Скованный льдом: какие зимние развлечения приготовили москвичам в музее-заповеднике "Коломенское"

На льду катка в "Коломенском" Фото: Светлана ДАНИЛИНА

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕД

- Привет, а ты кто? - на льду катка в "Коломенском" меня встречает маленькая Влада. В январе ей исполнится четыре года, но уже сейчас она рассекает по льду лучше многих взрослых. Мама объясняет: в том году занимались с инструктором, и вот результат. Ребенка с катка теперь за уши не вытащишь.

Кататься здесь действительно легко и приятно. Тем более, что лед залит немного под уклоном, так что одного конца до другого можно прокатиться с ветерком. Площадь катка - 3000 кв метров - разогнаться есть где. Лед естественный, народу в будни мало.

- В новогодние праздники катались по воде. Потом все волнами резко застыло, так что выйти на лед было невозможно. А сейчас - смотрите, привели все в порядок, - рассказывают посетители.

Площадь катка - 3000 кв метров - разогнаться есть где. Фото: Светлана ДАНИЛИНА

В морозы лед обновляют каждый день. Из очевидных плюсов - туалетные кабинки есть прямо на льду, а раздевалка, где расположен пункт проката - большая и просторная. Также здесь есть камеры хранения (150 руб. за 2 часа), стойки для катания малышей (300 руб./час) и небольшое кафе.

Сами коньки в аренду можно взять без залога за 250 руб./час (детские - 200 руб), в наличии размеры от 24 до 47. Если приходите со своими, то платить нужно будет только за входной билет (250 руб. в будни, 350 - в выходные и праздники). В рабочие дни приходить можно свободно, в выходные лучше предварительно зарегистрироваться на сайте катка.

"Помощники" для тех, учится кататься на коньках. Фото: Светлана ДАНИЛИНА

ВЕСЕЛЫЕ ГОРКИ

Чуть дальше катка оборудованы горки для катания на тюбах. Их можно взять напрокат (350 руб./полчаса, залог не нужен) или прийти со своими и кататься совершенно бесплатно.

Чуть дальше катка оборудованы горки для катания на тюбах. Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Горок на склоне залито три, но фактически народ катается на двух крайних, причем как дети, так и взрослые. В будни желающих прокатиться с ветерком немного, но в выходные образуются внушительные очереди.

- Возле домика вдали песок насыпали, потому что взрослые до него долетали. А деревья и фонарные столбы мягким материалом оббили после того, как девочку с "ватрушки" в столб выбросило на ходу, - рассказывают старожилы. - В прошлом году у нас в парке зимой ребятню еще на "банане" катали, в этом году - нет, а жаль: внучок часто спрашивает про этот аттракцион.

Возле домика вдали песок насыпали, потому что взрослые до него долетали. А деревья и фонарные столбы мягким материалом оббили. Фото: Светлана ДАНИЛИНА

ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ

Интересно, что на сайте и в соцсетях "Коломенского" пишут про 3-километровый лыжный маршрут, который проходит в окрестностях Дворца царя Алексея Михайловича. Однако мне не удалось найти схемы лыжни на входе в парк, возле указателей или пункта проката спортивного оборудования.

- Лыжня есть, она идет вокруг всего парка, вон там, возле пункта проката начинается, - подсказали работники парка.

В парке "Коломенское" есть и лыжные маршруты Фото: Светлана ДАНИЛИНА

На указанном месте меня встречают ледяные буераки: видимо, когда чистили снег, его сгребли сюда, тут он и застыл на морозе. Чуть дальше виднеется лыжня, которая, петляя, убегает к деревьям.

В аренду лыжи выдают в том же павильоне, что и коньки, по цене 300 руб. за час, залог также не нужен, размеры есть от 33 до 41 плюс в резерве - лыжи с креплениями поверх обычной обуви.

Сотрудники проката сказали честно: лыжи мы вам выдадим, но все покрыто льдом, так что прогулка вряд ли доставит удовольствие. Мысленно с ними согласилась и оставила этот прогулочный пункт на потом.

В аренду лыжи выдают в том же павильоне, что и коньки, по цене 300 руб. за час Фото: Светлана ДАНИЛИНА

А ЧТО ЕЩЕ

Коломенское - это не только и не столько парк. Именно здесь нашли следы пребывания наших предков, датированные каменным веком, в 16 веке на этом месте построили храм в честь рождения будущего Ивана Грозного, а в 17 веке тут же располагалась любимая резиденция царя Алексея Михайловича, которую называли восьмым чудом света.

Отреставрированные царские хоромы, красивейшие церкви и многое другое сейчас увидеть можно своими глазами на выставках, экскурсиях и мастер-классах. Билеты стоят от 150 руб.

А в феврале "Коломенское" будет праздновать столетие, следить за анонсами мероприятий можно на сайте.

КОНКРЕТНО

Что почем (цены в рублях):

Входной билет на каток: 250 (взрослый, будни), 350 (взрослый, выходные и праздники), 150 (дети от 7 до 12, будни), 210 (дети от 7 до 12, выходные и праздники), дети до 7 лет - бесплатно.

Аренда лыж: 300 за час

Аренда коньков: 250 за час (взрослые), 200 за час (детские)

Аренда стойки для катания: 300 за час

Аренда "ватрушек": 350 за 30 минут

Аренда камеры хранения: 150 за 2 часа

Заточка коньков: 350

Входные билеты на экскурсии - от 150

Еда: вода и чай - от 100, кофе - от 150, глинтвейн - от 200, крендель - от 120, вафли - от 130, хот-доги - от 220.