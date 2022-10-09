«Посмотрел на ужас в новостях и решил»: Москвичи добровольно приходят в военкоматы защищать Родину

Треть мужчин, которые приходят добровольцами, готовы в этот же день и отправиться на учебную базу, а оттуда на фронт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добровольцы продолжают приходить в военкоматы и временные пункты мобилизации в Москве. Мужчины разного возраста и специальностей, кто-то служил, другие не проходили военную подготовку. Всем им не приходили повестки о частичной мобилизации, но москвичи сами приняли решение помочь своей стране в борьбе с врагом.

"Настало время"

Военный комиссариат Чертановского района ежедневно принимает москвичей по повесткам, а также стало все больше приходить добровольцев. Сотрудницы военкомата говорят, что средний возраст таких мужчин 35+.

- Меня никто не просил, и уж тем более не заставлял идти в военкомат. Просто смотрю в новостях, какой ужас происходит, хочу поехать на Донбасс и помочь, чем смогу. Правда, я не служил, но могу картошку почистить, суп сварить, посмотреть за обстановкой смогу, а остальному там уже научат, - говорит доброволец Михаил Новиков.

Добровольцем пришел и Дмитрий Нестеров, который ждал повестку, но она так и не пришла. Сам москвич понимает, что он не подходит по призывному возрасту частичной мобилизации, ему 41 год.

- Но я служил в Воронежской области, сухопутные войска. Тогда в армии не особо придавал значение словам "Родину защищать", нам всем казалось, что нас это не коснется, время же мирное. А теперь понимаю, что вот оно и настало время стать на защиту наших границ, - рассказал Дмитрий Нестеров.

Добровольцы продолжают приходить в военкоматы и временные пункты мобилизации в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Дед одобрил бы"

Одни приходят по повестке, другие - по зову сердца во временный пункт мобилизации на территории Музея Москвы, который открылся неделю назад. Здесь принимают три военных комиссариата: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского районов. Отсюда же будущих защитников отправляют в учебный центр.

- Приходил на днях уроженец Египта. Высокий крепкий мужчина, он работал в России, а теперь решил отправиться на Донбасс. У него есть вопросы с документами, сейчас рассматривается его случай, - рассказали в центре мобилизации.

Треть мужчин, которые приходят добровольцами, готовы в этот же день и отправиться на учебную базу, а оттуда на фронт. На месте они проходят собеседование, получают заключение медицинской комиссии, им выдают форму, рюкзаки и сухой паек в дорогу.

Добровольцем пришел 38-летний москвич Дмитрий. Так сложилось, что в армии он не служил, тогда была отсрочка из-за учебы. А сейчас он решил помочь бойцам на фронте.

Одни приходят по повестке, другие - по зову сердца Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Родственники отговаривали, потому что переживают. Но я решил все равно пойти. Дед одобрил бы, он был против фашистов, - говорит Дмитрий.

Пойти в рядах добровольцев 44-летний таксист Андрей хотел еще в феврале этого года, когда была объявлена специальная военная операция на Украине, но тогда мужчине отказали. Сентябрьская частичная мобилизация его тоже не коснулась, но мужчина снова пришел в военкомат.

- Я слышал, как президент говорил, что мобилизации подлежат только военнослужащие запаса, имеющие определенные военно-учетные специальности. Но думаю, что нашим ребятам разная помощь будет нужна. Хочу помочь поскорее справиться и чтобы был мир, - говорит москвич Андрей.