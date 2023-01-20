Кто живет в заброшенном киногороде под Москвой, где снимали фильм «Последний богатырь»

Киногород укрыт от посторонних глаз насыпными горами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пять лет назад в кинотеатрах гремела киносказка «Последний богатырь». Студия «Уолт Дисней» (та самая, что сняла знаменитые мультики, а затем взялась за фантастическое кино) предложила нашим создать блокбастер по мотивам русских сказок. С голливудским продакшеном и канонами.

Тогда «диснеевцы» еще не жестили с расовыми разнообразием и толерантностью к каждой твари земной. Возьмись они сейчас снимать такую работу, стали бы наши богатыри темнокожими, а Баба-Яга толкала бы феминистическую повестку.

В общем, фильм удался: заработал 1,7 млрд рублей при бюджете в 4,5 раза меньше. Его крутят по ТВ, в онлайн-кинотеатрах зритель кликает до сих пор. А тем временем на берегу реки Сходня аккурат между Химками и Москвой в скрытом от посторонних глаз местечке стоит киногород из первой части фильма (были еще две, тоже удачные работы).

И в сказочном месте даже живут люди…

Так Белогорье выглядело на экране — в компьютерной графике. Фото: кадр из фильма.

Нагоняет жути

Режиссер картины Дмитрий Дьяченко искал для Белогорья — так называется мир, куда попадает главгерой — место с необычным рельефом, холмами и могучими деревьями. Подходящий участок нашли рядом с поселком Верескино — тут СНТ и частный сектор. Другая часть натурных съемок волшебного мира проходила в Абхазии и в предгорьях Кавказа рядом с Сочи.

Прошлепав пару километров по слизкой обочине вдоль трассы, сворачиваю к Сходне. Садоводческие товарищества пустуют, кругом ни души — зима на дворе. Но тропа на снегу протоптана. Среди следов замечаю отпечатки здоровенных лап какого-то волкодава.

Внешне выглядит неплохо, но внутри ничего нет — это лишь фасады. Фото: Андрей АБРАМОВ

Птицы не поют, а шум дороги скрылся за высоченным косогорами. Часть из них искусственные — тут возводят горнолыжный курорт.

Вдруг тропа упирается в высоченный холм — метров 30. Дороги нет, приходится карабкаться наверх. И тут взору открывается тайный город.

Вот это же место, но во время съемок. Фото: кадр из фильма.

Со стороны выглядит не очень презентабельно: возведены только фасады русских теремов, а изнутри их держат скелеты-подпорки. Потому как дешевле и удобнее обустроить убранство терема в киностудии, нежели прямо на площадке под открытым небом. Спускаюсь с горы к киногородку и начинаю бродить.

Развлечение это не для трусов. Ветер то и дело подхватывает ошметки тряпок и пленки, которые проглядывают сквозь остовы.

Бежать некуда, ты идешь по улицам мертвого города, который стоит у обрыва над рекой, а с другой стороны подперт холмом. Правда, страх отступает, когда на одном из теремов замечаю извечный хулиганский фаллический мурал, а на заборе надпись про вечную любовь Кати и Алексея.

Фильм вышел в 2017 году, но площадку просто оставили. Фото: кадр из фильма.

Магомед из ларца

Гнилые доски заметены снегом, часть строений обвалилась, поэтому надо соблюдать элементарную осторожность. Вдруг за теремом показалась фигура. Ну, думаю, все: попал я в сказку.

Собрал волю в кулак и двинулся вперед. Прошел мимо городских врат, на которых зловеще колыхалась веревка да вышел к строительным вагончикам. Навстречу та самая фигура — в оранжевой спецовке. Самый обычный Магомед — в прямом смысле, так его звали. Работает на стройке рядом с заброшенным киногородом. Он с другими рабочими (они в отличие от Магомеда были на смене) живет на окраине бывшей киноплощадки.

Узнаваемые цветные балконы и крылечки теремов. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Тут остались столбы для проводов и электричество. Вот начальство и решило нас сюда поселить. Я даже и не знаю, что за фильм снимали. Мне все равно, у меня там щас Камаз приедет с щебнем, разгружать надо, — протараторил Магомед и убежал.

Когда вернулся с вылазки, сел пересматривать кадры из фильма. Чтобы разобраться, в чем же магия кино? Подчас площадка не похожа на то, что было в экране. Разгадка простая: часть города дорисована компьютерной графикой. А операторы нередко берут крупный план актеров, в котором окружение размывается и бутафорность не так видна.

Если отважитесь поехать, обязательно надевайте удобную обувь. С маленькими детьми будет интересно, но помните, что кругом аварийные постройки.

Часть декораций рухнула, пробираться на свой страх и риск. Фото: Андрей АБРАМОВ

Конкретно

Как добраться

Своим ходом: с Ленинградского вокзала электрички до станции «Новоподрезково». Далее пешком вдоль Новосходненского шоссе до поворота к СНТ «Верескино» — идите к садам. Следуйте по тропе, никуда не сворачивая, с правой стороны должна оставаться река Сходня.

На машине: по Новосходненскому шоссе (на него удобно попасть с Ленинградского) в сторону микрорайона Подрезково. Как только заметите перечеркнутый знак «Москва» или указатель на СНТ «Верескино» — сворачивайте налево, если едете со стороны Москвы. Легковушки с низкой подвеской по снегу и выбоинам могут и не пройти. Впрочем, дорога все равно блокирована большими валунами и часть пути до киногородка придется идти пешком.

На этом снимке можно видеть обратную сторону киногорода. Фото: Андрей АБРАМОВ

Где еще

Другие съемочные площадки в Подмосковье

«Пилигрим Порто». Солнечногорск, поселок санатория «Мцыри». Музей под открытым небом. Киногород построили для сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Вход 200 руб. для взрослых. Также площадка сдается под торжества и съемки.

Деревянный кремль, в котором снимал фэнтези «Сердце Пармы». Раменский округ, сельское поселение Чулковское, деревня Щеголево. Частично разобран, но что-то бригаде помешало закончить работу.

Киногородок в Горках Ленинских (Ленинский округ, рабочий поселок Горки Ленинские, ул. Центральная, 7) снимался в сериале «Анна-детективъ», фильмах «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Вход свободный, но территория может быть закрыта, так как периодически идут съемки. Часть киногородка сгорела при пожаре в 2020-м.