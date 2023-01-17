Открытие флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского: Прием пациентов начнётся в марте 2023 года

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 17 января, флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади.

«Легендарный Склиф получил новый флагманский центр, обеспеченный самыми высокими технологиями, самими совершенными операционными, самым современным диагностическим оборудованием, самыми современными реанимациями, хорошие качественные условия для врачей и пациентов», - сказал Собянин.

По его словам, благодаря новому корпусу возможности Склифа выросли почти в 1,5 раза. А количество операционных услуг - более чем в два раза.

«Причем это операционная нового поколения, нового качества, нового уровня», - подчеркнул мэр, уточнив, что работа флагманского центра будет строиться по новому стандарту экстренной помощи. Некоторыми подробностями поделился директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. В частности, до сих пор в старейшем столичном стационаре не было гибридных операционных. Теперь они появились в открытом сегодня флагманском центре.

КОНКРЕТНО

Семиэтажный корпус флагманского центра Склифа выглядит так:

- 90 коек, в том числе 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек;

- девять операционных, в том числе две гибридных, в которых смогут одновременно работать врачи разных специальностей - например, нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, травматологи, специалисты по лучевой диагностике;

- возможность приема до 200 неотложных пациентов в день. Из всех поступающих в Склиф экстренные больные составляют примерно 90%;

- на первом этаже рядом с приёмным отделением - диагностический блок с КТ и рентген-кабинетом, кабинетами УЗИ и функциональной диагностики, а также малой операционная, перевязочной и гипсовой. При этом возможно интраоперационное проведение части исследования и оперативного вмешательства в одном помещении;

- региональный сосудистый центр, ангиографическая операционная, палатно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение эндоскопии с процедурными и малой операционной;

- на крыше здания - вертолётная площадка для оперативной доставки тяжёлых больных в стационар.

Первых пациентов флагманский центр НИИ имени Склифосовского примет в марте 2023 года.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы флагманские центры появятся в шести стационарах Москвы. Всего в них разместятся более 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи. Уже полностью готовы первые два центра - в городской клинической больнице имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Остальные появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова, № 1 имени Пирогова, № 15 имени Филатова.