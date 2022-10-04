В Морозовской больнице после капремонта открылся педиатрический корпус

Морозовская больница продолжает расширяться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Морозовская больница продолжает расширяться. Пациентов начал принимать отремонтированный педиатрический корпус №1.

«Морозовская детская больница продолжает переживать свое новое рождение, - сказал сегодня, 4 октября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновлённого здания. - Несколько лет назад был построен новый современный корпус. Сейчас полностью реконструирован самый большой исторический корпус больницы, оснащен самым современным оборудованием. Он нисколько не уступает по своим возможностям новым современным больницам».

Мэр напомнил, что почти каждый четвертый ребенок получает медицинскую помощь в Морозовской больнице.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В семиэтажном здании педиатрического корпуса №1 разместили:

- 9 отделений для плановой медицинской помощи по профилям неврология, заболевания почек, гастроэнтерология, аллергология и иммунология, педиатрия;

- 169 педиатрических и 11 реанимационных коек;

- четыре изоляционных бокса - для лечения первичного иммунодефицита у детей;

- зона family room - комнаты отдыха для родителей, созданные впервые в столичной детской больнице;

- одноместные или маломестные палаты со всем необходимым для комфортного совместного пребывания ребёнка и мамы. Например, есть отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате - душ и доступ в интернет, а также в family room и игровых - телевизор;

- порядка тысячи единиц новейшей медтехники;

- два городских центра - детской гастроэнтерологии и детской эндокринологии.

Корпус также рассчитан на лечение «полного цикла» для детей, получающих помощь в отделении трансплантологии костного мозга. Всего в здании медуслугами, в том числе специализированными, смогут пользоваться до 15 тысяч пациентов в год.

ФИШКА

Веселые рисунки - в коридорах, игровых комнатах, палатах и холлах. Например, стены холла первого этажа украсили барельефами яркого африканского пейзажа с пальмами и добрыми зверушками.

В палатах тоже использовали африканские мотивы со сказочными персонажами.

В коридорах - дизайнерские рисунки.

В кабинете компьютерной томографии - атмосфера космических приключений. Здесь на стенах «летают» космические корабли, планеты и звёзды.

В кабинете рентгена - подводный мир с русалками, рыбами и водорослями, а также глубоководный батискаф, похожий на лимон.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы в столице построят для маленьких пациентов:

- детский корпус в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка»;

- многопрофильный детский комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира;

- неонатальный корпус городской клинической больницы (ГКБ) имени Виноградова.

Помимо этого, по программе реконструкции районных поликлиник обновят 83 детских и 10 детско-взрослых амбулаторий. Из них уже полностью реконструированы 34 детские и 3 детско-взрослые поликлиники.