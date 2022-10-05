«Жалею о неприятностях»: бывший ректор ВГИК найден мертвым с предсмертной запиской

Бывший ректор ВГИК Александр Новиков. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Следственный комитет проводит проверку после гибели бывшего ректора ВГИК Александра Новикова. Тело 86-летнего мужчины обнаружили в подъезде многоэтажки, в котором он жил с семьей. Новиков возглавлял Всероссийский государственный институт кинематографии с 1987-го по 2007-й годы.

- Александра Васильевича нашли его супруга и дочь - он лежал на лестничной клетке, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Эксперты не обнаружили на теле никаких следов насильственной смерти. Основная причина смерти мужчины - самоубийство.

Стоит отметить, что в квартире Новиков оставил для родных предсмертную записку.

- Последние годы Новиков сильно болел, - продолжает наш собеседник. - В записке он как раз об этом и говорит: «невозможно терпеть совокупность факторов - физических и психологических». Также мужчина попросил прощения у своей семьи: «жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить».

В среде кинематографистов Александр Новиков был известен как автор многочисленных работ по теории кино. Одно из его высших образований - философский факультет МГУ (1965 год). С 1967-го начал преподавать во ВГИКе (и спустя двадцать лет стал его ректором). В 1984-м защитил докторскую степень по философии. Во ВГИК Новиков также возглавлял диссертационный совет. Подготовил более 30 кандидатов наук по киноведению и эстетике.