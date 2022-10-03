Центр Москвы похож на Венецию: в городе из-за дождя затопило несколько улиц

В Москве прошел проливной дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве после проливного ливня, который начался в выходные и продолжается до сих пор, местами затопило дороги. Автомобилям приходится плыть, залиты водой пешеходные переходы, не видны даже бордюры.

- Проезжал в центре, есть скопления воды, кое-где автомобили плывут по дорогам. Видел, что река образовалась в районе Зоологического переулка на Пресне, - рассказал москвич Владимир.

Жалуются на подтопления жители и гости Патриков. Людям приходится искать обходные пути.

- Зонтики тут не помогут, надо надевать высокие резиновые сапоги, - советует москвичка Алина.

В соцсетях уже сравнили, что центр Москвы превратился в Венецию. Водителям в шутку совеиую пересаживаться на лодки. А также обсуждают, что гидроудар возможен не только у автомобилей, но и у велокурьеров, которые могут случайно наехать на скрытую под водой яму и упасть лицом в огромную лужу.

В столичном департаменте транспорта уже предположили, что вечером в Москве ожидаеися до 7 баллов.

- Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы точно сэкономите время, - рассказади в ведомстве.

Синоптики говорят, что Москву продолжит атаковать мощный балканский циклон. Ожидаются дождевые тучи над столицей с аномальным количеством осадков. Зонтики в некоторые периоды действительно не помогут, так как в городе будет штормовой порывистый ветер.

- В Москве вплоть до среды ожидаются дожди, в понедельник местами сильные. Температура воздуха в столице изменится: еще в понедельник она будет +12…+15 градусов, во вторник-среду похолодает до +9…+12 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".