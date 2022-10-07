Хоккейная академия Овечкина и ледовый дворец Тутберидзе: Что ещё построят в Москве звёзды спорта

Проект здания будущей Академии хоккея Александра Овечкина.

Спорткомплексы в столице теперь строят известные российские чемпионы и тренеры. Каждый из них хочет делиться своим мастерством и воспитывать новых талантливых спортсменов. Для этого в ближайшие годы в Москве создадут за счёт инвесторов сразу несколько крупных тренировочных центров. Рассказываем, что и где появится.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!

На северо-западе города в Мнёвниковской пойме уже в этом году начнётся строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина. Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли придумал не просто центр для ледовых занятий, а спортивный экогородок. На 43 тысячах квадратных метров разместятся тренировочные, турнирные, спортивно-оздоровительные и медицинско-реабилитационные площадки. Для спортсменов также откроют мини-гостиницу и футбольное поле. Уроки в академии будут проводить опытные тренеры под присмотром Овечкина. Ледовая арена рассчитана на международные и национальные хоккейные события, турниры любительских хоккейных команд. Около здания появятся кафе, зелёные террасы и прогулочные маршруты.

Где: ул. Нижние Мнёвники в районе Хорошёво-Мнёвники.

Когда построят: до 2027 года.

Фото: oviacademy.com

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ПОКАЖУТ НА МЕДИАФАСАДЕ

На юго-западе строят ледовый дворец заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На площади почти 21 тысяча квадратных метров в нем разместятся:

- универсальная ледовая арена размером 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест;

- тренировочная ледовая арена размером 60 на 30 метров;

- два тренажерных зала;

- 10 хореографических залов;

- тренировочный зал с покрытием из искусственного льда;

- зал акробатики;

- реабилитационное отделение с зоной водных процедур;

- комнаты отдыха для спортсменов;

- конференц-зал на 50 мест и буфет.

На ледовых аренах поставят медиаэкраны для онлайн-трансляции соревнований с видеоповторами ярких моментов, объявлений со спортивными результатами и статистикой. С улицы здание украсит медиафасад 30 на 8 метров, на котором не попавшие на трибуны зрители смогут увидеть состязания. Рядом появится парковка более чем на 100 машин, в том числе и площадки для автобусов.

Во дворце можно проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время сюда могут приходить на занятия все желающие.

Где: на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорская и Тарусская в районе Ясенево.

Когда построят: в 2023 году.

Фото: mos.ru

ТАНЦУЙ, КАК ТРУСОВА И ЛИПНИЦКАЯ

На западе Москвы разместится академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Двухэтажное здание будет треугольной формы. На площади более 4,5 тысяч квадратных метров разместятся две ледовые площадки длиной 58 на 28 метров и 25 на 15 метров. Для спортсменов также появятся тренажерные и хореографический залы, раздевалки с душевыми, сауна, массажные кабинеты, медпункт. Кроме того, в здании откроют спортивный магазин и музей.

Где: Востряковское шоссе, земельный участок 1 в районе Тропарево-Никулино.

Когда построят: в 2023 году.

ОТ ФУТБОЛА ДО ГИМНАСТИКИ

На севере столицы в скором времени откроется академия спорта «Динамо». В многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе площадью более 30 тысяч квадратных метров на двух этажах разместятся:

- зоны для баскетбола, гандбола, волейбола, мини-футбола с трибунами на тысячу человек,

- площадки для профессиональных соревнований;

- гимнастический зал;

- зал хореографии с трибунами на 400 зрителей,

- зона ледовых видов спорта с трибунами на 500 человек;

- зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом. В каждой тренировочной зоне - свои раздевалки;

- магазин с сувенирами;

- кафе, озелененная кровля с местами отдыха;

- амфитеатр с видом на Петровский парк;

- подземный паркинг для посетителей на 111 машин, в том числе с местами для автобусов.

Около здания появится зона отдыха. Пешеходные дорожки здесь будут соединяться в виде двух треугольников, похожих на песочные часы.

Где: Ленинградский проспект, вл. 36 в районе Аэропорт.

Когда построят: до конца 2023 года.

Фото: mos.ru

СЕКРЕТЫ ПОБЕД ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Спортивный кластер с несколькими школами мировых звезд появится в центре Москвы. Две ледовые арены займут центр Larionov Pro под руководством хоккеиста Игоря Ларионова и школа фигурного катания двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар. Например, фигуристы с трёх лет будут заниматься ледовой и общей физической подготовкой, хореографией.

По соседству в многофункциональных залах разместится школа боевых искусств имени бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Носова. Молодежь с разным уровнем подготовки сможет учиться боксу, тхэквондо, каратэ, дзюдо, а также капоэйре, тайскому боксу и даже смешанным боевым единоборствам (ММА).

В открытом спортивном парке откроется баскетбольная площадка для тренировок вместе с Андреем Кириленко, заслуженным мастером спорта и президентом Российской федерации баскетбола.

В кластере также появятся детский фитнес, спортивные и образовательные лагеря для школьников, клуб раннего развития.

Где: Автомобильный пр-д, вл. 4 на границе Таганского и Нижегородского районов.

Когда построят: весной 2024 года.