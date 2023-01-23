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Общество23 января 2023 11:13

Квартиру, в которой жил Высоцкий, выкупил уральский миллионер. Он будет сдавать её за 20 тысяч рублей в сутки

Накануне 85-летия поэта корреспонденты «КП» прошли от старинного роддома, в котором он родился, до легендарного театра на Таганке
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Теперь квартиру, в которой жил Высоцкий, хотят сдавать за 20 тыс руб в сутки.

Теперь квартиру, в которой жил Высоцкий, хотят сдавать за 20 тыс руб в сутки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начинается наш маршрут на улице Щепкина (бывшая - 3-я Мещанская) - аккурат возле здания НИИ им. Владимирского. Вид у него угрюмый, суровый. Почти как у тюрьмы «Кресты» в Питере. Тот же самый красный кирпич, окошки с белой окантовкой, фигурная кладка. Осведомлённые люди называют такой стиль «промышленным модерном».

Именно здесь - в родильном доме №8 Старо-Екатерининской больницы - и появился на свет Владимир Высоцкий.

«В те времена укромные, теперь - почти былинные, когда срока огромные брели в этапы длинные».

25 января 1938 года.

Недалеко от бывшего роддома (на фото) отцу Высоцкого дали комнату в коммуналке - «дом на 1-й Мещанской в конце».

Недалеко от бывшего роддома (на фото) отцу Высоцкого дали комнату в коммуналке - «дом на 1-й Мещанской в конце».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отец будущего артиста находился в это время в Новосибирске - прокладывал телефонную связь. Узнав о том, что его супруга Нина Максимовна беременна, Семён Владимирович выслал телеграмму - «Рожай». Неподалёку от роддома у Высоцких была своя комната в коммуналке - как раз о ней и говорится в «Балладе о детстве».

«Но родился и жил я, и выжил - дом на 1-й Мещанской в конце».

Позже - в 1955 году - этот дом снесут, а улицу переименуют в проспект Мира.

Улица Высоцкого появилась в Москве в 2015 году.

Улица Высоцкого появилась в Москве в 2015 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я рос, как вся дворовая шпана»

Дальше, согласно утверждённому маршруту, идём в сторону станции метро «Цветной бульвар». Вход в подземку расположен под бывшим домом купца Малюшина - как раз в его окрестностях и рос Владимир Высоцкий. Родители - почти сразу после войны - развелись. И сын остался с папой (редкий случай, между прочим). Дом, в который они переехали (вместе с мачехой), стоит по сей день в знаменитом Большом Каретном переулке.

К нему-то мы потихоньку и направляемся. Мимо небольших дворов, исхоженных Высоцким. Мимо парадных арок. И беседок. Здесь юный Володя впитывал уличный фольклор. Достаточно было знать три-четыре аккорда - и любой пацан, любой Митрофанушка сразу имел успех.

За бывшим домом купца Малюшина прошла юность будущего артиста - в 1988 году под четырьмя арками появился вход на станцию метро «Цветной бульвар».

За бывшим домом купца Малюшина прошла юность будущего артиста - в 1988 году под четырьмя арками появился вход на станцию метро «Цветной бульвар».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впоследствии многие сюжеты Высоцкий перетащил в свои тексты, стилизованные под блатняк. Ключевые слова в этих вещах - «нож», «водка», «суд», приговор», «нары», «свобода», «конвой»... Поэт никогда не отказывался от этого периода в своём творчестве. Многие даже думали, что он действительно сидел и весь этот воровской жаргон знал не понаслышке. Позже люди будут также думать, что Высоцкий воевал, служил на подводной лодке, был снайпером и археологом, увлекался метанием молота и прыжками в длину... В общем, воспринимали его песни буквально.

- Так написать о «ЯКе»-истребителе мог только лётчик, - говорили ветераны войны в личной беседе с поэтом.

Высоцкий скромно пожимал плечами. Улыбался. Понимая, что его труд не напрасен.

«Где твои семнадцать лет?»

А вот и Большой Каретный, 15. У единственного подъезда в глаза сразу бросается табличка: «Здесь в 1949-1955 гг. жил юный Владимир Высоцкий». В здании школы, в которую он ходил, теперь расположен Всероссийский государственный университет юстиции. А саму квартиру №4 недавно выкупил предприниматель Андрей Гавриловский, чтобы «сдавать её за 20 тыс. руб. в сутки». Именно с его лёгкой руки одиннадцать лет назад в Екатеринбурге в честь Высоцкого назвали целый небоскрёб (высота 188,3 м). Бизнесмен очень любит творчество Владимира Семёновича - и даже создал в уральской столице отдельный музей.

Сейчас на Большом Каретном домофонные звонки остаются без ответа. Видимо, новые постояльцы ещё не въехали.

«Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном» - в этом доме Володя Высоцкий жил шесть лет.

«Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном» - в этом доме Володя Высоцкий жил шесть лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом же доме - на четвёртом этаже - жил будущий режиссёр Левон Кочарян. И как раз в стенах его квартиры Высоцкий исполнял свои первые песни, о чём не раз рассказывал:

«Я вообще начинал писать, никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут какие-то дворцы, залы, стадионы. И здесь, и за рубежом. Я думал, что это будет написано и спето только для маленькой компании моих близких друзей. Это хозяин квартиры, в которой мы собирались, Левон Кочарян, Вася Шукшин, Андрюша Тарковский, писатель Артур Макаров...»

В результате пробы пера и гитары были записаны на магнитофон. И разлетелись по всему Советскому Союзу. Официального признания поэт так и не дождался, а вот народного, некабинетного - ощутил в полной мере. «Мы помним все, нам память дорога»

Минут пятнадцать ходьбы - и вы в саду «Эрмитаж». Здесь артист Высоцкий играл в Театре миниатюр. Однако недолго. Уже через месяц, заскучав, Владимир дюбнул лишнего, сорвал спектакль и был уволен «в связи с полным отсутствием чувства юмора».

Сейчас, конечно, очевидно, что худрук театра Владимир Поляков сильно ошибался (пускай и повод для увольнения был совершенно формальным). Добрая треть песен Высоцкого - это сатира, причём смешная, с двойным дном и смыслом.

Первый увеселительный сад в Москве - здесь в Театре миниатюр когда-то выступал будущий бард.

Первый увеселительный сад в Москве - здесь в Театре миниатюр когда-то выступал будущий бард.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогулявшись по саду (в котором пел Шаляпин, дирижировал Рахманинов, играла Сара Бернар), переходим дорогу и видим табличку - Петровка, 38. Культовый адрес.

Здесь - через забор - можно разглядеть памятник Жеглову и Шарапову (героям небезызвестного фильма «Место встречи изменить нельзя»). Роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом принесла Владимиру Высоцкому поистине всенародную славу. Хотя могло случиться так, что этого героя сыграл бы кто-нибудь другой.

В 17 веке знаменитое здание МВД (Петровка, 38) занимали князья Щербатовы, после революции сюда переехал легендарный МУР.

В 17 веке знаменитое здание МВД (Петровка, 38) занимали князья Щербатовы, после революции сюда переехал легендарный МУР.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во-первых, киношное начальство было против этой кандидатуры. И только личное участие режиссёра Говорухина, его упёртость и характер выправили ситуацию. Во-вторых, сам Владимир Семёнович сомневался в этой затее, по состоянию здоровья чувствовал, что ему немного осталось (и был прав), говорил, что такая роль - это уйма сил и времени. Хотя задолго до этого как-то сказал братьям Вайнерам (писателям и сценаристам): «Лучше меня Жеглова никто не сыграет». И тоже оказался прав.

К памятнику Жеглову и Шарапову близко не подойти - он расположен на внутренней территории МВД.

К памятнику Жеглову и Шарапову близко не подойти - он расположен на внутренней территории МВД.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Не поставят мне памятник в сквере»

Перед тем, как заявиться на Таганку, подойдём к Московскому драматическому театру им. Пушкина (Тверской бульвар, 23). В его стенах началась актёрская карьера Высоцкого. И довольно быстро могла кончиться. Потому как молодые лицедеи, пииты, не успели получить дипломы в школе-студии МХАТ (точнее, только-только получили), как сразу рванули отмечать это дело. Ну и закатили драку в ресторане. Побили посуду. И были задержаны. Уже на следующий день протоколы разлетелись по театрам. В том числе, и на Высоцкого. К счастью, обошлось без последствий. 22-летнего артиста взяли в спектакль «Аленький цветочек», поручив почётную роль Лешего.

В театре им. Пушкина у Высоцкого началась актёрская карьера - он играл Лешего в спектакле «Аленький цветочек».

В театре им. Пушкина у Высоцкого началась актёрская карьера - он играл Лешего в спектакле «Аленький цветочек».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершить наш познавательный маршрут мы предлагаем в районе Высоцкий (три остановки на метро). Хотя такого в Москве ещё нет, конечно. Официально он называется Таганский. Но сами посудите. Знаменитый любимовский театр, который невозможно представить без хриплого голоса Хлопуши. Улица Высоцкого - она появилась в столице в 2015 году. Музей. Многочисленные граффити с портретом поэта. Строчки из песен на стенах жилых домов, даже на трансформаторной будке.

Знаменитый театр на Таганке стал легендарным ещё при жизни Владимира Семёновича.

Знаменитый театр на Таганке стал легендарным ещё при жизни Владимира Семёновича.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В музее можно увидеть кабинет Владимира Семёновича с пачкой «Мальборо» на столе, почитать его рукописи - разумеется, подлинные (титанический был труд, одна строка могла переделываться десять-двадцать-тридцать раз), рассмотреть личные вещи. Стоимость одного взрослого билета - 300 руб.

«...не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот», - писал поэт. Однако, поставили.

«...не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот», - писал поэт. Однако, поставили.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

P.S. Отправляясь на прогулку по местам Владимира Высоцкого, которая займёт у вас около двух часов, советуем одеться потеплее и взять с собой powerbank (портативный аккумулятор для подзарядки смартфона). Во-первых, с помощью телефона можно почитать побольше о том или ином здании (и даже послушать - например, с помощью мобильного приложения «Узнай Москву»). Во-вторых, между адресами, пока идёте, есть смысл надеть наушники и включить плей-лист с песнями Высоцкого. Или даже отрывки из его спектаклей.

Финальная часть нашей экскурсии - Музей Владимира Высоцкого (в нём есть буфет).

Финальная часть нашей экскурсии - Музей Владимира Высоцкого (в нём есть буфет).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость билета на постоянную экспозицию - 300 руб.

Стоимость билета на постоянную экспозицию - 300 руб.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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