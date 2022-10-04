Где теперь делают электронику для отечественных автомобилей: От датчиков дождя для легковушек до мультисистем в электробусах

Производство работает по принципу полного цикла – то есть продукт собирается с нуля до готового изделия Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Вот эту плату кладешь сюда. Вот здесь крепишь болт. Быстрее надо, конвейер не будет ждать, - мастер неодобрительно смотрит, как я путаюсь в винтиках-болтиках и прочих запчастях. Потом вздыхает, делает сам, а мне дает следующий «лот» с тем же самым заданием.

Я нахожусь на минус первом этаже производственного объединения, которое изготавливает всю электронику для российского автопрома – от датчиков дождя и системы ЭРА-ГЛОНАС для легковушек до сложных мультисистем в электробусах.

Цех относительно небольшой, плотно набит разнообразными станками (но сплошь зарубежными —швейцарскими, немецкими да французскими): в одной половине автоматика собирает будущий «мозг» автомобиля, в другой – я и мои коллеги вручную крепим недостающие детали. После нас изделие проходит проверку, потом дополнительные тесты на разных стадиях сборки. Для лаборатории, где продукция проходит испытания, выделили отдельное здание. Конструкторы, программисты и разработчики в том же офисном центре, что и мы, но на верхних этажах. «На вершине пищевой цепочки», - усмехаясь, поясняют мне коллеги.

КТО РАБОТАЕТ

Коллектив достаточно смешанный. Мигрантов почти нет, и все они хорошо говорят по-русски, возраст разный: от 20 до 60, средний – 35-40 лет.

Дарья пришла сюда года три назад из бухгалтерии. Говорит, цифры надоели так, что в глазах рябило. Игорь был менеджером, попал под сокращение, срочно искал работу из-за ипотеки. Думал, что на время, остался уже на второй год.

Диля устроилась сюда незадолго до меня. Живет в Подмосковье, добирается час. До этого в гипермаркете занималась выкладкой товара рыбного бренда. Предприятие закрыли из-за того, что прекратились поставки сырья. 15 лет канули в никуда. Так она оказалась среди винтиков и шестеренок, в которых не понимает ровным счетом ничего.

- На первом этапе понимать особо нечего. Нужно наработать навык, - успокаивает мастер Алексей. – Сейчас важна усидчивость. Да, тяжело сидеть на одном месте. Но эту неделю вы учите одну операцию, на следующей - другую, потом третью. А когда сами работать начнете, мы будем вас с линии на линию перемещать, чтобы глаз не замыливался. И вам веселее, и нам лучше – так меньше косяков.

ХАЛАТ И БЕЛЫЕ ТАПОЧКИ

Одежду (форму) и обувь (белые тапочки) здесь выдает работодатель. Обувь специальная, не накапливает статическое электричество. Посетителям в обычных ботинках выдают наклейки и вкладки, чтобы они могли пройти через прибор на входе в цех.

В цех запрещено брать телефоны, следят даже за тем, чтобы в ушах не было наушников: ничто не должно отвлекать. Повсюду камеры, но отдельной охраны на входе-выходе нет.

Мне доводилось работать на разных предприятиях: на складе интернет-магазина, на швейной фабрике, в хлебном цеху. Здесь я впервые увидела условия, похожие на человеческие. Система кондиционирования, пожарные «сигналки», кулеры с водой. Даже курилку оборудовали! А когда я узнала, что предприятие сотрудников еще и кормит обедами за свой счет, грешным делом даже подумала – а не сменить ли мне в самом деле профессию? А что? После испытательного срока мне еще и ДМС оформят!

И главное – недостатка в работе тут нет (см. «О главном»). Кто-то сокращает сотрудников, здесь набирают. Я проходила стажировку на оператора первого разряда. После трехмесячного испытательного срока присваивают второй разряд, еще месяца через три – третий. Чтобы продвигаться по служебной лестнице дальше – придется учиться дополнительно, но все оплачивает работодатель. Так что и карьерный рост гарантирован.

Цена вопроса

Оператор первого разряда получает 35200, премия 8800, итого 44 тысячи рублей без вычета налога. Второй разряд - полтинник без вычета налогов и так далее. С надбавками и премиями рабочие специалисты могут получать до 100 тысяч. А уж если на техника-инженера выучиться, и по зарплате выйдешь на другой уровень.

О главном

Полное импортозамещение

Производство, на которое я пришла, работает по принципу полного цикла – то есть продукт собирается с нуля до готового изделия, партнерские предприятия разбросаны по всей России: в Костроме, Димитровграде, Владимире, Тольятти и Энгельсе.

Раньше трудились на «Рено» и «Форд». Сейчас главным заказчиком стал АвтоВАЗ. Среди других – ГАЗ, УАЗ, КамАЗ. По словам «местных», работы у них всегда было столько, что даже в пандемию конвейер не останавливали ни на минуту – заставили надеть маски, дезинфицировали все вокруг, но темпа не снижали. А недавно от АвтоВАЗа поступил большой заказ (какой – «низам» пока не говорят), из-за чего выходные и праздники временно отменяются, и все начинают выходить круглосуточно на 12-часовые смены.

КОМПЕТЕНТНО

Запчасти подорожали, сроки ремонта увеличились

Раньше опытный водитель сам мог починить «железного коня». А сейчас важнее, чтобы у мастеров автосервиса запчастей было в достатке. Фото: Алексей ФОКИН

Конечно, радует, что есть завод, который продолжает производить оборудование для авто. Но что сейчас с запчастями?

- В среднем цены на запчасти выросли в зависимости от марки автомобиля на 35 - 65 процентов с начала года, - рассказал «КП» директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев. - Это связано в том числе с ростом транспортных расходов: из-за санкций маршруты поставки деталей в Россию усложнились. До конца года ожидаем подорожания запчастей еще на 10 - 15 процентов. Плюс ожидается, что также на 10 - 15 процентов вырастет стоимость ремонта - из-за подорожания оборудования, инфляции и увеличения зарплат персонала.

Эксперт не исключает, что курс на подорожание продолжится и в следующем году. Но, несмотря на это, к автосервису не зарастает народная тропа.

- Количество обращений по поводу ремонта остается на уровне прошлого года, - сказал «КП» заместитель генерального директора по сервису компании «Авилон» Алексей Гуляев.

Продолжает действовать и система гарантийного обслуживания. Только особенность нынешней ситуации в том, что ведущие иностранные автопроизводители из-за санкций перестали поставлять в Россию запчасти даже для гарантийного ремонта. Дилеры самостоятельно находят их на мировых рынках. Но из-за этих обходных путей цены растут.

Для авто «массового сегмента» дефицита запчастей нет.

- Технические жидкости, всевозможные фильтры, тормозные колодки, стойки, амортизаторы и все детали ходовой части практически на все марки автомобилей есть в наличии, - говорит Данил Соловьев. - В первую очередь идут поставки запчастей для автомобилей масс-сегмента - это Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio. А владельцам BMW, Mercedes, Jaguar и Land Rover придется подождать. Но уверен, что спустя 6 - 8 месяцев и эта проблема уйдет.

А вот у проблемы со сроками поставки решения пока не видно.

- Из-за нарушения логистических цепочек сроки поставки могут увеличиться с установленных законом 45 суток до трех месяцев, - говорит Гуляев. - Наибольшие сложности возникают с деталями для кузовного ремонта и электронными блоками.