Свадьба по повестке, трое детей и на фронт за Победой: трогательная история любви после мобилизации

Денис Полюбезьев и Анастасия Фомина планировали пожениться в ноябре. Фото: Личный архив

Москвичи Денис Полюбезьев и Анастасия Фомина планировали пожениться 9 ноября. Такую дату им назначили в ЗАГСе. Счастливые возвращались домой, а там повестка из военкомата о призыве в рамках частичной мобилизации. Мыслей о том, куда бы спрятаться или как быстро уехать из России у 21-летнего парня не возникло, была только одна: "Жалко, что не успели пожениться с Настей".

АРМИЯ И СВАДЬБА БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ

Познакомились Денис и Анастасия год назад в общей компании друзей. Стали общаться, но никаких романтичных отношений не случилось - Дениса забрали в армию. Но искра любви, как оказалось, все же была. Пара стала переписываться, ждать встречу.

- Когда он вернулся в декабре со срочной службы, то мы решили вместе отметить Новый год. И вот восемь месяцев мы вместе. Решили, что будем вместе навсегда, - рассказала 19-летняя Анастасия Фомина.

- Я сделал Насте предложение дома, она согласилась. Пошли в ЗАГС подавать заявление, свадьба должна была состояться 9 ноября, но пришла повестка из военкомата, - рассказывает Денис Полюбезьев.

Молодожены обмениваются кольцами. Фото: Личный архив

Повестка не напугала Дениса, а близкие говорят, что будут ждать его здоровым и живым.

- Что дано, то неизбежно. Меня никто не принуждал, я и служить ходил год назад, и сейчас пойду. Это мой долг, - говорит Денис.

В военкомат в Текстильщиках парень пришел на следующий день после получения повестки. Медосмотр прошел, комиссию тоже. В военкомате он сказал, что служить пойдет, вот только со свадьбой не успел. И парню решили помочь.

- Дату перенесли с 9 ноября на 2 октября, а уже 3 октября Денису предстоит отправиться на учебный пункт, - рассказали в Префектуре ЮВАО.

СВАДЬБА В ДЖИНСАХ

Невеста Анастасия не стала обременять будущего мужа свадебной подготовкой. Встали утром, умылись, надели джинсы и пришли в ЗАГС. Однако церемонию им провели торжественную: с обменом колец и маршем Мендельсона. Свадебное путешествие будет позже, так как 3 октября у Дениса поездка в учебный пункт.

Анастасия уже знает, как ждать солдата, а Денис обещает писать любимой, чтобы не волновалась.

- В это время я продолжу обучение, учусь на пекаря-кондитера. Денис придет, а ему приготовлю вкусные пирожные и пироги, - пообещала молодая жена.

Уже 3 октября Денису предстоит отправиться на учебный пункт для мобилизованных. Фото: Личный архив

Планов у молодой семьи много, поэтому вариантов, что с Денисом что-то случится они и не рассматривают. Еще до свадьбы пара начала жить вместе в квартире Анастасии, которую она получила, как сирота. Воспитывалась девочка в детском доме, но в 13 лет ей улыбнулась удача и нашлись опекуны, которые забрали Настю в свою семью. Дениса воспитывала одна мама и всегда говорила ему об ответственности, правде и любви к дому.

- Когда вернусь домой, то хочу открыть небольшое предприятие по производству мебели. Первую табуретку без единого гвоздя и без капли клея в наш дом с Настей уже сделал, - рассказал Денис.

- Мечтаете о детях?

- Да. У нас будет трое: два мальчика и девочка. Это большая мотивация, чтобы вернуться домой. У меня теперь есть семья, меня ждет жена. Но сначала нужно отслужить. Надеюсь, что все быстро закончится.