Два южных участка Московского скоростного диаметра построят до конца года

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Московский скоростной диаметр (МСД) длиной 68 километров по прямой свяжет две строящиеся хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную. Благодаря этому водители смогут проехать весь город, минуя центр, без светофоров за 40 минут. Напомним, уже действует открытый в День города основной северный участок МСД - от Ярославского до Дмитровского шоссе, соединивший столицу с трассой М-11 и Косинской развязкой. Сейчас строится южный отрезок диаметра (Юго-Восточная хорда) - от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАДа.

«До конца года, то есть раньше намеченного срока, планируем завершить строительство двух южных участков МСД - от улицы Шоссейной до Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Каждый из них готов на 70 процентов».

По его словам, стройка идёт по плану, на многих сооружениях – с опережением графика.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – отметил Загрутдинов.

ЧТО СДЕЛАЮТ

На маршрутах:

- от Шоссейной улицы до улицы Полбина появятся 5,7 километра дорог. Сюда входят две эстакады-съезда для ускорения движения транспорта на улицах Люблинская и Волгоградском проспекте;

- от улицы Полбина до Курьяновского бульвара построят 10,8 километра дорог. В их числе - две эстакады и подземный пешеходный переход рядом с домом 41 на 1-й Курьяновской улице.

Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов. Строительство разделили на 10 отрезков. Из них 9 – уже в работе. Ещё один участок проектируется.

Запуск магистрали ускорит поездки по городу для жителей сразу пяти районов юго-востока столицы - Печатники, Люблино, Кузьминки, Текстильщики и Марьино.

Всего на МСД разместятся:

- 136 искусственных сооружений. Фишка - сюда входят одни из самых длинных эстакад в городе - длиной 2,4 км в рамках северного участка МСД от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе и 2,5 км на участке от МКАД до шоссе Энтузиастов. Плюс 100 эстакад, 22 путепровода, 9 мостов, 5 тоннелей, 33 пешеходных перехода;

- связка с ТТК в районе станций МЦД-2 и МЦК «Новохохловская».

Новая бессветофорная трасса до 20 % разгрузит Садовое кольцо, МКАД и ТТК.

В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут.