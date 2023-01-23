Московские центральные диаметры в 2023 году: Плюс 14 новых вокзалов для пассажиров

На Московских центральных диаметрах (МЦД) устаревшие платформы заменяют современными мини-вокзалами. А на некоторых участках с нуля сооружают транспортные терминалы. За прошлый год привели в порядок девять станций. Среди них, например, Окружная МЦД-1, Печатники и Площадь трех вокзалов (обе - МЦД-2), Минская, Толстопальцево, Мещерская, Переделкино (все МЦД-4).

«В 2023 году мы планируем завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - К концу года будет сформирован основной каркас нового для нашего города вида транспорта – наземного метро».

Мэр напомнил, что в 2023-м запустят новые диаметры - МЦД-3 и МЦД-4. К уже действующим двум линиям добавится 171 километр путей. На них разместятся всего 80 станций, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта.

Рассказываем, какие новые вокзалы в скором времени начнут принимать пассажиров.

МЦД-1 «Белорусско-Савёловский»

Белорусская

После реконструкции на Белорусском вокзале смогут останавливаться поезда сразу двух диаметров - первого и четвёртого.

Что сделают:

- вместо прежних устаревших платформ и ведущего к ним неудобного пешеходного моста появится комфортная станция с навесами над зонами ожидания;

- мост заменят на подземный переход с лифтами и эскалаторами;

- построят южный турникетный вестибюль и соединят его с новым переходом;

- откроют пересадку между МЦД-1 и МЦД-4.

Лианозово

На этой обновлённой станции появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с метро, маршрутами наземки и МЦД-1.

Что сделают:

- построят пешеходный выход, соединённый с подземным переходом вестибюля железнодорожной платформы;

- обустроят для пассажиров выходы на обе стороны Дмитровского шоссе и к Лианозовскому проезду;

- проложат дорожки к соседним автобусным остановкам и домам.

Петровско-Разумовская

Новый пригородный вокзал станет 26-й станцией на МЦД-1. Его разместят недалеко от вестибюлей одноименных станций метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Будущий терминал войдет в один из самых крупных ТПУ столицы.

Что сделают:

- построят платформу с навесом по всей длине, рядом с ней - пассажирский терминал с кассами, турникетами, туалетами, лифтами и эскалаторами;

- перекинут через железную дорогу надземный переход;

- откроют пересадки на метро, наземку и станцию МЦД-3;

- перенесут существующую платформу Петровско-Разумовская Ленинградского направления Октябрьской железной дороги ближе к строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

Тимирязевская

Реконструированный вокзал станет частью ТПУ вместе с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии метро и линиями наземки.

Что сделают:

- построят две островные платформы с навесами на всю длину;

- проложат через железную дорогу новый подземный переход и соединят его действующим тоннелем и станцией метро. Здесь также обустроят подземный вестибюль с лестницами и лифтами.

МЦД-2 «Курско-Рижский»

Курская

Обновлённая станция превратится в пассажирский комплекс со всеми удобствами для пассажиров.

Что сделают:

- отремонтируют платформы;

- разместят кассы, турникеты, лифты, эскалаторы и туалеты;

- откроют пересадку между МЦД-2 и МЦД-4.

Марьина Роща

Будущий мини-вокзал войдет в одноименный ТПУ с пересадками между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией, а в перспективе – БКЛ и МЦД-4.

Что сделают:

- построят платформу с навесом и крытый надземный переход для МЦД-2, а также платформу для МЦД-4;

- разместят пешеходный мост, а также вестибюли с лифтами и эскалаторами;

- реконструируют соседние улицы, в том числе улицу Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи.

МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

Крюково

Вместо устаревшей платформы появится трёхуровневый вокзал. Здесь в перспективе смогут останавливаться и поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Что сделают:

- построят новый комплекс с платформами, конкорсами, лифтами, эскалаторами, кассами, турникетами и туалетами;

- разместят три новые островные платформы с навесами на всю длину;

- старый подземный переход заменят широким пешеходным тоннелем с пологим спуском и подъёмом.

МЦД-4 «Киевско-Горьковский»

Кутузовская

Новую станцию откроют в составе крупного ТПУ на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК.

Что сделают:

- построят две платформы с навесами, для выхода на которые рядом разместят надземный вестибюль;

- поставят шесть эскалаторов и три лифта;

- откроют пересадки на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, а также наземку.

Лесной городок

Что сделают:

- после реконструкции появятся две новые платформы с навесом и два вестибюля;

- вместо пешеходного настила обустроят подземный переход с кассами, лифтами и эскалаторами;

- построят эстакаду, которая заменит одноуровневый переезд около станции Лесной Городок.

Ольгино

На Горьковском направлении МЖД строится новая станция между платформами Кучино и Железнодорожная.

Что сделают:

- поставят островную платформу с навесом во всю длину;

- через железнодорожные пути перекинут мост-конкорс с 3 лифтами, 8 эскалаторами, а также выходами на платформу и соседнюю улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе.

Очаково

Благодаря реконструкции устаревшую остановку пригородных электричек превратят в современный вокзал.

Что сделают:

- построят надземный пассажирский вестибюль и две островные платформы с навесами;

- откроют надземный пешеходный переход с 8 лифтами и 4 эскалаторами с выходами в сторону улицы Наташи Ковшовой и Очаковского парка, а также к проезду Стройкомбината.

Поклонная

Ещё одна новая остановка МЦД разместится между станцией Минская и Киевским вокзалом.

Что сделают:

- построят пассажирский терминал, соединённый с пешеходным переходом через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова;

- откроют пересадки на соседние станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро и станции «Кутузовская» Филёвской линии метро и МЦК.

Площадь трех вокзалов

Новый городской вокзал с платформами МЦД-2 и МЦД-4 и общим пассажирским терминалом уже принимает поезда второго диаметра. Теперь его готовят к запуску четвёртого маршрута.

Что сделают:

- построят вторую островную платформу с навесом на всю длину;

- полностью откроют пассажирский вестибюль с лифтом, эскалаторами, кассами и выходами на платформу.

Тестовская

На участке соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги разместится самая высокая станция МЦД-4. При этом она будет также одной из самых высоких в Москве. Ее откроют на эстакаде, поднявшейся над землей более чем на 15 метров.

Что сделают:

- обустроят две платформы с навесом в виде единого купола;

- возведут пассажирский терминал с лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами;

- откроют крупный ТПУ с пересадками на одноименную платформу МЦД-1, станции «Деловой центр» МЦК и «Международная» Филевской линии метро.

Фишка будущего вокзала - смотровая площадка с красивыми видами на соседние высотки и Москву-реку.