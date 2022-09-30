Возвращение легенды: Первый магазин советского фотобренда «Зенит» открылся в ГУМе

За последние годы КМЗ выпустил много новой оптики для съемки видео и фото. Фото: Андрей АБРАМОВ

С советских лет во многих семьях пренепременно должен остаться фотоаппарат «Зенит», «Ломо» или «Киев». Может, у родителей был «Зоркий», «Смена»? Лежит в кладовке, при очередной уборке извлекается на свет и слышит в свой адрес:

— Вот бы его продать! Наверное, раритет, стоит дорого… Или ценителю подарить, жалко выбрасывать…

Правда жизни: продать задорого в 99% случаев не получится. Слишком много таких камер. Больше всего «Зенитов», которые выпускал Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ). Предприятие до сих пор работает — медицина, лазеры… и фототехника (см. «Справка «КП»). Все серьезно, а не как в случае с квазиотечественными смартфонами, которые собирают в Китае.

У «Зенита» открылся первый в новой истории магазин в ГУМе — на третьем этаже. Создатели рассчитывают: это будет точка притяжения молодежи, где можно посмотреть технологические ноу-хау страны. Напротив бутик другой фотолегенды — Leica («Лейка»), немецкая фототехника. Он временно закрыт «по техническим причинам» — компания, как и прочие западные бренды остановила работу в РФ. Любопытно, что секция фототехники в ГУМе была с 60-х годов. Но советские заводы проиграли гонку конкуренции хлынувшим в страну «японцам», и отдел закрылся.

Это уникальный «Зенит» полароидного типа — то есть умел сразу печатать фото. Таких было выпущено 1200 штук. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Это правда магазин «Зенит»? Вы что, еще фототехнику выпускаете? — пересказывают продавцы самую частую фразу гостей ГУМа, наткнувшихся на новый отдел.

Для тех, кто увлекается фото и видеосъемкой, объективы «Зенит» не в диковинку. Раньше их продавали онлайн или в других магазинах фототехники. Были две-три модели. Но Красногорский завод за последние годы успел выпустить более двух десятков объективов. Они адаптированы под крепления (оно называется байонет) современных цифровых камер — Canon, Nikon, Sony. Все полностью собраны в Подмосковье только из отечественных комплектующих.

Есть нюанс — объективы без автофокуса и с ручной диафрагмой (стальные лепестки внутри линзы, которыми регулируется количество света). То есть нацепил «Зенитар» (под этим брендом продается большинство моделей) на камеру хоть за миллион рублей, а дальше все только ручками, как во времена пленочной фотографии.

Корреспондент «КП» держит в руках «Зенит М» made in Germany — его представили в 2018 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Картинка от объективов и правда особенная, с флером загадочности: слегка мыльная, огоньки и деревья на заднем фоне превращаются в причудливые завихрения. Собраны без пластика: все линзы из настоящего стекла, а корпус из металла. Такая техника надежнее в сложных погодных условиях.

Есть у КМЗ условно свой современный фотоаппарат — «Зенит М». Выпускается в Германии на предприятии Leica. Дизайн у него зенитовский, а начинка — немецкая. Модель больше интересна коллекционерам и поклонникам, нежели рядовому потребителю, так как в ней опять же нет автофокуса.

- А что теперь будет с новой камерой? – поинтересовался у сотрудников салона. – Санкции как никак.

- Пока у нас этих камер достаточно, - последовал загадочный ответ.

Один из самых интересных объективов «Зенитар» — «рыбий глаз». В кадр влезает панорама на 180 градусов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати

Чем еще интересен магазин

Здесь есть зона лектория. Будут проводить тематические мероприятия для фотографов. Можно просто прийти пофотографироваться в модных интерьерах — над ними работало то же дизайнерское бюро, что и над «Ельцин Центром». Или посмотреть выставку раритетных камер.

КОШЕЛЕК (руб.)

Объективы - 21 750 — 67 500

Фотоаппарат Зенит М + объектив - 470 000

Бинокль - 114 000

Лупа - 750 — 9 800

Цена на единственную цифровую модель — кусается. Для больших поклонников, а не массового покупателя. Зато вместе с камерой «Зенит М» идет светосильный объектив. Он дает очень мягкую картинку и возможность для съемки с плохим освещением Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Техника первой полетела в космос

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) в этом году отмечает 95 лет. Предприятие начинало с выпуска луп и линз для очков. В Великую Отечественную переориентировалось на оборонку. Позже на предприятие доставили чертежи немецких фотоаппаратов «Лейка». Не без опоры на них наши конструкторы запустили массовую советскую фототехнику.

Производили тут микроскопы и кинокамеры. Техника первой полетела в космос. Делали линзы и приборы для врачей, астрономов и прочих научных нужд. Потом, как и у других предприятий, был период стагнации. С 2008 года завод входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Он объединил ядро оптической отрасли страны. В основном выпускают энергосберегающее освещение, современную медтехнику, работают на нужды ОПК и космической отрасли.

КОМПЕТЕНТНО

Генеральный директор КМЗ Александр Новиков:

— У нас своя целевая аудитория: фотографы, которые предпочитают снимать на объективы с ручной фокусировкой. Работа с такой оптикой способствует глубокому погружению в процесс съемки, а результат превосходит даже самые смелые ожидания. Фотообъективы «Зенит» очень ценят видеографы за особенный эффект размытия заднего плана, дающий особую глубину кадра.