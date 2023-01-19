Плюсы и минусы жизни в небоскребах Москвы. Кому подойдет и как сэкономить на покупке квартиры

Фото: Иван МАКЕЕВ

Разница в стоимости квартиры на первом и тридцатом этаже может достигать почти 30%. В элитных новостройках наценка может быть за панорамный вид, веранды и индивидуальный вход на этаж, но и в домах эконом-класса она может быть существенной. Выяснили у риелторов по недвижимости, какова связь между этажом и ценником.

Небоскребами уже не удивишь

В столице жилые дома растут вверх, все чаще стали строить дома выше 24 этажей. Некоторым москвичам 30 этаж - высоко, а другим и 45 - низковато.

- Небоскребами в Москве никого уже не удивишь, и ценность их как элитного жилья утратилась. Сегодня 70% высотного строительства (выше 30 этажей) относится к проектам бизнес-класса, 25% – комфорт-класс, 5% – элитные, - рассказал kp.ru Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» компании ИНКОМ-Недвижимость.

Фото: Алиса ТИТКО

Интерес к квартирам на верхних этажах проявляет молодежь в возрасте 20-30 лет, у которых это первое жилье: они не разделяют устаревшие мнения о негативных сторонах жизни «на высоте» – их доля составляет 35%. Но больше всего квартирами на высоких этажах и с панорамными видами интересуются люди в возрасте 30-55 лет, с высоким уровнем достатка, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность - таких 50%. Еще 15% - покупатели старшего возраста, которые не отвергают современные тенденции.

- За счет сравнительно низкой цены на первых этажах и прекрасными видами на верхних этажах спрос на такие объекты распределяется так: 30% и 60% соответственно. А вот интерес к некогда востребованным лотам на средних этажах небоскребов составляет всего 10%, так как их видовые характеристики сопоставимы с квартирами нижних этажей, а переплата может составить 10-15%, - рассказал Валерий Кочетков.

Страх «вдруг застрянет лифт»

Низкие этажи имеют свои плюсы - квартира может обойтись покупателю на 30% дешевле, чем такая же на верхних этажах.

- На моей практике количество желающих жить пониже - все же больше, - рассказывает kp.ru риелтор Карина Грицюк. - Многие боятся высоты. И еще самый распространенный страх «вдруг застрянет лифт» и придется подниматься пешком на 30 этаж. Конечно, это вызывает улыбку. Сегодня в современных ЖК несколько лифтов: если один сломается, то есть другие.

Фото: Алиса ТИТКО

Среди покупателей недвижимости, по словам Карины Грицюк, есть, и те, кто любит высоту. Плюсы здесь очевидные: открываются шикарные виды, если дома выходят к паркам или реке, а также чище воздух, шума меньше и пространства перед глазами больше.

- Кто-то хочет только последний этаж и никакой другой. Но это, в основном, молодежь. Поколение постарше побаивается последнего этажа из-за того, что крыша может течь. И такое в некоторых ЖК, увы, есть. Когда в доме предусмотрен технический этаж, то этой проблемы нет, - говорит Карина Грицюк.

Минусы высоких этажей - за красивый вид все же придется доплатить, даже если дом не входит в сегмент элитного жилья. Разница между 10 и 24 этажами может составить около двух-трех миллионов рублей. Если хочется немного сэкономить, то нужно придерживаться правила «чем этаж ниже, тем квартира дешевле». При этом риелторы говорят, что покупатели и не готовы спускаться до первого, второго и даже третьего этажа, поскольку тогда придется жить «во дворе», то есть все, что на улице, будет очень слышно.

Еще один минус высоких этажей - во многих современных ЖК окна полностью не открываются, а только на проветривание.

- Есть и другие технические трудности. Например, при выполнении ремонта, покупке мебели, при недостаточном количестве лифтов возможно их долгое ожидание, особенно в «часы пик». Также опасения покупателей по поводу экстренных ситуаций. Некоторые покупатели не готовы жить выше 15–20 этажа – высокая этажность по-прежнему может быть психологически не комфортна для таких клиентов. Это связано в первую очередь с боязнью высоты, таким образом, это субъективный фактор, основанный на личных предпочтениях, - рассказал kp.ru Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.

Фото: Алиса ТИТКО

Показатель престижа, но и нужен комфорт

Минусов в высоких этажах не видят только те, кто изначально нацелен на покупку эксклюзивной квартиры. Клиенты, конечно, спрашивают о пожарной безопасности, работе лифтов, наличии автономного энергогенератора и прочих технических характеристиках объекта.

На последних этажах в элитных ЖК располагаются, как правило, пентхаусы и нетиповые квартиры с террасами (от 100 до 700 кв. метров). Но бывают проекты, где на высоте размещают небольшие студии (около 60 кв. метров) для творческих людей.

Самая большая квартира с панорамным видом сейчас стоит 2,6 млрд рублей - пентхаус расположен на 95 этаже в башне «Федерация», площадь 2500 кв. метров. При этом можно жить на 52 этаже на берегу Спасского затона - маленькая студия 27 кв. метров обойдется 11 млн рублей.

- Этаж влияет на цену в любом районе Москвы. Например, трешка в Митино на третьем этаже стоит около 25 млн рублей, а в этом же доме на десятом этаже - 27 млн рублей. Пользуются спросом однушки в новостройках - на пятом этаже с видом во двор может стоить 14 млн рублей, а на двадцать пятом этаже с видом на МГУ - 19 млн рублей, - рассказывает риелтор Карина Грицюк.

Проживание на высоком этаже для многих - это показатель престижа и статуса. Но даже при покупке элитного жилья в Москве обращают внимание на окружение, инфраструктуру (наличие школ, детских садов, спортивных секций для детей), прогулочные зоны и близость транспорта. Резко снизить цену даже на высоком этаже может вид на промзону, гаражи, заправки. И наоборот увеличить стоимость квартиры в разы может вид на парк, на церкви, водоемы, исторические дома, стадионы.

- Тенденцией будущего станет максимальное насыщение жилых проектов и близлежащих территорий инфраструктурными объектами, обеспечивающими комфортное проживание семей, - говорит Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.

Интересно знать

Как высота этажа влияет на цену квартиры?

- прекрасные панорамные виды,

- отсутствие шума и пыли дорог,

- чище воздух,

- эксклюзивность,

- чем выше этаж, тем дороже квадратный метр (наценка около 30%),

Конкретно

Квартир на высоких этажах больше в новостройках (данные Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость)

На вторичном рынке Москвы (в старых границах города и на присоединенных территориях) сейчас представлено 91 690 квартир. Доля квартир на высоких этажах (девятый и выше) – 29% от общего объема.

На рынке новостроек (также в старой и Новой Москве) покупателям предлагается 43 270 квартир – доля на высоких этажах (девятый и выше) составляет 63%.