

Это традиционная акция, которая не только создает новогоднее настроение в зоопарке, но в большей степени предназначена для обогащения среды животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодно в зоопарк привозят пихты и ели, которые не были распроданы. Московские бизнесмены привозят хвою с 2012 года. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру.

- Лакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и другие. Для них елки становятся дополнительной пищей. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, - объяснили в зоопарке.

Ежегодно в зоопарк привозят пихты и ели, которые не были распроданы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ели и сосны становятся полезным "десертом" для животных не только в зоопарках, но и в природе.

Пушистые деревья понравились даже пандам Жуи и Диндин, но не на вкус, а как игрушки. Крупные кошки зоопарка используют стволы деревьев как когтеточки. Скребут ароматную кору восточноевропейские рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки - камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка.

Пушистые деревья понравились даже пандам Жуи и Диндин, но не на вкус, а как игрушки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Бесплатно посетить Московский зоопарк можно будет с 13 по 15 января

Получить бесплатные билеты можно будет, если принести подарок для животных зоопарка: мячи, гантели и косточки, кольцо (диаметр от 13 см), конг (пирамидка для лакомств), полый мячик, качели, лесенки, мостики (аксессуары для вольера птиц и грызунов), кубы для лакомства, кольца и канаты (для птиц).

Ели и сосны становятся полезным "десертом" для животных не только в зоопарках, но и в природе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подарки можно выбрать в зоомагазинах, и они не должны быть дорогим. Главное, чтобы они были из экологических материалов.

Пункты приема подарков будут работать три дня с 10.00 до 16.00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро "Баррикадная".