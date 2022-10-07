Хоккейная академия Овечкина и ледовый дворец Тутберидзе: Что ещё построят в Москве звёзды спорта

Проект здания будущей Академии хоккея Александра Овечкина.
Спорткомплексы в столице теперь строят известные российские чемпионы и тренеры. Каждый из них хочет делиться своим мастерством и воспитывать новых талантливых спортсменов. Для этого в ближайшие годы в Москве создадут за счёт инвесторов сразу несколько крупных тренировочных центров. Рассказываем, что и где появится.
На северо-западе города в Мнёвниковской пойме уже в этом году начнётся строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина. Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли придумал не просто центр для ледовых занятий, а спортивный экогородок. На 43 тысячах квадратных метров разместятся тренировочные, турнирные, спортивно-оздоровительные и медицинско-реабилитационные площадки. Для спортсменов также откроют мини-гостиницу и футбольное поле. Уроки в академии будут проводить опытные тренеры под присмотром Овечкина. Ледовая арена рассчитана на международные и национальные хоккейные события, турниры любительских хоккейных команд. Около здания появятся кафе, зелёные террасы и прогулочные маршруты.
Где: ул. Нижние Мнёвники в районе Хорошёво-Мнёвники.
Когда построят: до 2027 года.
Фото: oviacademy.com
На юго-западе строят ледовый дворец заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На площади почти 21 тысяча квадратных метров в нем разместятся:
- универсальная ледовая арена размером 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест;
- тренировочная ледовая арена размером 60 на 30 метров;
- два тренажерных зала;
- 10 хореографических залов;
- тренировочный зал с покрытием из искусственного льда;
- зал акробатики;
- реабилитационное отделение с зоной водных процедур;
- комнаты отдыха для спортсменов;
- конференц-зал на 50 мест и буфет.
На ледовых аренах поставят медиаэкраны для онлайн-трансляции соревнований с видеоповторами ярких моментов, объявлений со спортивными результатами и статистикой. С улицы здание украсит медиафасад 30 на 8 метров, на котором не попавшие на трибуны зрители смогут увидеть состязания. Рядом появится парковка более чем на 100 машин, в том числе и площадки для автобусов.
Во дворце можно проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время сюда могут приходить на занятия все желающие.
Где: на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорская и Тарусская в районе Ясенево.
Когда построят: в 2023 году.
Фото: mos.ru
На западе Москвы разместится академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Двухэтажное здание будет треугольной формы. На площади более 4,5 тысяч квадратных метров разместятся две ледовые площадки длиной 58 на 28 метров и 25 на 15 метров. Для спортсменов также появятся тренажерные и хореографический залы, раздевалки с душевыми, сауна, массажные кабинеты, медпункт. Кроме того, в здании откроют спортивный магазин и музей.
Где: Востряковское шоссе, земельный участок 1 в районе Тропарево-Никулино.
Когда построят: в 2023 году.
На севере столицы в скором времени откроется академия спорта «Динамо». В многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе площадью более 30 тысяч квадратных метров на двух этажах разместятся:
- зоны для баскетбола, гандбола, волейбола, мини-футбола с трибунами на тысячу человек,
- площадки для профессиональных соревнований;
- гимнастический зал;
- зал хореографии с трибунами на 400 зрителей,
- зона ледовых видов спорта с трибунами на 500 человек;
- зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом. В каждой тренировочной зоне - свои раздевалки;
- магазин с сувенирами;
- кафе, озелененная кровля с местами отдыха;
- амфитеатр с видом на Петровский парк;
- подземный паркинг для посетителей на 111 машин, в том числе с местами для автобусов.
Около здания появится зона отдыха. Пешеходные дорожки здесь будут соединяться в виде двух треугольников, похожих на песочные часы.
Где: Ленинградский проспект, вл. 36 в районе Аэропорт.
Когда построят: до конца 2023 года.
Фото: mos.ru
Спортивный кластер с несколькими школами мировых звезд появится в центре Москвы. Две ледовые арены займут центр Larionov Pro под руководством хоккеиста Игоря Ларионова и школа фигурного катания двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар. Например, фигуристы с трёх лет будут заниматься ледовой и общей физической подготовкой, хореографией.
По соседству в многофункциональных залах разместится школа боевых искусств имени бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Носова. Молодежь с разным уровнем подготовки сможет учиться боксу, тхэквондо, каратэ, дзюдо, а также капоэйре, тайскому боксу и даже смешанным боевым единоборствам (ММА).
В открытом спортивном парке откроется баскетбольная площадка для тренировок вместе с Андреем Кириленко, заслуженным мастером спорта и президентом Российской федерации баскетбола.
В кластере также появятся детский фитнес, спортивные и образовательные лагеря для школьников, клуб раннего развития.
Где: Автомобильный пр-д, вл. 4 на границе Таганского и Нижегородского районов.
Когда построят: весной 2024 года.
Фото: mos.ru