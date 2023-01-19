Убило током на улице: 18-летний актер погиб в Москве при странных обстоятельствах

В Москве при странных обстоятельствах погиб 18-летний актер Арсен Суховский. Фото: социальные сети

В Москве при странных обстоятельствах погиб 18-летний актер Арсен Суховский. Об этом сообщила его приемная мать, кинопродюсер Натали Медведева.

В фильмографии начинающего актера были работы в двух довольно известных проектах. В 2013-м, еще совсем ребенком, он сыграл небольшую роль в мини-сериале «Ладога», а в 2021 году он сыграл одну из главных ролей в картине «Недетский дом» - его партнерами стали звездные Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.

В июне прошлого года Арсену исполнилось 18 лет и он рванул из Краснодара покорять Москву. Фото: социальные сети

По словам Натали Медведевой, в июне прошлого года Арсену исполнилось 18 лет и он рванул из Краснодара покорять Москву. Женщина отмечает, что 31 декабря сын позвонил, поздравил с Новым годом и пообещал, что скоро вернется. Однако через несколько дней пришло известие о его трагической гибели.

«Мало информации о его смерти. Знаем только, что залез в трансформаторную будку и его убило током. Следователи разбираются», - сообщила Натали Медведева.

Тело Арсена Суховского перевезли в Краснодар. Фото: социальные сети

Тело Арсена Суховского перевезли в Краснодар. В четверг, 19 января, его похоронили.

Известно, что Натали Медведева усыновила мальчика, когда ему было 4 года.

В четверг, 19 января, Арсена похоронили. Фото: социальные сети

«Он был трудным подростком. Его всегда несло на какие-то приключения», - написала женщина в соцсетях.

В 10 лет Арсен попал в аварию, получив тяжелейшие травмы. Близкие вспоминают, что мальчишка оказался парализован. Год вообще не мог шевелиться!

Фото: социальные сети

«Но ровно через год Бог сделал лично для него чудо, он встал и пошел. Я всегда ему говорила, что Бог сохранил ему жизнь не просто так. Пишу через слезы… Единственное, что утешает - в последнем разговоре он сказал, что молится и стал ближе к Богу…»