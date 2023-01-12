Собянин: В Москве реконструированы 75 районных поликлиник

Фото: пресс-служба мэра Москвы

На юге столицы в Нагорном районе на Ялтинской улице скоро начнёт принимать жителей реконструированный филиал №3 городской поликлиники №2. Параллельно в городе полностью обновили еще пять лечебных учреждений - филиал №2 поликлиники №22 в Академическом районе, филиал №3 консультативно-диагностического центра №6 в Восточном Дегунино, филиал №1 поликлиники №115 в Щукино, филиал №1 поликлиники №6 в Савеловском районе и филиал №2 детской поликлиники №52 в Измайлово.

«С учетом шести поликлиник, которые сейчас запускаем, будет всего 75 реконструированных поликлиник Москвы, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек, - сказал сегодня, 12 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия здания на Ялтинской улице. - Это значительный объем. Мы не прекращаем работы и очень активно двигаемся по этой программе».

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Мэр напомнил о расширении планов реконструкции поликлиник в два раза - со 100 до 200 зданий.

«Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать и уменьшили сроки - с 2024 года до конца 2023, - уточнил Собянин. - Все старые поликлиники будут новые».

По его словам, здания будут готовы в срок. При этом продолжается модернизация и в действующих поликлиниках. В них меняют оборудование и внедряют новые стандарты.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Что сделали

Поликлиника в Нагорном районе столицы находится в четырехэтажном здании, рассчитанном на 602 посещения в смену. Пациентов принимают терапевты, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог.

Во время комплексной реконструкции здание практически полностью перестроили. Теперь в поликлинике:

- создано отделение медицинской профилактики и дневной стационар;

- закуплено новейшее медицинское оборудование для разных видов диагностики;

- заново оснащены кабинеты маммографии, ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики;

- для пациентов обустроены места для комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами.

Первых пациентов поликлиника примет 16 января. В тот же день начнут прием и поликлиники на улицах Дмитрия Ульянова и Дубнинская.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Цифры

В Москве в ближайшие годы:

- построят порядка 30 новых зданий поликлиник в районах, где их не хватает;

- реконструируют 201 здание поликлиник или 50% амбулаторий города.

Сегодня реконструкция идет в 126 зданиях. Их планируется полностью обновить до конца 2023 года.