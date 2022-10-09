Идеальная золотая осень: синоптики удивили прогнозом на неделю в Москве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос» единодушны в оптимистичных прогнозах: всю неделю, начиная с 10 октября, в столице будет стоять идеальная золотая осень, солнечная, сухая и теплая.

Собственно, именно такая погода радовала москвичей в субботу и в воскресенье в первой половине дня. После обеда 9 октября небо закрыли тучи, налетел холодный ветер.

- Это холодный атмосферный фронт, разделяющий два погожих антициклона, - объяснила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Антициклон, который обеспечивал нам солнце и тепло в субботу, ушёл на восток, к Уралу. Но уже в понедельник к середине дня к нам придёт новый, со стороны Европы. Сухая и преимущественно солнечная погода сохранится всю неделю, в том числе и в выходные дни, то есть как минимум до 16 октября.

Днём будет тепло для середины октября, +13…+14 градусов, возможно даже до +15. А вот ночи холодные - небо ясное, облака не будут защищать землю от выхолаживание.

- В Подмосковье лёгкие заморозки до -2 градусов возможны начиная с ночи на вторник, 11 октября. Никакой опасности для дачных растений в них нет - все, что могло замерзнуть, уже собрано, - считает Татьяна Позднякова. В мегаполисе воздух вряд ли остынет ниже ноля.

По народному календарю на Покров, 14 октября, должен лечь первый снег.

- Снега на Покров точно не ждём, и в принципе в прогнозах пока сильного похолодания не видно, - радует Татьяна Позднякова.