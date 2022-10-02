Гидрометцентр пообещал позднее бабье лето в Москве: скоро будет солнце и +18 градусов

Заметное улучшение погоды синоптики обещают в конце недели Фото: Евгения ГУСЕВА

Октябрь в Москве и области начался с аномальных дождей. Только за один день - субботу, 1 октября - в подмосковном Клину выпало 34 мм осадков, а это больше половины (57%) всей месячной нормы! Или три с половиной ведра воды на каждый квадратный метр. В Москве, Красногорск, Можайске, Дмитрове за первый день месяца вылилось от 19 до 27 мм влаги, то есть больше трети всех осадков, положенных для октября.

Следующий ливень метеорологи центра «Фобос» ждут в понедельник, 3 октября, и он будет столь же мощным. Всего за 12 часов столице достанется 20 - 25 мм осадков, то есть ещё треть месячной нормы.

Аномальные дожди в среднюю полосу несут южные циклоны из Средиземноморья.Воздушные массы в этих атмосферных вихрях до предела насыщены влагой.

В что с температурой? В понедельник, 3 октября, по прогнозам Гидрометцентра России в Москве сравнительно тепло, +14…+15 градусов.

Во вторник и среду, 4 - 5 октября, чуть прохладнее, +12…+14, с небольшим дождями.

В четверг, 6 октября, наконец-то станет сухо, хотя небо будет закрыто облаками. Днем +10…+15 градусов.

Заметное улучшение погоды синоптики обещают в конце недели. В пятницу, 7 октября, выглянет солнце, дождей не предвидится, потеплеет до +16 градусов. В субботу, 8 октября, ещё теплее +18. Переменная облачность, без осадков.

Что ж, можно назвать такую погоду очень поздним бабьим летом! По расчётам центра «Фобос», оно будет радовать нас солнцем и теплом вплоть до понедельника, 10 октября.