Для участников реновации появится новостройка около метро «Фонвизинская»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
В 2023 году в двух минутах от станции метро «Фонвизинская» в Бутырском районе столицы введут в эксплуатацию жилой дом для переселенцев реновации.
«В здании на улице Милашенкова, владение 7/3 сейчас возводится надземная часть», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Глава ведомства поделился некоторыми подробностями проекта.
КОНКРЕТНО
Новостройка состоит из двух секций разной высоты. Выглядит так:
- вентилируемый фасад с керамогранитной плиткой природных оттенков и коробами под кондиционеры;
- подземный паркинг;
- остекленные лоджии;
- 255 квартир (однокомнатных – 65, двухкомнатных – 168, трёхкомнатных - 22). Пять квартир - для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;
- первые этажи - нежилые, на них могут появиться офисы, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также технические зоны;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- грузопассажирские лифты на 1000 кг и 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;
- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.
Во дворе:
- высадят деревья, кустарники, газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки;
- разместят плоскостную парковку.
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