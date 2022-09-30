Ждут Путина и выступление Шамана: как проходит концерт-митинг на Красной площади

Собравшиеся пришли поддержать подписание договоров о вступлении в состав России новых территорий Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 30 сентября проходит на Красной площади. Тысячи людей стали собираться сразу же после подписания Владимиром Путиным соответствующих документов в Кремле. Накануне пресс-секретарь президента России сказал, что Владимир Владимирович посетит концерт.

Москвичи стали собираться возле улицы Ильинки около 16.00, но всех желавших попасть на концерт-митинг попросили пройти со стороны Васильевского спуска.

- Мероприятие массовое, поэтому рамки, досмотр вещей. Все серьезно, - говорят на входе сотрудники полиции.

Возле Государственного исторического музея поставили сцену с надписью "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон - вместе навсегда".

- Сказали, что и Владимир Путин придет. Большое событие для России. Можно, конечно, по телевизору смотреть, но лучше самому быть участником, - говорит москвич Николай.

- Кто будет выступать мы не знаем. Наверное, только патриоты - Долина, Лепс, Пьеха. Хотелось бы послушать молодого парня (как его имя?). Да, Шамана. У него песня "Встанем". Наверное, сильно будет звучать на Красной площади, - говорит Марина Сергеевна.

Тысячи людей стали собираться сразу же после подписания Владимиром Путиным соответствующих документов в Кремле. Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди собравшихся много людей из Донбасса, у них в руках флаги России.

- Для нас это начало новой жизни. Надеемся, что очень скоро и мирной жизни. Люди Донбасса выстрадали это решение. Знаю, что сегодня люди поехали и на Саур-Могилу. Сколько там нашим бойцам пришлось бороться. Люди с 23 октября (с момента референдума) в ожидании того, что сегодня произошло в Кремле, - говорит Анатолий, житель Дебальцево

Открыть концерт-митинг доверили певцу Сергею Войтенко, который сказал со сцены, что на Красной площади собрались люди, для кого русский язык родной, для кого Россия - это Родина.

- И другими мы не будем, - сказал Сергей Войтенко.

На сторону жителей Донбасса еще в 2014 года стал актер Антон Шагин, он посвятил стихотворение "Аллея ангелов".

- Прости мы долго шли, и оправданий не найти... Бог не предаст, ты только крепче верь, - прочитал Антон Шагин.

Фото: Алиса ТИТКО

На днях вернулась из Краснодона певица Елизавета Долженкова, свою песню она посвятила бессмертному подвигу Молодой гвардии.

- Вставайте люди русские, - пела Ольга Кормухина, которая уже несколько лет поддерживает Донбасс, передает гуманитарную помощь.

Особенно тепло приняли певицу Юлию Чичерину и военкора Семена Пегова.

- Хочу пожелать здоровья и сил ребятам, которые сейчас сражаются в Красном Лимане. Им сейчас реально тяжело. Это добровольцы, которые сражаются. В Донбассе много людей пошли добровольцами. Хочется вспомнить шахтеров, всех, кто пошел в бой, вспомнить Воху, Захарченко - все эти мужики оказались мощнее армии. Я влюблен в свою работу, как и все те, кто сейчас находятся на Донбассе, - сказал военкор Семен Пегов.

Фото: Алиса ТИТКО

За два часа на Красной площади собралось больше 100 тысяч людей, количество флагов становилось все больше и больше. Мужчины обсуждали, что Россия стала еще больше, говорили о приближающейся победе. На сцену вышли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

- Донбасс вернулся домой. Сказать, что я рад - ничего не сказать. Долгих 8,5 лет мы ждали, верили. И вот этот день свершился - русские люли воссоединились. Мы с 2014 года живем по московскому времени. Москва всегда была для нас Родиной. Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рязань, Владивосток - это такие же русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь. Донбасс Отчизну не подведет, - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Поддержать вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вышли Николай Басков, Александр Маршал, группа "Любе", а также молодой исполнитель Шаман, который покорил россиян песней "Встанем".

- Русских объединяет чувство справедливости и жажда ее. Мы один народ и должны защищать друг друга. Прошло два года после принятия поправки в Конституцию России о запрете отчуждения российских территорий. И сегодня мы можем понять и почувствовать, насколько это важно. Херсон, Луганск, Донецк, Запорожье с Россией навсегда, - сказал актер Владимир Машков.

Фото: Алиса ТИТКО

По словам Владимира Машкова, так или иначе сегодня обсуждают тех, кто уехал из России, но настоящая Россия не в тех, кто уехал, а кто остался.

Знаменитая девочка луганщины Богдана Нещерет прославилась после того, как стала ополченкой в бригаде «Призрак» Алексея Мозгового. Девочка за эти восемь лет уже выросла и приехала на Красную площадь в день воссоединения Донбасса с Россией.

- Моя мечта встретить Владимира Путина, - сказала Богдана.

Фото: Алиса ТИТКО

В этот день, похоже, не было ничего неосуществимого. На сцену вышел президент России Владимир Путин, который сказал о важности решения 30 сентября, спел вместе с тысячами россиян гимн страны и попросил передать жителям новых территорий трехкратное "ура".

- Это без всякого приувеличения исторический день. Люди пришли на референдум и сделали выбор - быть со своей исторической Родиной. Только один эпизод, что происходило два-три-четыре дня назад, выборы в Луганске, люди стоят на улице в очереди на избирательный участок и начался артиллерийский обстрел. Снаряд упал рядом. Никто не покинул очереди. Удивительно, - сказал Владимир Путин.

Фото: Алиса ТИТКО

Но и это был не финал, после выступления Владимира Путин концерт продолжился, в числе артистов на сцену вышел народный артист России Олег Газманов.

- Как же без Газманова, как же без "Любе". Наши народные. И они с нами. Жизнь расставляет все на места: кто с нами, а кто против нас. Кто нам друг, а кто враг. Главное, что Россия едина, - обсуждали собравшиеся.