Полный улет: где в Москве и Подмосковье научиться сноукайтингу

Кайтинг, кайтсерфинг, кайтбординг – все это об одном. О виде спорта, когда вы управляете неким гибридом парашюта и огромного воздушного змея. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кайтинг, кайтсерфинг, кайтбординг – все это об одном. О виде спорта, когда вы управляете неким гибридом парашюта и огромного воздушного змея. Если вы при этом в шортах на доске плывете по волнам – это кайтсерфинг. Если змей тащит вас по сугробам – это сноукайтинг. Кататься можно не только на доске, но еще и на горных лыжах и коньках.

Специалисты советуют начинать именно зимой. Потому что у вас под ногами будет твердая поверхность. С другой стороны, в холода учиться сложнее. Летом вы в купальнике/плавках — налегке, а зимой надеваете специальный комбинезон, шлем, тяжелые ботинки и шпарите по снегу, ловя ледяной ветер.

Но когда меня это останавливало?

Меры безопасности

В точке нашего сбора - на дороге у чиста поля в 15 минутах от Домодедова обнаруживаем бытовки для рабочих. Спортсмены тяжко вздыхают: скоро и это место застроят, придется новое искать. А ветер здесь хорошо гуляет, да и простора для маневра предостаточно. Определяем направление по травинкам и шуму в ушах (если «звенит» и справа, и слева, то вы стоите по ветру) и начинаем подготовку.

Перво-наперво мне выдают «бронешорты» - пластик снаружи и мягкая поверхность внутри смягчают падения на пятую точку (моя за такую защиту осталась весьма благодарна, уж поверьте). На голову надеваем шлемы – никогда не знаешь, когда он пригодится. Обучение начинаем с тренировочного кайта (по сути – это кусок ткани на стропах): им я учусь выписывать восьмерки в небе.

- Весь секрет в том, что руки должны быть расслаблены. Так ты почувствуешь движение ветра, натяжение строп, постепенно научишься не следить глазами за кайтом, ты просто будешь знать, где он находится, - объясняет руководитель Кайт Школы Александр Якушев.

После того, как мои «восьмерки» становятся более уверенными, мы готовим «настоящий», буксировочный кайт: насосом надувается его каркас, который расправляет ткань и делает кайт похожим на крыло. Он больше тренировочного раза в три. Я вспоминаю, как ветер рвал из рук первый, и с ужасом смотрю на второй.

Корреспондент kp.ru поймала волну в чистом поле Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да ты не волнуйся, все безопасно: если происходит какая-то внештатная ситуация, тянешь вот за этот механизм, и кайт «отстреливается», - успокаивает Александр.

- Да, но ветер же его унесет. Где его тогда искать? – я выразительно посматриваю на поле и лес вдалеке.

Инструктор терпеливо объясняет: кайт не потеряется, потому что он остается пристегнут к человеку на одной страховочной стропе. После чего дает мне в руки планку. Так начинается мой неравный бой с ветром.

В чем сложность

Просто представьте себе: вы стоите на земле, впереди – метры и метры строп, на конце – огромное крыло, которое рвется в небо. Тянете стропу, ветер подхватывает тонкую ткань, и воздушный змей стремится ввысь. Я не успеваю среагировать, кайт тащит меня вперед, ногами я пытаюсь «вгрызться» в снег, но все бесполезно.

- Брось планку! – кричит мне инструктор.

В испуге я тяну планку на себя, чем еще больше усиливаю поток ветра. Меня отрывает от земли. И в следующее мгновение я уже носом в снегу в паре метров от того места, где только что стояла.

Александр принимает управление кайтом на себя. Второй инструктор, Дмитрий, помогает подняться. В дальнейшем он держит меня за бронешорты, чтобы ветер не унес в неведомую даль. Но порывы бывают сильны, так что даже с «утяжелением» я то и дело подпрыгиваю.

Самое приятное ощущение – когда кайт в зените прямо надо мной. Легонько тяну планку, он послушно идет влево, поворачиваю в другую сторону – «змей» следует вправо. Потянешь чуть сильнее, и вот он уже ловит поток ветра, а я снова лечу прямо по снегу. Профи скользят на досках, а силу ветра используют для прыжков и кульбитов. Я, скажу вам честно, на борд встать так и не решилась. Но уверена, что все еще впереди!

Просто представьте себе: вы стоите на земле, впереди – метры и метры строп, на конце – огромное крыло, которое рвется в небо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Справка «КП»

Кто занимается

В Россию кайтинг пришел в конце 90-х, и постепенно набирает популярность. Особенно в последнее время. Видимо, привычные виды спорта многим наскучили. Средний возраст «новообращенных» - 25-50 лет, обычно это люди успешные, деловые, которые много путешествуют, интересуются активным отдыхом и ищут, где бы еще реализовать свою энергию.

- Я сам раньше занимался сноубордом, с 2009 увлекся кайтингом, - рассказывает Александр Якушев. – Возрастных пределов нет, могут заниматься даже дети, если весят больше 30 кг. Самой возрастной нашей ученице было 65 лет. Чтобы научиться кататься более или менее уверенно и в удовольствие, нужно 5 занятий по 2 часа, после этого уже можно понять, нравится ли этот вид спорта и стоит ли покупать собственное оборудование.

В Россию кайтинг пришел в конце 90-х, и постепенно набирает популярность. Особенно в последнее время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что для этого нужно

Кайт (около 100 000 руб.) — воздушный змей и планка для управления им. Они бывают разные по размеру и конструкции, самыми надежными считаются американские и немецкие.

Трапеция (от 20 000 руб.), которая пристегивает кайт к спортсмену. Это раньше «змея» контролировали исключительно руками. Сейчас в целях безопасности «крыло» пристегивают к поясу.

Доска, лыжи, коньки (от 10 000 руб.) – все, на чем вы будете скользить по поверхности. Теоретически можно обойтись и без них – кайфа от управления змеем испытаете не меньше.

Специальный комбинезон (от 25 000 руб.) с хитрой молнией спереди. Она позволяет надевать трапецию под одежду, чтобы та не скользила и не оголяла спину во время движения.

Итого: около 155 000 руб.

Подобрать и купить необходимое оборудование помогут инструкторы – они же знают, где взять все, что нужно дешевле, но в хорошем состоянии.

Где кататься

Для кайтинга важен простор: чтобы место было подальше от дороги, проводов, заборов и разнообразной растительности, за которую стропами может зацепиться крыло.

В Москве и Подмосковье часто катаются в Строгинской пойме, в полях под Домодедовом. Силу и направление ветра отслеживают при помощи специальных программ. Потом кто-то из спортсменов приезжает на разведку и проверяет покрытие (на ледяную корку падать больно, да и доску для катания можно повредить), сообщает результаты «своим» в общий чат, после чего организуется выезд.

Конкретно

Где учиться сноукайтингу в Москве и Подмосковье:

- Сноукайт.рф (Москва), +7-915-473-31-51, от 3500*

- Windschool (Москва), +7-926-173-98-47, от 2700

- Kiteclass (Москва), +7-916-100-40-30, от 4500

- Змеиное логово (Москва), +7-916-264-07-30, от 8000

- Kiteworld (Москва), +7-967-665-50-00, от 8900

- Kitezona (Дмитров), +7-926-338-81-43, от 3500

- Школа сноукайтинга «С ветром!» (д. Подрезово, Мытищинский район), +7-985-970-64-64, от 6000

*стоимость часа индивидуального занятия с инструктором со снаряжением школы (руб.)