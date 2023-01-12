Десять московских парков, где учат кататься на коньках

Рассказываем, как попасть на уроки и нужно ли брать с собой коньки Фото: Андрей АБРАМОВ

Мечтаете кружиться на льду не хуже фигуристов? На базе некоторых катков в парках Москвы как раз организовали мастер-классы по фигурному катанию, а также проводят регулярные занятия. Учениками могут стать и дети, и взрослые. Рассказываем, как попасть на уроки и нужно ли брать с собой коньки.

Фили

Занятия проводят на катке «Полярный» для взрослых и детей старше 12 лет. Прийти можно с любым уровнем подготовки — даже те, кто ни разу не примерял коньки.

- Если своих коньков нет, то рядом с катком есть пункт проката, где можно арендовать на время занятия, - рассказали в парке.

Где: каток «Полярный» (северная часть парка «Фили», возле ул. Новозаводская). Ст. метро «Багратионовская».

Когда: каждый понедельник с 11.00 до 12.00.

Стоимость: бесплатно. Нужна запись по телефону +7 (499) 145-00-00 (доб. 120 или 217). Коньки можно взять напрокат - 350 рублей.

Парк 50-летия Октября

Тренировки по фигурному катанию проводят на льду современного и просторного катка «Дружбы». Занятия подойдут и новичкам, и опытным фигуристам, которые хотят улучшить технику и найти друзей.

Где: каток «Дружбы» (центральная часть парка 50-летия Октября, ул. Удальцова).

Когда: каждый понедельник с 13.00 до 14.00.

Стоимость: бесплатно. Нужна запись по телефону +7 (499) 145-00-00 (доб. 120 или 217). Коньки можно взять в пункте проката - 350 рублей.

Усадьба Воронцово

Уроки для девочек и мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет проходят два раза в неделю на «Live!Катке».

- С детьми будет работать команда профессиональных тренеров из школы фигурного катания «Веселые коньки». Педагоги научат детей уверенно держаться на льду, скользить, прыгать, выполнять базовые элементы катания и безопасно приземляться, - рассказали в парке.

Также с 15 по 29 января с 10.00 до 10.45 проводят бесплатные занятия «Катаемся с мамой», на которые могут прийти дети в возрасте 2-4 года с родителями.

Где: «Live!Каток» с искусственным льдом в Воронцовском парке (вход с ул. Архитектора Власова). Ст. метро «Новаторская».

Когда: каждый четверг с 17.00 до 18.00, каждое воскресенье с 11.00 до 12.00.

Стоимость: 1900 рублей за занятие. Нужна запись по телефону +7(495) 722-13-16, +7(495) 936-00-92, или +7(966) 374-30-03. Коньки можно взять в пункте проката - 350 рублей.

Сад «Эрмитаж»

На площадке обучают фигурному, хоккейному катанию и фристайлу на коньках.

- Индивидуальные и групповые занятия проводит команда тренеров из школы «Ice Life». Они подходят взрослым и детям в возрасте от трех лет вне зависимости от имеющихся навыков катания, - рассказали в парке.

Где: каток PROЛед в саду «Эрмитаж» (вход с Успенского пер.). Ст. метро «Чеховская».

Когда: уточнять при записи по телефону +7(977) 120-20-77.

Стоимость: групповое занятие — уточняется при записи, индивидуальное занятие — 1500 рублей за 30 минут, 2400 рублей за 60 минут. Входной билет на каток приобретается отдельно. Коньки от 25 до 47 размера можно взять в пункте проката по цене 200 рублей за первый час, 100 рублей в час — со второго часа проката.

Парк «Дубки»

За несколько занятий участники могут освоить базовые навыки и даже некоторые элементы фигурного катания, научатся чувствовать свое тело и легко маневрировать на льду. Интересно будет детям с 6 до 12 лет.

- Уроки проводит старший тренер школы «Moscowskate» Илья Плахтий - в игровой форме показывает правильную технику скольжения, учит держать баланс и равновесие, - рассказали в парке.

Где: каток в парке «Дубки» (вход со стороны ул. Немчинова, д. 14). Ст. метро «Тимирязевская».

Когда: каждая вторая среда месяца с 16.00 до 17.00.

Стоимость: бесплатно. Нужна запись по ссылке. Коньки можно взять в аренду в пункте проката за 200 рублей.

Измайловский парк

Обучают фигурному катанию как на групповых, так и индивидуальных занятиях на катке «Серебряный лед».

- Тренировки проходят с квалифицированным педагогом. Освоить простые элементы на льду смогут и дети, и взрослые, - рассказали в парке.

Где: каток «Серебряный лед» в Измайловском парке (Московский пр-т, д. 4, стр. 2). Ст. метро «Партизанская».

Когда: групповые занятия без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 19.00 до 20.30, персональные тренировки по записи +7(495) 204-2-204 или по ссылке (katok.prokatfun.ru/uroki-kataniya-na-konkax).

Стоимость: групповые — бесплатно, но нужен билет на каток с арендой коньков — 500 рублей; индивидуальные — 2200 рублей за занятие, в стоимость включен входной билет без проката коньков.

Парк «Красная Пресня»

Индивидуальные занятия с тренером по фигурному катанию проводят на «City-катке».

- Возрастных ограничений нет, приглашаются все желающие вне зависимости от навыков, - рассказали в парке.

Где: «City-каток» в парке «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5с4). Ст. метро «Улица 1905 года».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00, длительность тренировки — 1 час.

Стоимость: 2200 рублей за занятие, включена цена входного билета. Нужна запись по телефону +7(495) 204-2-204 или по ссылке (katok.prokatfun.ru/uroki-kataniya-na-konkax). Возле катка есть прокат, аренда коньков - 250 рублей.

Парк «Ходынское поле»

На «Катке FM» для детей от 5 до 14 лет проводят регулярные занятия по катанию на коньках.

- Это хорошая основа для оздоровления детей зимой и толчок для углубленных занятий фигурным катанием. Уроки будет проводить педагог Ангелина Винокурова, фигуристка с 13-летним стажем катания, профессиональная спортсменка, - рассказали в парке «Ходынское поле».

На данный момент группы детей сформированы, но возможна запись в лист ожидания - нужно обратиться к администратору культурного центра (зеркальное здание в центральной части парка).

Где: «Каток FM» в парке «Ходынское поле» (Ходынский б-р, земельный участок 1). Ст. метро «ЦСКА».

Когда: 1 группа — по понедельникам и средам с 10.00 до 11.00; 2 группа — по средам с 16.00 до 17.00, по четвергам с 17.00 до 18.00.

Стоимость: бесплатно, в том числе вход и прокат на время занятия.

Ландшафтный парк «Митино»

Каждую неделю на катке «Льдинка» проходит групповое обучение фигурному катанию для мальчиков и девочек возраста 6-10 лет. Приходить нужно со своими коньками, проката нет.

- Занятия проводит опытный наставник и тренер Евгения Чепурная. Тренировки помогут детям обрести уверенность на льду, освоить базовые навыки и некоторые трюки, - рассказали в парке.

Где: каток «Льдинка» в ландшафтном парке «Митино» (Фестивальная площадь, вход со стороны ул. Пенягинской, д. 16). Ст. метро «Волоколамская».

Когда: каждую субботу с 9.00 до 10.00.

Стоимость: бесплатно.

Парк Горького

Занятия по фигурному катанию проводят для детей от 4 до 10 лет.

- С детьми каждое воскресенье будут заниматься тренеры от Москомспорта. На данный момент в группе обучается катанию на коньках более 20 детей и набор закрыт, - рассказали в парке.

О дополнительном наборе уточнять на сайте park-gorkogo.com.

Где: детский каток Парка Горького (вход через павильон № 5, Крымский Вал, 9). Ст. метро «Октябрьская».

Когда: каждое воскресенье с 10.00 до 11.00.

Стоимость: бесплатно. Коньки можно арендовать в пункте проката за 350 рублей.