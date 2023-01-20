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Общество20 января 2023 7:00

Кто живет в заброшенном киногороде под Москвой, где снимали фильм «Последний богатырь»

Смотрим, как выглядит тайная съемочная площадка, которую скрывают искусственные горы
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Киногород укрыт от посторонних глаз насыпными горами.

Киногород укрыт от посторонних глаз насыпными горами.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Пять лет назад в кинотеатрах гремела киносказка «Последний богатырь». Студия «Уолт Дисней» (та самая, что сняла знаменитые мультики, а затем взялась за фантастическое кино) предложила нашим создать блокбастер по мотивам русских сказок. С голливудским продакшеном и канонами.

Тогда «диснеевцы» еще не жестили с расовыми разнообразием и толерантностью к каждой твари земной. Возьмись они сейчас снимать такую работу, стали бы наши богатыри темнокожими, а Баба-Яга толкала бы феминистическую повестку.

В общем, фильм удался: заработал 1,7 млрд рублей при бюджете в 4,5 раза меньше. Его крутят по ТВ, в онлайн-кинотеатрах зритель кликает до сих пор. А тем временем на берегу реки Сходня аккурат между Химками и Москвой в скрытом от посторонних глаз местечке стоит киногород из первой части фильма (были еще две, тоже удачные работы).

И в сказочном месте даже живут люди…

Так Белогорье выглядело на экране — в компьютерной графике.

Так Белогорье выглядело на экране — в компьютерной графике.

Фото: кадр из фильма.

Нагоняет жути

Режиссер картины Дмитрий Дьяченко искал для Белогорья — так называется мир, куда попадает главгерой — место с необычным рельефом, холмами и могучими деревьями. Подходящий участок нашли рядом с поселком Верескино — тут СНТ и частный сектор. Другая часть натурных съемок волшебного мира проходила в Абхазии и в предгорьях Кавказа рядом с Сочи.

Прошлепав пару километров по слизкой обочине вдоль трассы, сворачиваю к Сходне. Садоводческие товарищества пустуют, кругом ни души — зима на дворе. Но тропа на снегу протоптана. Среди следов замечаю отпечатки здоровенных лап какого-то волкодава.

Внешне выглядит неплохо, но внутри ничего нет — это лишь фасады.

Внешне выглядит неплохо, но внутри ничего нет — это лишь фасады.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Птицы не поют, а шум дороги скрылся за высоченным косогорами. Часть из них искусственные — тут возводят горнолыжный курорт.

Вдруг тропа упирается в высоченный холм — метров 30. Дороги нет, приходится карабкаться наверх. И тут взору открывается тайный город.

Вот это же место, но во время съемок.

Вот это же место, но во время съемок.

Фото: кадр из фильма.

Со стороны выглядит не очень презентабельно: возведены только фасады русских теремов, а изнутри их держат скелеты-подпорки. Потому как дешевле и удобнее обустроить убранство терема в киностудии, нежели прямо на площадке под открытым небом. Спускаюсь с горы к киногородку и начинаю бродить.

Развлечение это не для трусов. Ветер то и дело подхватывает ошметки тряпок и пленки, которые проглядывают сквозь остовы.

Бежать некуда, ты идешь по улицам мертвого города, который стоит у обрыва над рекой, а с другой стороны подперт холмом. Правда, страх отступает, когда на одном из теремов замечаю извечный хулиганский фаллический мурал, а на заборе надпись про вечную любовь Кати и Алексея.

Фильм вышел в 2017 году, но площадку просто оставили.

Фильм вышел в 2017 году, но площадку просто оставили.

Фото: кадр из фильма.

Магомед из ларца

Гнилые доски заметены снегом, часть строений обвалилась, поэтому надо соблюдать элементарную осторожность. Вдруг за теремом показалась фигура. Ну, думаю, все: попал я в сказку.

Собрал волю в кулак и двинулся вперед. Прошел мимо городских врат, на которых зловеще колыхалась веревка да вышел к строительным вагончикам. Навстречу та самая фигура — в оранжевой спецовке. Самый обычный Магомед — в прямом смысле, так его звали. Работает на стройке рядом с заброшенным киногородом. Он с другими рабочими (они в отличие от Магомеда были на смене) живет на окраине бывшей киноплощадки.

Узнаваемые цветные балконы и крылечки теремов.

Узнаваемые цветные балконы и крылечки теремов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

— Тут остались столбы для проводов и электричество. Вот начальство и решило нас сюда поселить. Я даже и не знаю, что за фильм снимали. Мне все равно, у меня там щас Камаз приедет с щебнем, разгружать надо, — протараторил Магомед и убежал.

Когда вернулся с вылазки, сел пересматривать кадры из фильма. Чтобы разобраться, в чем же магия кино? Подчас площадка не похожа на то, что было в экране. Разгадка простая: часть города дорисована компьютерной графикой. А операторы нередко берут крупный план актеров, в котором окружение размывается и бутафорность не так видна.

Если отважитесь поехать, обязательно надевайте удобную обувь. С маленькими детьми будет интересно, но помните, что кругом аварийные постройки.

Часть декораций рухнула, пробираться на свой страх и риск.

Часть декораций рухнула, пробираться на свой страх и риск.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Конкретно

Как добраться

Своим ходом: с Ленинградского вокзала электрички до станции «Новоподрезково». Далее пешком вдоль Новосходненского шоссе до поворота к СНТ «Верескино» — идите к садам. Следуйте по тропе, никуда не сворачивая, с правой стороны должна оставаться река Сходня.

На машине: по Новосходненскому шоссе (на него удобно попасть с Ленинградского) в сторону микрорайона Подрезково. Как только заметите перечеркнутый знак «Москва» или указатель на СНТ «Верескино» — сворачивайте налево, если едете со стороны Москвы. Легковушки с низкой подвеской по снегу и выбоинам могут и не пройти. Впрочем, дорога все равно блокирована большими валунами и часть пути до киногородка придется идти пешком.

На этом снимке можно видеть обратную сторону киногорода.

На этом снимке можно видеть обратную сторону киногорода.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Где еще

Другие съемочные площадки в Подмосковье

«Пилигрим Порто». Солнечногорск, поселок санатория «Мцыри». Музей под открытым небом. Киногород построили для сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Вход 200 руб. для взрослых. Также площадка сдается под торжества и съемки.

Деревянный кремль, в котором снимал фэнтези «Сердце Пармы». Раменский округ, сельское поселение Чулковское, деревня Щеголево. Частично разобран, но что-то бригаде помешало закончить работу.

Киногородок в Горках Ленинских (Ленинский округ, рабочий поселок Горки Ленинские, ул. Центральная, 7) снимался в сериале «Анна-детективъ», фильмах «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Вход свободный, но территория может быть закрыта, так как периодически идут съемки. Часть киногородка сгорела при пожаре в 2020-м.

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