Превратился в мумию: тело актера сериалов «Физрук» и «Папины дочки» нашли через месяц после смерти

Превратившееся в мумию тело актера сериалов «Физрук» и «Папины дочки» Владимира Ипатова нашли через месяц после смерти Фото: СОЦСЕТИ

15 января в Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова, которого зрители могли видеть в небольших ролях в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Анна-детективъ» и др.

Ранее актер активно вел собственную страничку в соцсетях. Под ником «Отто Шельник» выкладывал ролики и видео со съемок, переписывался с друзьями и знакомыми. Последняя запись, сделанная им, датируется 16 марта 2021 года. Далее идут поздравления от друзей с праздниками, которые так и остались без ответа.

- В последний раз виделись на съемках несколько лет назад, потом как-то связь потерялась, - говорят его коллеги.

- Мы редко общались, в основном в соцсетях, - рассказывают друзья.

- Потрясающий человек! Каждый эпизод в кино с его участием – яркий, запоминающийся. А еще он разбирался в молитвах, монастырях. Рассказывал мне, как занимается реставрацией колокольни в Новодевичьем монастыре, - поделилась с корреспондентом kp.ru Наталия М. – Но когда мы говорили с ним в последний раз, он жаловался, что ходит с трудом даже с палочкой. И у него было заболевание, связанное с головным мозгом, возможно, в этом все дело.

В последнее время Владимир Ипатов пропал с радаров не только друзей и приятелей, но и родни. Тревогу забила его дочь, которая месяц не могла связаться с отцом. Обратилась в полицию, 15 января дверь в его квартиру вскрыли… и обнаружили бездыханное тело. Причем, судя по тому, что оно уже начало мумифицироваться, специалисты предположили, что умер он около месяца назад. По предварительным данным, смерть Владимира Ипатова не была насильственной:

- Входная дверь была закрыта изнутри, порядок вещей в квартире не нарушен, - объяснили корреспонденту kp.ru в ГСУ СК РФ по г. Москве. – Точную причину смерти установит экспертиза, по факту гибели мужчины проводится проверка.

Время и место прощания с Владимиром Ипатовым пока не известны.

Редакция kp.ru выражает соболезнования родным и близким актера.