Клофелинщики бизнес-класса: В Подмосковье будут судить актрису, хакера и таксиста, которые потрошили карты богатых клиентов

Организатор группы Ильдар Алиев. Фото: ГСУ СК России по Московской области

«Она сказала: ты мне нравишься. Поехали вдвоем в гостиницу!..»

Летом 2020-го на обочине дороги в Москве случайные прохожие обнаружили мужчину без сознания. Одет дорого-богато - весь в брендовой одежде. Банально напился и не дошел до дома? Когда товарища доставили в больницу, он проспал еще около суток. И потом пару дней приходил в себя, пытаясь понять, что же с ним произошло.

- Ничего не помню. Сидел в баре (в паре кварталов от места, где был найден, - Авт.). Потом вызвал такси. Сел. Кажется, мне дали попить воды… И все. Дальше очнулся в больнице.

Пока мужчина лежал на улице в отключке, кто-то его обчистил, забрав из бумажника наличные и банковские карты - со счетов вытянули около 1 млн рублей.

Врачи подтвердили: в крови у человека не только следы алкоголя, но и сильнейших седативных (успокоительных) средств.

Как выяснилось, чуть ранее в другом районе находили еще одного подвыпившего бизнесмена, «вырубленного» теми же препаратами. Тот рассказал, что помнит еще и женщину, которая подсела к нему в баре. Вопрос, конечно, деликатный. Мужчина был женат и рассказывать о темноглазой красавице, предложившей поехать «отдыхать», не очень-то и хотелось. Но пришлось. Потому что после «водички в такси» исчез и мобильник с банковскими картами, а со счетов - более 3 млн рублей! Причем телефон был запоролен.

Позже обнаружили третьего - на автостоянке в городе Видное Московской области. Но спасти мужчину не удалось. Он умер от передозировки теми же психотропами. Позже выяснилось, что у него тоже пропал мобильный телефон и карты. И с них тоже вывели деньги.

Было очевидно, что тут работает целая группа…

Артур отвечал за взлом украденных мобильных телефонов. Фото: ГСУ СК России по Московской области

ТАЛАНТЫ ДРУЗЕЙ

Пожалуй, началась эта история с одного случайного знакомства.

50-летний уроженец солнечного Азербайджана Ильдар Алиев (имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены, - Авт.) перебрался в российскую столицу много лет назад.

- Мужчина последние 15 лет подрабатывал частным извозом, - рассказывает «КП» следователь по особо важным делам 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета по Московской области Василий Котенко. - Сейчас уже установлено, что раньше он промышлял присвоением вещей, оставленных пассажирами. Однажды даже привлекался за кражу вещей клиента - но то дело было прекращено за примирением сторон.

В начале 2020-го Алиев познакомился с парочкой выходцев из Армении. 34-летняя Каринэ - женщина с высшим образованием, какое-то время работала актрисой, затем - помощником режиссера в фирме, которая снимала ролики. Что интересно, ранее уже была судима за кражу. При этом - жгучая брюнетка со стройной фигурой. Из тех, кому вслед на улице 90% мужиков оглянутся. Ее 35-летний любовник Артур тоже человек непростой судьбы. В биографии - несколько судимостей за кражи, грабеж, угрозу убийством. В Москве он занимался неофициальной куплей-продажей гаджетов, ремонтировал мобильные телефоны и планшеты.

Возможно, узнав о профессиях своих друзей, Ильдар и задумался, как он мог бы использовать такие навыки для новых способов заработка… Вскоре схема была придумана. Женщина-актриса и ее сожитель, мастер по взлому мобильников, подходили Алиеву идеально. Таксист предложил им работать вместе. Парочка согласилась.

Красавица Каринэ, профессиональная актриса, которая отвечала за обольщение подвыпивших мужчин. Фото: Кадр видео

БЕЗ ТЕЛЕФОНА И ДЕНЕГ. НО С КРЕДИТОМ

- Каждому в этой группе отводилась своя роль, - продолжает Василий Котенко. - Женщина подыскивала в питейных заведениях одиноких презентабельных мужчин, пребывающих навеселе. Как бы случайно знакомилась с ними, оказывала знаки внимания, они выпивали, общались. А дальше ее задача была заманить «клиента» в нужную машину.

Одному мужчине Каринэ предложила перебраться в соседний ночной клуб, другому - «устроить романтик и покататься по городу», третьему - сразу проехать на пару часов в отель. Но для каждого из потерпевших все заканчивалось одинаково - актриса якобы звонила в такси, а на самом деле набирала номер Алиева, который уже ждал неподалеку за рулем своей иномарки.

- В автомобиле мужчина предлагал жертве выпить воды, в которую было подмешано сильнодействующее вещество. Когда жертва засыпала, подельники забирали все имущество.

Из карманов выгребали наличность (до 10 тысяч рублей), снимали кольца и цепочки (мужская «бижутерия» тянула на суммы до 30 тысяч). Но не для этого все затевалось.

- Особое внимание группа уделяла мобильным телефонам и банковским картам. Их тут же отвозили к третьему участнику.

Мастер Артур взламывал мобильники «клиентов», снимал с банковских счетов и карт все имевшиеся деньги. Но и это еще не все. Имея доступ к гаджету, он через установленные в нем приложения оформлял онлайн-кредиты. Затем, пока жертва продолжала лежать на улице или приходить в себя в больнице, оперативно их обналичивал.

- Деньги он отдавал организатору схемы, который делил их на троих, - уточняет следователь.

Первая же вылазка принесла подельникам солидный куш - 3 миллиона рублей. Вторая - 1 млн. На третьем мужчине заработали всего 60 тысяч рублей… (Общая сумма украденного превышает 4 млн рублей). И как раз с третьим потерпевшим у клофелинщиков вышла роковая осечка.

Следователь по особо важным делам Василий Котенко. Фото: ГСУ СК России по Московской области

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА

По данным kp.ru, в воду, которой предстояло угостить пьяных пассажиров, Ильдар Алиев подмешивал нейролептики (антипсихотические препараты). Без рецепта в аптеке такие лекарства не купишь. У них сильнейший успокаивающий и усыпляющий эффект, поэтому применяются они, например, при лечении шизофрении. В сочетании с алкоголем вещества действуют еще более убойно - жертву быстрее развозит, человек засыпает за считанные минуты.

При этом риск летального исхода существует даже при небольших дозировках нейролептиков.

Третий мужчина, ставший жертвой клофелинщиков, как раз и получил «комбинированное отравление препаратами и алкоголем». Когда бизнесмена обчистили и оставили без сознания на улице, у него начались проблемы с дыхательной системой, что в итоге и привело к остановке сердца.

И как раз после этого случая преступники и погорели. При обналичивании украденных денег засветили банковскую карту, оформленную на одного из участников группы.

- В дальнейшем, при сопоставлении видеозаписей с камер видеонаблюдения удалось установить их причастность к двум другим преступлениям, - говорит Василий Котенко. - Потерпевшие также опознали и девушку, с которой знакомились в баре, и таксиста, в машину которого они садились перед тем, как потерять сознание.

На днях первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершило расследование. Материалы дела переданы в Московский областной суд. Участников группы клофелинщиков будут судить по целому букету статей: «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (максимальное наказание - от 8 до 15 лет), «кража, совершенная организованной группой в крупном размере» (до 10 лет), «кража в крупном размере с банковского счета» (до 6 лет), «похищение у гражданина паспорта или другого документа» (до 3 месяцев), «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Считается, что клофелинщики как явление существовали только в далеких 90-х. Но это не так. Преступники до сих пор часто используют эту схему - усыпать доверчивого человека и обобрать.

Самые громкие случаи последних лет:

2017 год. В Москве задержаны отец и сын Вардан и Ваган Карапетяны. Работали таксистами, угощали клиентов водичкой с психотропами, а когда те засыпали, чистили карманы. Количество пострадавших исчислялось десятками. При обыске у мужчин нашли более 20 мобильных телефонов и более 90 наручных часов. Одна из жертв скончалась.

2019 год. Загадочный клофелинщик навел шороху среди молодежи, которая по вечерам приезжала выпивать на Чистые пруды и в так называемой «Яме» (амфитеатр на Хохловской площади). В полицию поступили более 30 заявлений от пострадавших, которые жаловались, что знакомились с молодым человеком, он предлагал газировки, а дальше - «очнулся утром без денег и ценностей». Пятерых с трудом откачали врачи. Был задержан 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Суд приговорил его к 16 годам колонии.

2020 год. В столице появился клофелинщик-ловелас. Брал на живца. На себя. Знакомился в баре с одинокими обеспеченными женщинами, заводил шуры-муры, а когда клиентка начинала «таять», предлагал подбросить на своей машине домой. Мол, а по дороге я тебя, милая, еще и классным кофе угощу. Тормозил у ближайшей кофейни, в стаканчик с кофе подмешивал снотворное и угощал женщину. Наутро та просыпалась в своей квартире без Казановы, денег и ценностей.