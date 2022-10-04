Для участников реновации в районе Проспект Вернадского построят шесть жилых корпусов

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Улица Лобачевского, владение 28-36. Скоро этот адрес станет домашним для некоторых участников реновации в районе Проспект Вернадского.

«В следующем году введут в эксплуатацию шесть жилых корпусов для переселения по программе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведется устройство шпунтового ограждения и разработка котлована».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Корпуса - некоторые будут прямоугольной формы, остальные − Г-образной. Вместе они «складываются» в закрытый внутренний двор. Для жителей - подземная парковка.

Фасады - с облицовкой клинкерной плиткой светло-бежевого, кирпично-коричневого и серого цветов. На них разместят короба для кондиционеров.

Квартиры - всего 444 (однокомнатных – 61, двухкомнатных – 312, трехкомнатных – 71). Из них четыре - для маломобильных граждан. Здесь увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

Первые этажи - нежилые, на них могут появиться магазины, кафе, аптеки и сервисные службы.

Вестибюль жилой части - с колясочной, комнатой консьержа, кладовой для уборочного инвентаря, почтовыми ящиками.

Лифты - на 1000 и 400 кг, с визуальной и тактильной информацией.

Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками, инвалиды и пожилые люди смогут без посторонней помощи зайти в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входов в жилые корпуса обезопасит от скольжения в любую погоду.

Во дворе высадят деревья, кустарники, газоны и цветники, а также обустроят детские и спортивную площадки, места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/