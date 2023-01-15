Где купаться на Крещение в Московском регионе: список купелей

Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайший четверг, 19 января, столица отмечает один из главных православных праздников - Крещение. В этот день традиционно многие москвичи купаются в иорданях - освященных купелях при храмах, а также в прорубях в природных водоемах. Всего в 2023 году префектуры и управы подготовили 46 площадок для крещенского обряда в десяти округах Москвы. Их адреса опубликовал в своих соцсетях мэр столицы Сергей Собянин (см. полный список ниже).

«Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками, - сообщил Собянин. - Везде будет дежурить полиция, спасатели и медики».

Внимание! Мест для купания не будет в Центральном и Юго-Восточном округах по рекомендации Роспотребнадзора. Местным жителям рекомендуют выбрать удобные адреса в соседних округах.

Важно

1. Когда будут работать майны?

Чаще всего они открыты с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Некоторые самые массовые площадки, например, в Строгинской пойме, запускают раньше - с 12.00 18 декабря.

Внимание! В зависимости от санитарной ситуации доступ к прорубям могут ограничить.

2. Что взять с собой?

Прежде всего, удобные теплые вещи, чтобы быстро надеть их на себя. К примеру, махровый халат с капюшоном. Плюс к этому:

- нескользящие тапочки или сланцы;

- полотенца;

- термос с горячим чаем. По традиции ароматный напиток заваривают и на точках питания рядом с прорубями.

3. Как все происходит?

К воде нужно подойти в обуви, иначе ноги замерзнут с первых же шагов. У проруби сначала снимаем верхнюю одежду, затем - обувь, дальше - все остальное.

Во время обряда обычно окунаются в воду три раза с головой, осеняя себя крестом при каждом погружении. В эти минуты можно молиться о себе и близких. Бытует мнение, что в Крещение вода смывает все грехи с православного. На это священники говорят: «Чтобы очиститься от грехов, нужна более серьезная душевная работа и исповедь».

Обратите внимание! Чтобы не переохладиться, лучше не задерживаться в проруби более 1 - 2 минут. После выхода из воды нужно быстро растереться махровым полотенцем. Затем стоит надеть шапку или капюшон, «упаковаться» в сухую теплую одежду и выпить горячего чая.

4. А если выпить алкоголь?

От спиртного перед окунанием врачи рекомендуют отказаться. Нагрузка на сердце и без рюмки получится большая. Лучше сытно перекусить не менее чем за час до ныряния в прорубь. Купаться голодным в холодной воде не стоит.

5. Кому запрещено нырять?

- людям со слабым сердцем, приступами астмы, болезнями мочеполовой системы, носоглотки, желудка, нервной системы;

- тем, у кого диабет и проблемы с артериальным давлением;

- беременным, а также детям и пожилым людям без подготовки.

Список купелей

Северный округ

ул. Б. Академическая улица, вл. 38а, Большой Садовый пруд

Прибрежный пр-д, д. 1-7, акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от спасательной станции МЧС «Левобережная»

Северо-Восточный округ

ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1, Дворцовый пруд

Восточный округ

ул. Заозерная, д. 2-6, озеро Белое

Измайловское ш., д. 73ж, купель «Вернисаж в Измайлове»

ул. Оранжерейная, д. 18, озеро Святое

Свободный пр-т, д. 2, Терлецкие пруды

ул. Сокольнический Вал, вл. 1/1, парк «Сокольники», Нижний Майский пруд (Олений пруд №5)

Южный округ

ул. Борисовские пруды, вл. 2, Борисовские пруды

ул. Дольская, д. 1, Верхний Царицынский пруд

Загородное ш., вл. 2, пруд «Бекет»

Юго-Западный округ

ул. Академика Виноградова, д. 12, зона отдыха «Тропарево»

ул. Воронцовские пруды, д. 3, Большой Воронцовский пруд

Нахимовский пр-т, вл. 8, пруд «Зеленка»

ул. Профсоюзная, д. 123б, пруд №4 на территории санатория «Узкое» РАН

ул. Черневская, стр. 1, Верхний Черневский пруд

Западный округ

ул. Василия Ботылева, д. 41, Москва-река в поселке Рублево

ул. Воскресенская, д. 3а, Мещерский пруд

ул. Б. Филевская, д. 40А, парк «Фили»

Филевский б-р, д. 21, Москва-река, Филевская пойма

Северо-Западный округ

ул. Авиационная, д. 79-1, яхт-порт «Алые паруса»

ул. Барышиха, вл. 4, ландшафтный парк Митино

Иваньковское ш., д. 3, природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке (пруд №4)

ул. Исаковского, напротив д. 2, Кировская пойма

Карамышевская наб., д. 13-15

ул. Муравская, пруд в с. Рождествено (за храмом)

ул. Свободы, д. 56, парк «Северное Тушино»

ул. Таманская, д. 91, Малое бездонное озеро

ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3, Строгинская пойма

Зеленоград

аллея Лесные пруды, зона отдыха «Черное озеро»

Панфиловский пр-т, зона отдыха «Озеро Школьное»

Троицкий и Новомосковский округа

Купели:

- пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Андрея Тарковского, д. 1;

- пос. Воскресенское, д. 11А, рядом с храмом Воскресения Христова;

- пос. Вороновское, с. Покровское, д. 11, около храма Покрова Пресвятой Богородицы;

- пос. Десеновское, около дер. Евсеево, около святого источника блаженной Ксении Петербургской;

- пос. Кленовское, дер. Товарищево, д. 9А;

- пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа;

- пос. Первомайское, дер. Пучково, р. Рыжовка, около храма Казанской иконы Божией Матери;

- пос. Роговское, д. Васюнино, д. 88, около храма Святой Троицы;

- пос. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22А;

- пос. Щаповское, с. Ознобишино, рядом с храмом Святой Троицы.

Пруды:

- пос. Кленовское, д. Чернецкое, возле часовни иконы Божией Матери Иверской;

- пос. Краснопахорское, с. Былово, д. 82, возле храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех;

- пос. Московский, проектируемый проезд № 389, напротив храма-часовни иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»;

- пос. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов, около храма Живоначальной Троицы;

- пос. Филимонковское, дер. Кнутово.