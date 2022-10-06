«Мясо, которое бегает»: Москвичка обнаружила в соцсетях объявление о продаже своего 11-летнего ребенка

У следствия сейчас две версии - это чья-то глупая шутка или тайный канал для педофилов Фото: Shutterstock

Ссылку прислал знакомый. «Смотри, это не твой Никитка?» (все имена изменены, - Авт.). Москвичку Анастасию ошарашило: в неизвестном ей телеграм-канале были выложены фотографии ее сына-шестиклассника. А под ними подпись: «11 лет. Нет проблем со здоровьем. Доставка 500 тысяч». Начала листать ленту вниз, а там - снимки десятков других детей, в том числе нескольких одноклассников и одноклассниц сына. И под каждым ребенком сухие подписи. Цена (до 700 тысяч рублей). Срок доставки (от 1 дня). И пометка: «Скидки не делаем». Детей в этой ленте называют «мясо, которое бегает».

Женщина уже написала заявление в Следственный комитет. Начата проверка.

- По словам заявительницы, она написала в личные сообщения администратору канала «Продажа детей» с требованием удалить фотографии ее сына. Тот поначалу пытался отшутиться, но затем все-таки удалил снимки, - сообщил источник в правоохранительных органах.

У следствия сейчас две версии - это чья-то глупая шутка или тайный канал для педофилов.

Напомним, несколько месяцев назад в соцсетях начался вал сообщений об обнаруженных на одном из сайтов бесплатных объявлений зашифрованных посланий для педофилов. Якобы под видом мягких игрушек (зайчиков и кошечек) извращенцы продавали детей на ночь… Позже стало известно, что все подобные объявления - фейк.

- К сожалению, вся эта индустрия продажи детей для состоятельных педофилов существует. Но это всегда делается с жестким соблюдением конспирации, - говорит KP.RU лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко. - Вот так просто через телеграм такие вещи делать не будут. Педофилы прячутся на других платформах, в даркнете. А в обычных соцсетях подобные вбросы делаются либо в расчете на накрутку популярности каких-либо каналов, либо для дискриминации торговых марок, как это было с известным сайтом объявлений.

Эксперт считает, что в случае с «Продажей детей» речь идет, скорее всего, о не очень умном хайпе.

Тем не менее детский обмудсмен Московской области Ксения Мишонова считает, что для родителей шокирующая история про фото чужих детей в телеграме - повод обратить внимание на то, чем занимаются в интернете ваши дети.

- Такого контента, к сожалению, много. И наши дети совсем не защищены, - заявила Ксения Мишонова в интервью KP.RU. - Мы много говорим про безопасную интернет-среду, но очень сложно отследить все, особенно мессенджеры. Там творится безобразие. Подсаживают наших детей. Слышала массу историй, когда детям за безобидные фото предлагали деньги, затем требовали более компрометирующие фотографии, а потом начинался шантаж. Требования возрастали… Ребенок оказывается в западне. Боится, что узнают его родители, одноклассники. Поэтому мамам и папам нужно быть внимательнее к ресурсам, которые посещает ребенок и особенно к тем, с кем он общается в сети. Не нужно стесняться проверять и говорить об этом. Это очень важно.

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