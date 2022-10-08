Как выглядит первый причал для пассажирских электрокораблей в Москве

Пока причал один, для тестового запуска корабликов нужно четыре. Далее вдоль «Москва-Сити» появятся 13 таких «шайб» Фото: Андрей АБРАМОВ

Под вечер 7 октября к причалу «Киевский» подошел буксир-тягач «Александр Солодов». Привез 48-тонную «шайбу» из доков в Нагатинском затоне. Это первый понтонный причал нового образца для запуска электросудоходства по Москва-реке.

Первые комментарии, что прочел в соцсетях: «Почему причал такой траурный?».

Приехал на набережную, обошел его со всех сторон (внутрь пока нельзя, идут монтажные работы), посмотрел на новинку с окрестных мостов. Футуристичная шайба с панорамным остеклением. Черный цвет подходит идеально. Белый отдавал бы каким-то приморским рестораном, а цветной делать аляповато. Строгий черный издали сливается с рекой и не отвлекает глаз от городской панорамы.

Причал сливается с рекой и не отвлекает на себя внимание от панорамы города Фото: Андрей АБРАМОВ

Причал 16 метров в диаметре. Высота потолков 3,7 метров. Внутри помещаются до 80 человек. Также будут причалы поменьше — диаметров 10 метров на 40-50 человек. Внутри сиденья, Wi-Fi, кафе, экраны с расписанием судов и туалет.

С двух сторон от «блюдца» выпирают «клешни». Это порты для зарядок кораблей. Они будут швартоваться носом к причалу: как зарядный шнур входит в гнездо смартфона. Хотя обычно корабли подходят к причалам боком. «Электрическое речное судно» — как официально называется речной трамвай — будет заряжаться во время посадки и высадки пассажиров.

Штука всесезонная. Планируется сделать электрокорабли серьезным транспортом, а не развлечением: четкое расписание и даже отображение местоположения судна на «Яндекс.Картах», чтобы пассажир мог рассчитать: ускорить ему шаг или можно не спешить. С ценой пока не определились. Но сквозь панорамные стекла понтона удалось разглядеть турникеты, как в метро. Вероятно, поездка будет стоить дороже, чем в метро и автобусе. Но не исключено, что в билетное меню для пассажиров добавят какие-нибудь акции вроде бесплатной пересадки с речного транспорта на наземный.

Это порты, в которые будут швартоваться электросуда Фото: Андрей АБРАМОВ

— До конца года в тестовом режиме будет запущен регулярный маршрут «Парк Фили» — «Киевский». Для его работы начали установку четырех причалов. В ближайшее время будут проводиться швартовые испытания, тестирования зарядки судов, а также всех систем безопасности, — рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортнои инфраструктуры Москвы Анастасия Журавлева.

Сначала кораблики хотели пустить 1 июля. Не получилось из-за санкций. Часть деталей импортная (хотя большинство все же отечественная) и подрядчики-строители были вынуждены искать аналоги. За два года планируется поставить в Москву 21 электросудно.

Всего будет два маршрута. Первый вдоль «Москва-Сити», второй — по Нагатинскому затону от Печатников до Автозаводского моста. Эти части столицы активно строятся, сделать быстрые маршруты наземного транспорта не везде позволяет дорожная сеть. Проще говоря, нет мостов с одного берега на другой. Из Печатников до Коломенской набережной через реку можно будет добраться за три минуты — поездка на автобусе займет больше часа.

Внутри видно турникеты для оплаты Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Кто построил электрокраблики и сколько их будет

Корабли и причалы строит подрядчик — «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» на верфях в Санкт-Петербурге. На борт могут взойти до 50 пассажиров. Места только сидячие, но есть отсек для колясок и велосипедов. Экипаж речного трамвайчика из двух человек: капитана и капитана-механика.