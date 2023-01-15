«Далеко, далеко на лугу пасутся кло… Клоны!»: первая корова из пробирки дала потомство в Подмосковье

Телка живет под Подольском в институте животноводства имени академика Эрнста. Родилась в 2020 году у обычной коровы

Смотришь на фотку — коровы, как коровы. Может быть, малость красивее сородичей: холеные, чистенькие. Хоть на агровыставку за медалью посылай. Хотя если в ближайшие годы парочка куда-нибудь и поедет, это будет научный симпозиум.

Маму-телку зовут Цветочек. «Да у нас в совхозе каждую вторую буренку так кличут!» — махнет на этот факт какой-нибудь фермер. Только у вас, уважаемый, скотину так называют, чтобы долго голову не ломать. А владельцы Цветочка называли ее в честь клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования. Чувствуете разницу?

Телка живет под Подольском в институте животноводства имени академика Эрнста. Родилась в 2020 году у обычной коровы. Для Цветочка та стала по сути суррогатной матерью: эмбриона зачали в пробирке, а потом подсадили буренке. Цветочек — клон.

Но сенсация не в этом. Под занавес прошлого года Цветочек родила. И этому радуются ученые. До этого клонированные коровы в России еще не производили на свет потомства. А одна из главных научных проблем в клонировании в том, что у появившихся таким образом особей не всегда все гладко с размножением. У Цветочка все произошло естественным образом с бычком из местного стада.

Теленка назвали Декабристкой — родилась в декабре. Ее вес при рождении 40 кило — это стандарт. Хотя Цветочек родилась 64 кг — вот патология и еще одна научная загадка: клоны часто рождаются крупнее естественных животных.

Теперь ученые знают, что клонированная скотина жизнеспособна и дает потомство, значит можно продолжать эксперименты. Прежде всего, в области генной инженерии. Так у Цветочка заблокирована выработка бета-лактоглобулина — это белок в составе коровьего молока, на который чаще всего бывает аллергия.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы в молоко буренки можно было запрограммировать на генном уровне другие белки. Если фантазировать, эти белки в молоке можно применять для разработки разных лекарств. Но пока решают более приземленную задачу: научить давать молоко, пригодное для производства элитных сортов сыра. Потому что сейчас у наших Звездочек с этим не ладится как раз ввиду отсутствия нужного белка.

Но это все цветочки — с помощью клонирования и генной инженерии можно вырастить коров, которые будут давать больше молока. При селекционной работе на это уходят десятки лет. А ежели появится смертельная хворь, можно будет и с ней управится, подсадив клонам ген устойчивости. Также уже сейчас можно выбирать пол клонированного потомства. Невозможно только вывести животных с определенным характером. Гены влияют только на физиологию скотины. Так что если мечтали о покладистой ГМО-кошке, которая не устраивает ночной тыгыдык и не метит обувь из вредности, тут извините, против природы не попрешь. Пока что.