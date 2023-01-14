Вы нас заливаете: новая схема мошенничества в Москве

Не нужно пускать домой человека, не предоставившего документы, что он сотрудник ЖКХ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мошенники ежегодно меняют схемы обмана, ищут новые сценарии, которые довольно убедительно разыгрывают. На уловки ведутся не только пожилые люди, но и молодые. «КП» собрала, какие схемы мошенничества появились в Москве, а адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов объяснил, как не попасть на уловки аферистов.
- Всем нужно взять в практику – не откровенничать по телефону. Человек может представиться кем угодно, хоть президентом. Сейчас технические программы позволяют звонить с одного, а выдавать любой номер. И на своем мобильном человек может увидеть номер госорганов, официальный номер банка. Например, даже если звонит сотрудник полиции, то он должен назвать ФИО, должность, номер подразделения, где работает. Человек может сказать в ответ: «Перезвоню на ваш рабочий телефон», - рассказал Александр Карабанов.
Москвичка Анастасия вместе с супругом отправились в театр. Через полчаса звонок на мобильный телефон: «Это вам из диспетчерской звонят, вы соседей заливаете. Вы дома? Предоставьте доступ сантехнику».
- Мы вернулись домой. В ванной комнате все сухо, ни единой капельки. Пришел якобы мастер, одет в гражданскую одежду. Толком ничего в ванной не смотрел. Но почему-то задал вопрос: «А вы здесь вдвоем проживаете, да?», - рассказала Анастасия.
Через две недели снова позвонили. Сценарий тот же. Только, когда Анастасия стала возмущаться, ведь протечки не было, сантехник вообще не пришел, и соседей из квартиры ниже не было дома, то псевдо сотрудница диспетчерской положила трубку.
- Мы позвонили в Единую диспетчерскую ЖКХ по номеру 8 (495) 539-53-53 и нам сказали, что по нашему дому никаких заявок не было. Более того, нам сказали, что мы не должны пускать никаких якобы сантехников в квартиру, чтобы избежать мошенничества. Имеем право проверить удостоверение у сотрудника, заявку, позвонить в диспетчерскую и уточнить, направляли ли к нам сотрудника, - рассказала Анастасия.
Москвичка обратилась в полицию, указав о двух сомнительных звонках. Однако в МВД посчитали, что никаких противоправных действий не совершено, материального ущерба не причинено, а значит возбуждать дело нет смысла.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Вероятно, они узнавали, кто живет в квартире. В дальнейшем, могли бы совершить ограбление. Здесь изначально не нужно было продолжать разговор с якобы диспетчером, тем более пускать домой человека, не предоставившего документы, что он сотрудник ЖКХ.
На телефон приходит предложение якобы удаленно работать в крупных маркетплейсах (Ozon или AliExpress), что именно делать не описывается, но обещают платить до 30 тысяч рублей в день. Но для начала работы (оформления) просят заплатить символические 500 рублей, но перевести их на карту физического, а не юридического лица.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Если у вас просят деньги, чтобы потом якобы платить вам деньги за работу, то стоит понимать, что это обман (не исключено, что финансовая пирамида).
Звонят якобы из банка и спрашивают, оставлял ли человек заявку на добавление к счету нового номера телефона. Человек говорит, что ничего не добавлял, тогда оператор тоже очень убедительно удивляется и предлагает отменить заявку. Для этого присылают на телефон смс с кодом, который нужно назвать для якобы завершения операции.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Нельзя верить на слово, что вам звонят из той организации, которую называют. Нужно узнать ФИО и должность сотрудника и сказать, что вы ему сами перезвоните на рабочий телефон.
В соцсетях некоторые описывают свои проблемы (с работой, в личной жизни, со здоровьем, трудные жизненные ситуации). Например, без вести пропал муж, дочь, родственник. Об этом пишут сообщение в соцсети, разместив данные человека, фотографию.
В ответ пишет неизвестный человек, который якобы видел пропавшего или представляется гадалкой, которая может дать точные координаты местонахождения. За помощь попросят небольшую (или большую) оплату. После получения денег пропадают.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Мошенники пользуются вашим критичным положением. У них цель одна – войти в доверие. Для этого они сочинят любую историю, претворятся друзьями друзей, дальними родственниками, лишь бы получить от вас деньги. Здесь лучше ставить свои условия: сначала получение и проверка информации, а после оплата.
Женщина позвонила на мобильный, представилась сотрудницей МФЦ и спросила, куда доставить письмо. Обычно все данные, в том числе и почтовый адрес, у сотрудников есть. Но, как говорят в МФЦ, никаких сторонних писем они не рассылают.
- Звонившая предлагала отправить письмо в мессенджер (Вотсап или Телеграм). И для проверки моей личности, она отправила смс с кодом, который я должен была назвать, - рассказывает москвич Александр.
Код действительно пришел, якобы от банка. Но Александр не стал ничего отправлять и поднимать трубку.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Сотрудники городских служб не имеют право выходить за рамки, передавать информацию частным, а не официальным способом (через личный кабинет на портале, либо почтовое уведомление). Можно перезвонить на рабочий номер МФЦ или попросить подержать письмо в офисе, а после приехать за ним лично.
Какие еще схемы мошенничества используют?
- звонки из банков, МВД, ФСБ,
- огромные скидки в мобильных приложения маркетплейсов,
- в автосервисах в чек добавлены услуги, которые не оказывались,
- перечислить деньги родственнику, который якобы попал в ДТП,
- «отключим абонентскую связь», если не предоставить паспортные данные по телефону,
- сообщение о выигрыше денежного приза или автомобиля, квартиры, но нужно заплатить налог,
- «Ой, мы перевели вам деньги по ошибке». Стоит проверить, были ли зачисления и обратиться в банк,
- деньги за опрос, после которого человека просили перейти по сторонней ссылке и указать номер своей карты якобы для перечисления вознаграждения, но по факту с карты списывались имеющиеся деньги.
1. Не предоставлять по телефону никакие данные.
2. Не давать показания по телефону, даже если звонят из якобы правоохранительных органов. Сам сотрудник должен тоже понимать и видеть, а с тем ли человеком он общается. То есть общение может быть только очным, должна состояться проверка документов.
3. Если под любым предлогом у вас просят деньги, то это могут быть мошенники. Не нужно переводить средства, тем более на неизвестные счета и малознакомым лицам.
4. Не нужно заходить на сторонние сайты, для оставления там персональных и банковских данных.