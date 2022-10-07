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7 октября 2022 12:34

Клофелинщики бизнес-класса: В Подмосковье будут судить актрису, хакера и таксиста, которые потрошили карты богатых клиентов

В Московской области задержали банду клофелинщиков, успевшую украсть 4 млн рублей
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Организатор группы Ильдар Алиев. Фото: ГСУ СК России по Московской области

Организатор группы Ильдар Алиев. Фото: ГСУ СК России по Московской области

«Она сказала: ты мне нравишься. Поехали вдвоем в гостиницу!..»

Летом 2020-го на обочине дороги в Москве случайные прохожие обнаружили мужчину без сознания. Одет дорого-богато - весь в брендовой одежде. Банально напился и не дошел до дома? Когда товарища доставили в больницу, он проспал еще около суток. И потом пару дней приходил в себя, пытаясь понять, что же с ним произошло.

- Ничего не помню. Сидел в баре (в паре кварталов от места, где был найден, - Авт.). Потом вызвал такси. Сел. Кажется, мне дали попить воды… И все. Дальше очнулся в больнице.

Пока мужчина лежал на улице в отключке, кто-то его обчистил, забрав из бумажника наличные и банковские карты - со счетов вытянули около 1 млн рублей.

Врачи подтвердили: в крови у человека не только следы алкоголя, но и сильнейших седативных (успокоительных) средств.

Как выяснилось, чуть ранее в другом районе находили еще одного подвыпившего бизнесмена, «вырубленного» теми же препаратами. Тот рассказал, что помнит еще и женщину, которая подсела к нему в баре. Вопрос, конечно, деликатный. Мужчина был женат и рассказывать о темноглазой красавице, предложившей поехать «отдыхать», не очень-то и хотелось. Но пришлось. Потому что после «водички в такси» исчез и мобильник с банковскими картами, а со счетов - более 3 млн рублей! Причем телефон был запоролен.

Позже обнаружили третьего - на автостоянке в городе Видное Московской области. Но спасти мужчину не удалось. Он умер от передозировки теми же психотропами. Позже выяснилось, что у него тоже пропал мобильный телефон и карты. И с них тоже вывели деньги.

Было очевидно, что тут работает целая группа…

Артур отвечал за взлом украденных мобильных телефонов. Фото: ГСУ СК России по Московской области

Артур отвечал за взлом украденных мобильных телефонов. Фото: ГСУ СК России по Московской области

ТАЛАНТЫ ДРУЗЕЙ

Пожалуй, началась эта история с одного случайного знакомства.

50-летний уроженец солнечного Азербайджана Ильдар Алиев (имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены, - Авт.) перебрался в российскую столицу много лет назад.

- Мужчина последние 15 лет подрабатывал частным извозом, - рассказывает «КП» следователь по особо важным делам 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета по Московской области Василий Котенко. - Сейчас уже установлено, что раньше он промышлял присвоением вещей, оставленных пассажирами. Однажды даже привлекался за кражу вещей клиента - но то дело было прекращено за примирением сторон.

В начале 2020-го Алиев познакомился с парочкой выходцев из Армении. 34-летняя Каринэ - женщина с высшим образованием, какое-то время работала актрисой, затем - помощником режиссера в фирме, которая снимала ролики. Что интересно, ранее уже была судима за кражу. При этом - жгучая брюнетка со стройной фигурой. Из тех, кому вслед на улице 90% мужиков оглянутся. Ее 35-летний любовник Артур тоже человек непростой судьбы. В биографии - несколько судимостей за кражи, грабеж, угрозу убийством. В Москве он занимался неофициальной куплей-продажей гаджетов, ремонтировал мобильные телефоны и планшеты.

Возможно, узнав о профессиях своих друзей, Ильдар и задумался, как он мог бы использовать такие навыки для новых способов заработка… Вскоре схема была придумана. Женщина-актриса и ее сожитель, мастер по взлому мобильников, подходили Алиеву идеально. Таксист предложил им работать вместе. Парочка согласилась.

Красавица Каринэ, профессиональная актриса, которая отвечала за обольщение подвыпивших мужчин.

Красавица Каринэ, профессиональная актриса, которая отвечала за обольщение подвыпивших мужчин.

Фото: Кадр видео

БЕЗ ТЕЛЕФОНА И ДЕНЕГ. НО С КРЕДИТОМ

- Каждому в этой группе отводилась своя роль, - продолжает Василий Котенко. - Женщина подыскивала в питейных заведениях одиноких презентабельных мужчин, пребывающих навеселе. Как бы случайно знакомилась с ними, оказывала знаки внимания, они выпивали, общались. А дальше ее задача была заманить «клиента» в нужную машину.

Одному мужчине Каринэ предложила перебраться в соседний ночной клуб, другому - «устроить романтик и покататься по городу», третьему - сразу проехать на пару часов в отель. Но для каждого из потерпевших все заканчивалось одинаково - актриса якобы звонила в такси, а на самом деле набирала номер Алиева, который уже ждал неподалеку за рулем своей иномарки.

- В автомобиле мужчина предлагал жертве выпить воды, в которую было подмешано сильнодействующее вещество. Когда жертва засыпала, подельники забирали все имущество.

Из карманов выгребали наличность (до 10 тысяч рублей), снимали кольца и цепочки (мужская «бижутерия» тянула на суммы до 30 тысяч). Но не для этого все затевалось.

- Особое внимание группа уделяла мобильным телефонам и банковским картам. Их тут же отвозили к третьему участнику.

Мастер Артур взламывал мобильники «клиентов», снимал с банковских счетов и карт все имевшиеся деньги. Но и это еще не все. Имея доступ к гаджету, он через установленные в нем приложения оформлял онлайн-кредиты. Затем, пока жертва продолжала лежать на улице или приходить в себя в больнице, оперативно их обналичивал.

- Деньги он отдавал организатору схемы, который делил их на троих, - уточняет следователь.

Первая же вылазка принесла подельникам солидный куш - 3 миллиона рублей. Вторая - 1 млн. На третьем мужчине заработали всего 60 тысяч рублей… (Общая сумма украденного превышает 4 млн рублей). И как раз с третьим потерпевшим у клофелинщиков вышла роковая осечка.

Следователь по особо важным делам Василий Котенко. Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователь по особо важным делам Василий Котенко. Фото: ГСУ СК России по Московской области

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА

По данным kp.ru, в воду, которой предстояло угостить пьяных пассажиров, Ильдар Алиев подмешивал нейролептики (антипсихотические препараты). Без рецепта в аптеке такие лекарства не купишь. У них сильнейший успокаивающий и усыпляющий эффект, поэтому применяются они, например, при лечении шизофрении. В сочетании с алкоголем вещества действуют еще более убойно - жертву быстрее развозит, человек засыпает за считанные минуты.

При этом риск летального исхода существует даже при небольших дозировках нейролептиков.

Третий мужчина, ставший жертвой клофелинщиков, как раз и получил «комбинированное отравление препаратами и алкоголем». Когда бизнесмена обчистили и оставили без сознания на улице, у него начались проблемы с дыхательной системой, что в итоге и привело к остановке сердца.

И как раз после этого случая преступники и погорели. При обналичивании украденных денег засветили банковскую карту, оформленную на одного из участников группы.

- В дальнейшем, при сопоставлении видеозаписей с камер видеонаблюдения удалось установить их причастность к двум другим преступлениям, - говорит Василий Котенко. - Потерпевшие также опознали и девушку, с которой знакомились в баре, и таксиста, в машину которого они садились перед тем, как потерять сознание.

На днях первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершило расследование. Материалы дела переданы в Московский областной суд. Участников группы клофелинщиков будут судить по целому букету статей: «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (максимальное наказание - от 8 до 15 лет), «кража, совершенная организованной группой в крупном размере» (до 10 лет), «кража в крупном размере с банковского счета» (до 6 лет), «похищение у гражданина паспорта или другого документа» (до 3 месяцев), «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Считается, что клофелинщики как явление существовали только в далеких 90-х. Но это не так. Преступники до сих пор часто используют эту схему - усыпать доверчивого человека и обобрать.

Самые громкие случаи последних лет:

2017 год. В Москве задержаны отец и сын Вардан и Ваган Карапетяны. Работали таксистами, угощали клиентов водичкой с психотропами, а когда те засыпали, чистили карманы. Количество пострадавших исчислялось десятками. При обыске у мужчин нашли более 20 мобильных телефонов и более 90 наручных часов. Одна из жертв скончалась.

2019 год. Загадочный клофелинщик навел шороху среди молодежи, которая по вечерам приезжала выпивать на Чистые пруды и в так называемой «Яме» (амфитеатр на Хохловской площади). В полицию поступили более 30 заявлений от пострадавших, которые жаловались, что знакомились с молодым человеком, он предлагал газировки, а дальше - «очнулся утром без денег и ценностей». Пятерых с трудом откачали врачи. Был задержан 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Суд приговорил его к 16 годам колонии.

2020 год. В столице появился клофелинщик-ловелас. Брал на живца. На себя. Знакомился в баре с одинокими обеспеченными женщинами, заводил шуры-муры, а когда клиентка начинала «таять», предлагал подбросить на своей машине домой. Мол, а по дороге я тебя, милая, еще и классным кофе угощу. Тормозил у ближайшей кофейни, в стаканчик с кофе подмешивал снотворное и угощал женщину. Наутро та просыпалась в своей квартире без Казановы, денег и ценностей.

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