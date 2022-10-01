Муж зарезал жену из-за ревности и оставил записку ее матери в Москве. Фото: соцсети

Страшная трагедия произошла в доме на Академика Скрябина, где уже несколько часов работают следователи. В квартире обнаружен труп 28-летней Екатерины, у нее около девяти ножевых ранений, а на улице был обнаружен труп 36-летнего Дениса. Как удалось выяснить следователям, мужчина и женщина были мужем и женой.

- Кузьминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье № 105 «Убийство» Уголовного кодекса России. На месте случившегося работают следователи. Допрашиваются соседи, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Екатерина и Денис Пичугины на заработки в Москву приехали вместе из города Десногорск Смоленской области, сняли квартиру в доме на Академика Скрябина. Воспитывали шестилетнюю дочку. Семейная жизнь пары изменилась в Москве, муж стал подозревать жену в изменах. В июле Екатерина ездила в отпуск с дочерью на Черное море. В соцсети она выставила несколько фотографий, на которых супруга нет. О себе женщина нечасто публиковала информацию, но писала, что она ценит в людях доброту и честность. И называла семью и детей – главными в жизни.

Пара приехала в Москву на заработки. Фото: соцсети

В роковой день утром 1 октября Екатерина была в съемной квартире, а супруг отлучился по делам, обещал отвезти дочку в детский сад. А после вернулся домой и стал предъявлять жене претензии, обвинять ее в изменах. Очередные разборки с Денисом переросли в поножовщину. Мужчина нанес супруге многочисленные колото-резанные раны, от которых женщина скончалась на месте.

- После чего он отправил сообщение близкому родственнику о случившемся и покончил жизнь самоубийством, — рассказали в Следственном комитете по Москве.

Тревогу забила мать 28-летней Екатерины, когда тем же утром получила от зятя Дениса сообщение о том, что он только что убил ее дочь из-за ревности. Бедная женщина не успела созвониться с зятем и понять, что это за это сообщения, правда ли это. Денис перестал брать трубку. Тогда мать Екатерины стала звонить дочери – та тоже не брала трубку. Женщина стала звонить в полицию. Взломав дверь, сотрудники правоохранительных органов подтвердили убийство женщины. Тогда же на улице был обнаружен и труп Дениса.

Тревогу забила мать 28-летней Екатерины

- При осмотре квартиры была найдена записка, которая по предварительной информации, была написана Денисом. В ней значилась информация, адресованная матери Екатерины: «Извините, ваша дочь погибла. Внучка находится в Балашихе», — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В записке мужчина буквально излил душу матери погибшей. Он жаловался на многочисленные измены Екатерины, что ревность его довела до отчаянного поступка. Но и жить без супруги он теперь не видит смысла.

Следователи уже выяснили, где и с кем оставил шестилетнюю дочь Денис накануне убийства. До расправы с супругой он отвез девочку не в детский сад, а к знакомой в Балашиху. Сказал, что дома опять проблемы, нужно выяснить отношения с Катей и не хотелось бы, чтобы дочка слышала взрослые разговоры. Произошло это за несколько часов до того, как Денис зарезал жену. Это дает предположения, что мужчина не в порыве конфликта или из-за переполняемых чувств убил свою жену, не исключается версия, что он планировал убийство.

- Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается, — рассказали в Следственном комитете по Москве.

В настоящее время выясняются все детали убийства. Стало известно, что Екатерина хотела получить развод, однако Денис не хотел этого. Их маленькая дочка осталась сиротой, у девочки есть бабушки и дедушки, по всей видимости, которым придется оформить опекунство.