Делить на два: «Алиса» научит жителей столицы правильному обращению с отходами

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Благодаря новым сценариям голосовой помощник «Яндекс. Алиса» объяснит горожанам, зачем нужно сортировать отходы, как организовать этот процесс в квартире и напомнит, что нужно выкидывать в синий контейнер, а что — в серый. Навык для «Алисы» разработали при поддержке департамента ЖКХ Москвы. Поговорить с голосовым помощником о раздельном накоплении отходов будет интересно и взрослым, и детям: для подрастающего поколения сочинили экосказки, которые прочитал известный ученый и телеведущий Николай Дроздов. Чтобы послушать их, достаточно сказать голосовому помощнику: «Алиса, запусти навык "Чистая Москва"».

«Из каждого утюга»

«Привет, я помощник проекта “Чистая Москва”, и я знаю все о сортировке мусора», — такими словами новый навык «Алисы» здоровается с жителями столицы. Это один из самых популярных голосовых помощников в стране: им пользуются 45 млн россиян, и только в Москве за подсказками искусственного интеллекта обращаются более 3 млн человек. С помощью механизма распознавания речи «Алиса» в считанные секунды выдает пользователю варианты решения разных бытовых задач. Теперь в этот список вошли вопросы, связанные с программой раздельного накопления отходов. Напомним, в столице ее запустили с 1 января 2020 года, а с 2022 года за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами в Москве отвечает единый региональный оператор — ГУП «Экотехпром».

— В рамках популяризации программы мы используем все доступные каналы коммуникации с жителями, в том числе такие инновационные, как голосовой помощник, — рассказали в пресс-службе столичного департамента ЖКХ. — Благодаря популярному сервису москвичи узнают еще больше полезных советов, связанных с сортировкой отходов. Теперь освежить в памяти правила раздельного сбора горожане смогут с помощью телефона, компьютера, умной колонки, мультимедийной системы автомобиля и смарт-ТВ.

Эксперты считают, что нововведение поможет популяризировать тему раздельного накопления отходов среди продвинутых в техническом смысле людей — главной целевой аудитории «Алисы».

— Это хорошая инициатива, — говорит отмечает первооткрыватель экотренерства в России, основатель компании Green Driver Роман Саблин. — Поскольку технологии не стоят на месте, их важно использовать и для продвижения раздельного сбора. Чтобы из каждого утюга мы слышали про экологию, при этом не абстрактные «давайте спасем природу» и «не бросайте мусор», а конкретные советы по правильной сортировке отходов. Это большое дело.

По мнению эксперта, решение приобщить голосового помощника к экопросвещению поможет повысить процент переработки мусора в Москве.

— Согласно исследованиям, в столице отходы сортирует в основном молодежь, люди до 40 лет, — продолжает Роман Саблин. — То есть тут попали в целевую аудиторию «Алисы». Голосовой помощник — это удобный и популярный формат, а для экопросвещения нужно использовать все возможные варианты.

Маршрут до контейнерной площадки построен

Навык «Чистая Москва» разрабатывали с учетом разной степени вовлеченности горожан в программу раздельного накопления отходов. Голосовой помощник ответит на вопросы жителей столицы, которые только учатся сортировать мусор на два контейнера, но сможет проконсультировать и тех, кто уже давно сортирует отходы. Поэтому помощник предлагает на выбор сразу несколько сценариев. Например, «Ликбез по раздельному сбору» объяснит, в чем польза сортировки отходов и как правильно организовать этот процесс дома.

Из сценария «Как правильно разделять мусор?» можно узнать, в какой контейнер нужно выбрасывать те или иные отходы. Например, пластиковую бутылку «Алиса» подскажет выкинуть в синий бак для вторсырья, а остатки еды посоветует отправить в серый для смешанных отходов. Голосовой помощник также построит маршрут до ближайшей к пользователю контейнерной площадки и проконсультирует, куда сдать батарейки, ртутные градусники и другие опасные отходы.

Для самых маленьких пользователей «Алисы» создали сценарий «Cказки». Легендарный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов расскажет детям истории о пользе раздельного сбора отходов — их специально написали в рамках проекта.

Эксперты называют такой способ знакомства с экологическими идеями очень эффективным.

— Формат работает: для детей издали уже около 30 книг на русском языке о раздельном сборе в форме сказок и комиксов, они пользуются большой популярностью, — говорит Роман Саблин. — Дети с удовольствием их читают и потом приучают родителей к раздельному сбору, спрашивая: почему мы до сих пор не сортируем?

Логично, что в век цифровых технологий дети учатся взаимодействовать с ними чуть ли не с пеленок, отмечает доктор психологических наук международного уровня Юлия Хадарцева. По ее словам, малыши все чаще пользуются умными устройствами, чтобы поиграть и послушать сказки. Эти гаджеты вдохновляют на креативные идеи и становятся инструментом развития личности.

— Постепенно дети станут специалистами во всех цифровых сферах, и важно создавать возможности для этого, — говорит Хадарцева. — Выходя из дома, мы спрашиваем у умной колонки, какая погода на улице или просим разбудить нас любимой мелодией утром. Мир сегодня все больше обращается к цифровому контенту, и то, что дети к нему привыкают — это норма развития. Главное — знать меру.

Такие сервисы могут изменить привычки людей в лучшую сторону, подытожила эксперт. Благодаря новым технологиям у человека высвобождается время для конструктива, нового хобби и полезных увлечений.

«Горячий отклик»

В том, что новый навык «Алисы» принесет пользу и найдет отклик у жителей столицы, не сомневаются и экологи.

— Устойчивое развитие подразумевает активное внедрение инноваций и последних технологических разработок, — отмечает руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Соколова. — Сегодня уже нельзя представить ни дня без использования технологий в быту. Они помогают нам узнавать максимум новой информации за минимальное время, оперативно делиться новым с родными и друзьями.

Эколог считает, что прикладные знания о раздельном накоплении отходов, которые транслирует искусственный интеллект, не только хорошо запомнятся, но и получат широкую огласку по принципу «сарафанного радио».

— Инициатива найдет самый горячий отклик среди москвичей с активной жизненной позицией, — уверена Соколова. — Доступные подсказки о том, как сделать быт экологичнее, определенно принесут плоды для города и всех его жителей.