Вы нас заливаете: новая схема мошенничества в Москве

Не нужно пускать домой человека, не предоставившего документы, что он сотрудник ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники ежегодно меняют схемы обмана, ищут новые сценарии, которые довольно убедительно разыгрывают. На уловки ведутся не только пожилые люди, но и молодые. «КП» собрала, какие схемы мошенничества появились в Москве, а адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов объяснил, как не попасть на уловки аферистов.

- Всем нужно взять в практику – не откровенничать по телефону. Человек может представиться кем угодно, хоть президентом. Сейчас технические программы позволяют звонить с одного, а выдавать любой номер. И на своем мобильном человек может увидеть номер госорганов, официальный номер банка. Например, даже если звонит сотрудник полиции, то он должен назвать ФИО, должность, номер подразделения, где работает. Человек может сказать в ответ: «Перезвоню на ваш рабочий телефон», - рассказал Александр Карабанов.

Вы нас заливаете

Москвичка Анастасия вместе с супругом отправились в театр. Через полчаса звонок на мобильный телефон: «Это вам из диспетчерской звонят, вы соседей заливаете. Вы дома? Предоставьте доступ сантехнику».

- Мы вернулись домой. В ванной комнате все сухо, ни единой капельки. Пришел якобы мастер, одет в гражданскую одежду. Толком ничего в ванной не смотрел. Но почему-то задал вопрос: «А вы здесь вдвоем проживаете, да?», - рассказала Анастасия.

Через две недели снова позвонили. Сценарий тот же. Только, когда Анастасия стала возмущаться, ведь протечки не было, сантехник вообще не пришел, и соседей из квартиры ниже не было дома, то псевдо сотрудница диспетчерской положила трубку.

- Мы позвонили в Единую диспетчерскую ЖКХ по номеру 8 (495) 539-53-53 и нам сказали, что по нашему дому никаких заявок не было. Более того, нам сказали, что мы не должны пускать никаких якобы сантехников в квартиру, чтобы избежать мошенничества. Имеем право проверить удостоверение у сотрудника, заявку, позвонить в диспетчерскую и уточнить, направляли ли к нам сотрудника, - рассказала Анастасия.

Москвичка обратилась в полицию, указав о двух сомнительных звонках. Однако в МВД посчитали, что никаких противоправных действий не совершено, материального ущерба не причинено, а значит возбуждать дело нет смысла.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Вероятно, они узнавали, кто живет в квартире. В дальнейшем, могли бы совершить ограбление. Здесь изначально не нужно было продолжать разговор с якобы диспетчером, тем более пускать домой человека, не предоставившего документы, что он сотрудник ЖКХ.

Удаленная работа за большие деньги

На телефон приходит предложение якобы удаленно работать в крупных маркетплейсах (Ozon или AliExpress), что именно делать не описывается, но обещают платить до 30 тысяч рублей в день. Но для начала работы (оформления) просят заплатить символические 500 рублей, но перевести их на карту физического, а не юридического лица.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Если у вас просят деньги, чтобы потом якобы платить вам деньги за работу, то стоит понимать, что это обман (не исключено, что финансовая пирамида).

Смена номера телефона в банке

Звонят якобы из банка и спрашивают, оставлял ли человек заявку на добавление к счету нового номера телефона. Человек говорит, что ничего не добавлял, тогда оператор тоже очень убедительно удивляется и предлагает отменить заявку. Для этого присылают на телефон смс с кодом, который нужно назвать для якобы завершения операции.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Нельзя верить на слово, что вам звонят из той организации, которую называют. Нужно узнать ФИО и должность сотрудника и сказать, что вы ему сами перезвоните на рабочий телефон.

Магические разводы

В соцсетях некоторые описывают свои проблемы (с работой, в личной жизни, со здоровьем, трудные жизненные ситуации). Например, без вести пропал муж, дочь, родственник. Об этом пишут сообщение в соцсети, разместив данные человека, фотографию.

В ответ пишет неизвестный человек, который якобы видел пропавшего или представляется гадалкой, которая может дать точные координаты местонахождения. За помощь попросят небольшую (или большую) оплату. После получения денег пропадают.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Мошенники пользуются вашим критичным положением. У них цель одна – войти в доверие. Для этого они сочинят любую историю, претворятся друзьями друзей, дальними родственниками, лишь бы получить от вас деньги. Здесь лучше ставить свои условия: сначала получение и проверка информации, а после оплата.

Письмо из МФЦ

Женщина позвонила на мобильный, представилась сотрудницей МФЦ и спросила, куда доставить письмо. Обычно все данные, в том числе и почтовый адрес, у сотрудников есть. Но, как говорят в МФЦ, никаких сторонних писем они не рассылают.

- Звонившая предлагала отправить письмо в мессенджер (Вотсап или Телеграм). И для проверки моей личности, она отправила смс с кодом, который я должен была назвать, - рассказывает москвич Александр.

Код действительно пришел, якобы от банка. Но Александр не стал ничего отправлять и поднимать трубку.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: Сотрудники городских служб не имеют право выходить за рамки, передавать информацию частным, а не официальным способом (через личный кабинет на портале, либо почтовое уведомление). Можно перезвонить на рабочий номер МФЦ или попросить подержать письмо в офисе, а после приехать за ним лично.

КСТАТИ

Какие еще схемы мошенничества используют?

- звонки из банков, МВД, ФСБ,

- огромные скидки в мобильных приложения маркетплейсов,

- в автосервисах в чек добавлены услуги, которые не оказывались,

- перечислить деньги родственнику, который якобы попал в ДТП,

- «отключим абонентскую связь», если не предоставить паспортные данные по телефону,

- сообщение о выигрыше денежного приза или автомобиля, квартиры, но нужно заплатить налог,

- «Ой, мы перевели вам деньги по ошибке». Стоит проверить, были ли зачисления и обратиться в банк,

- деньги за опрос, после которого человека просили перейти по сторонней ссылке и указать номер своей карты якобы для перечисления вознаграждения, но по факту с карты списывались имеющиеся деньги.

Советы от юриста Александра Карабанова

1. Не предоставлять по телефону никакие данные.

2. Не давать показания по телефону, даже если звонят из якобы правоохранительных органов. Сам сотрудник должен тоже понимать и видеть, а с тем ли человеком он общается. То есть общение может быть только очным, должна состояться проверка документов.

3. Если под любым предлогом у вас просят деньги, то это могут быть мошенники. Не нужно переводить средства, тем более на неизвестные счета и малознакомым лицам.

4. Не нужно заходить на сторонние сайты, для оставления там персональных и банковских данных.