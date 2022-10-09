«СПИЦназ в Москве»: жены, сестры и бабушки создали клуб, чтобы вязать мобилизованным носочки

За спицы женщины взялись сразу же после объявления частичной мобилизации. Фото: Shutterstock

Частичная мобилизация касается только мужчин, которые служили в рядах российской армии, но и женщины не остались в стороне. В Москве жены, сестры и бабушки создали клуб "СПИЦназ", который будет помогать военным согревать ноги.

- Шерстяные носки очень пригодятся нашим бойцам - зима же на носу. Вот мы и решили, что будем помогать тем, что по силам - связать мужские носки от 39 до 45 размера, - рассказала куратор проекта Елена.

- Такое название у клуба символичное - "СПИЦназ". А где он находится? Как туда записаться?

- Как такового клуба-то и нет, мы нигде не собираемся и не вяжем. Женщины находятся по своим домам и вяжут. А название, конечно, от слова "спицы".

Организовался клуб на базе телеграм-канала "По ZOVу Сердца!". Женщины стали интересоваться, чем они могут помочь мобилизованным ребятам. Подумали о носках, о консервации. Если малосольные огурцы, кабачковую икру и варенье хозяйки готовы просто достать из кладовок и привезти в пункт сбора помощи, то для вязки носков нужно время.

- Мы не госпредприятие, не волонтеры. Сами решили организовать группу. У всех есть семьи, основная работа, но и стараемся помочь мобилизованным мужчинам. Для этого занимаемся закупкой необходимых товаров, кто-то отвечает за сбор средств, кто-то за транспортировку, женщины взялись вязать носки - у всех есть какой-то свой фронт работ, - рассказывает Юлия, куратор группы "По ZOVу Сердца!".

За спицы женщины взялись сразу же после объявления частичной мобилизации, вяжут, правда, только в свободное от работы время. Для носков используют шерстяные или полушерстяные нитки с акрилом не более 50%.

- По цвету особых требований нет, главное - не яркие. Лучше коричневые, черные, синие, защитного цвета, - рассказывает Елена, куратор проекта "СПИЦназ". - Пока еще сбора носков не было, пока все вяжут по домам. У нас есть три пункта сбора, потом туда привезем.

Первые вязаные носки женщины показывают в группе, советуются на счет формы. Те, кто не могут вязать спицами, готовы вспомнить, как вязать крючком.

- Крючком-то можно связать носки, но из очень тонкой пряжи, иначе не влезут в берцы. Правда, крючком вязать дольше, спицами быстрее, - советует Маргарита.

Девушки, которые не умеют вязать ни спицами, ни крючком покупают пряжу и передают мастерицам, или вовсе покупают шерстяные носки.

- Сейчас группы формируются по всем городам. Я была в Москве, встречалась с девушками, которые передали мне нитки, забрала их в Новосибирск, свяжу носки и передам в местные пункты сбора, - рассказывает Анастасия.