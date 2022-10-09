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9 октября 2022 13:55

«СПИЦназ в Москве»: жены, сестры и бабушки создали клуб, чтобы вязать мобилизованным носочки

Тех, кто не умеет вязать, просят привозить пряжу неярких цветов
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
За спицы женщины взялись сразу же после объявления частичной мобилизации.

За спицы женщины взялись сразу же после объявления частичной мобилизации.

Фото: Shutterstock

Частичная мобилизация касается только мужчин, которые служили в рядах российской армии, но и женщины не остались в стороне. В Москве жены, сестры и бабушки создали клуб "СПИЦназ", который будет помогать военным согревать ноги.

- Шерстяные носки очень пригодятся нашим бойцам - зима же на носу. Вот мы и решили, что будем помогать тем, что по силам - связать мужские носки от 39 до 45 размера, - рассказала куратор проекта Елена.

- Такое название у клуба символичное - "СПИЦназ". А где он находится? Как туда записаться?

- Как такового клуба-то и нет, мы нигде не собираемся и не вяжем. Женщины находятся по своим домам и вяжут. А название, конечно, от слова "спицы".

Организовался клуб на базе телеграм-канала "По ZOVу Сердца!". Женщины стали интересоваться, чем они могут помочь мобилизованным ребятам. Подумали о носках, о консервации. Если малосольные огурцы, кабачковую икру и варенье хозяйки готовы просто достать из кладовок и привезти в пункт сбора помощи, то для вязки носков нужно время.

- Мы не госпредприятие, не волонтеры. Сами решили организовать группу. У всех есть семьи, основная работа, но и стараемся помочь мобилизованным мужчинам. Для этого занимаемся закупкой необходимых товаров, кто-то отвечает за сбор средств, кто-то за транспортировку, женщины взялись вязать носки - у всех есть какой-то свой фронт работ, - рассказывает Юлия, куратор группы "По ZOVу Сердца!".

За спицы женщины взялись сразу же после объявления частичной мобилизации, вяжут, правда, только в свободное от работы время. Для носков используют шерстяные или полушерстяные нитки с акрилом не более 50%.

- По цвету особых требований нет, главное - не яркие. Лучше коричневые, черные, синие, защитного цвета, - рассказывает Елена, куратор проекта "СПИЦназ". - Пока еще сбора носков не было, пока все вяжут по домам. У нас есть три пункта сбора, потом туда привезем.

Первые вязаные носки женщины показывают в группе, советуются на счет формы. Те, кто не могут вязать спицами, готовы вспомнить, как вязать крючком.

- Крючком-то можно связать носки, но из очень тонкой пряжи, иначе не влезут в берцы. Правда, крючком вязать дольше, спицами быстрее, - советует Маргарита.

Девушки, которые не умеют вязать ни спицами, ни крючком покупают пряжу и передают мастерицам, или вовсе покупают шерстяные носки.

- Сейчас группы формируются по всем городам. Я была в Москве, встречалась с девушками, которые передали мне нитки, забрала их в Новосибирск, свяжу носки и передам в местные пункты сбора, - рассказывает Анастасия.

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