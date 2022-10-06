Для участников реновации появится новостройка около метро «Фонвизинская»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В 2023 году в двух минутах от станции метро «Фонвизинская» в Бутырском районе столицы введут в эксплуатацию жилой дом для переселенцев реновации.

«В здании на улице Милашенкова, владение 7/3 сейчас возводится надземная часть», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства поделился некоторыми подробностями проекта.

КОНКРЕТНО

Новостройка состоит из двух секций разной высоты. Выглядит так:

- вентилируемый фасад с керамогранитной плиткой природных оттенков и коробами под кондиционеры;

- подземный паркинг;

- остекленные лоджии;

- 255 квартир (однокомнатных – 65, двухкомнатных – 168, трёхкомнатных - 22). Пять квартир - для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;

- первые этажи - нежилые, на них могут появиться офисы, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также технические зоны;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты на 1000 кг и 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Во дворе:

- высадят деревья, кустарники, газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- разместят плоскостную парковку.

КСТАТИ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.