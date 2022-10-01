Синоптики предупредили об аномальных дождях в Москве в октябре 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Октябрь 2022 в Москве будет дождливым - такой прогноз единодушно дают синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос».

Собственно, прогноз подтверждается уже с первого дня октября. Дожди, начавшиеся ещё вечером в пятницу, шли всю ночь и продолжаются днём в субботу, 1 октября. Принёс их южный циклон, а поэтому в столице мокро, зато тепло, +15…+17 градусов.

Самые сильные дожди в ночь на субботу пролились в Одинцово и Рузе, этим подмосковным городам досталось 14 - 25 мм осадков, почти столько же выпало в Зеленограде.

Ненастный циклон будет постепенно двигаться на север. В воскресенье в Москве и области продолжатся дожди. В понедельник, 3 октября, они усилятся, а порывы ветра будут достигать 20 м/сек.

Первая декада октября окажется самой мокрой за весь месяц, считают специалисты центра «Фобос». Дождей будет вдвое больше, чем обычно. Но при этом температура воздуха окажется на 3 - 5 градусов выше климатической нормы. В общем, погода примерно как в эти выходные.

Вторая декада, по расчётам синоптиков, будет прохладной - на 1 - 2 градуса холоднее нормы. Осадков же выпадет обычное для середины осени количество.

Третья декада октября ожидается сравнительно тёплая, с температурой на 1 градус выше нормы, и очень сырая - в Москве прольётся на 10 - 20% больше дождей, чем положено по климатическим нормам.

В целом же октябрь 2022 будет на 1 - 2 градуса теплее, чем обычно. Осадков выпадет на 50 - 70% больше нормы. Обычно за весь второй месяц осени Москве достаётся 59 мм влаги, сейчас надо рассчитывать на 90 - 100 мм.

Сырым, кстати, выдался и сентябрь 2022 - в столице выпало 74 мм осадков, на 14% больше нормы. Но первый месяц осени был ещё и холодным, средняя температура на 1 градус ниже, чем обычно.