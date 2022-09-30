Первого снега, по мнению синоптика, не будет как минимум до середины октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До середины октября 2022 года в Москве не ожидается ни ночных заморозков, ни первого снега. О таком прогнозе сообщила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- Ночные температуры будут не ниже +3…+8 градусов, поскольку погоду у нас будут определять циклоны, и небо будет закрыто облаками. Отрицательных температур воздуха пока не ожидаем. Думаю, что до середины октября автомобилисткам можно ездить на летней резине.

Первого снега, по мнению синоптика, тоже не будет как минимум до середины октября. В соответствии с народным календарём, кстати, ведь по приметам первый снег ложится на Покров, 14 октября.

- Во второй половине октября мы можем уже увидеть снег, в этом ничего удивительного не будет, - считает Татьяна Позднякова. - В конце октября по климатическим нормам устанавливается хотя и временный, но все-таки снежный покров.