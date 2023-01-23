Кошки становятся инвалидами: в Москве могут запретить процедуру «мягкие лапки»

Операции, которые навсегда делают животных инвалидами, хотят запретить на законодательном уровне Фото: Shutterstock

Операции, которые навсегда делают животных инвалидами, хотят запретить на законодательном уровне. Депутаты Госдумы против процедуры «мягкие лапки», однако ветеринары особой проблемы не видят. Редакция kp.ru разбиралась, кто защищает, а кто вредит кошкам.

Не нужно делать инвалидов

На защиту кошек стал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он считает, что процедура «мягкие лапки» (она же онихэктомия, простыми словами - удаление когтей вместе с первой фалангой пальцев) делает из животных инвалидов.

- К сожалению, подобные операции практикуются некоторыми ветеринарными клиниками. Чтобы представить, что происходит с животным, нужно представить, что человеку ампутировали первые фаланги пальцев. Человек становится инвалидом. Его возможности ограничены, - высказался Владимир Бурматов.

На законодательном уровне предлагается запретить процедуру «мягкие лапки» и в Госдуму уже направлен второй вариант законопроекта, не допускающего проведение калечащих операций. В ближайшее время с ним ознакомятся и другие депутаты. Они должны обратить внимание, что операция «мягкие лапки» ограничивает рефлекторные действия кошек, меняет нагрузку на позвоночник животного. В целом животное больше не может самостоятельно выживать без обслуживания человека.

Жалко кошку или мебель?

Большинство владельцев кошек знают, что животным нужен постоянный уход: мыть, убирать за ними выпавшие клоки шерсти, еще и стричь когти, которыми они могут поцарапать не только хозяина, гостей, но и мягкую мебель. Кто-то научился самостоятельно обрезать когти кошке, а кто-то ходит в салон красоты пару раз в месяц. Но некоторые доходят до радикальных мер – просят сделать процедуру «мягкие лапки», чтобы избавиться от когтей кошки раз и навсегда.

- В салонах красоты, где кошек моют, причесывают, не делают процедуру «мягкие лапки», ведь это не просто обрезание коготков, а целая операция, которую должен делать врач, - рассказали kp.ru в cалоне красоты Monica.

- У вас в перечне услуг есть «мягкие лапки»…

- Это не операция. Это мы надеваем на когти специальные колпачки, их прикрепляем на специальный клей. В зависимости от активности кошки они держатся около одной-двух недель. Потом процедуру нужно повторять или просто обрезать когти.

В ветеринарных клиниках о хирургическом удалении когтей у кошек говорят серьезно. К ним действительно обращаются сумасшедшие клиенты, которые хотят лишить своих домашних питомцев когтей навсегда, чтобы избежать лишних трат на походы в салоны красоты и защитить свою мебель от царапин.

- Мы объясняем людям, что онихэктомия выполняется по хирургическим или социальным показаниям (врожденные деформации роста когтей, необратимые структурные изменения ногтевой ткани), а не просто так, чтобы кошка не царапалась. После удаления когтей она уже не сможет жить на улице, выходить на самостоятельные прогулки, где взобраться на дерево, постоять за себя, спастись бегством, более того – добыть себе еду в виду мышки или птички, - рассказали в сети социальной ветеринарии «Мартовский кот».

- Это правда, что кошка становится инвалидом, что ей удаляют фаланги?

- Послеоперационный период будет, ведь это хирургическое вмешательство. Поэтому нужны будут и бинтовые повязки, и ношение защитного воротника. Но на счет удаления фаланги – это заблуждение. Удаляется только сам коготь с зоной роста, если удалять фалангу, то после операции оставались бы только культи.

Есть мнение

Татьяна Мальцева, ветеринарный врач:

- Если процедура «мягкие лапки» правильно проведена, то она не опасна. Я против запрета, так как законодательно сейчас запретят это, потом другое. А если по ветеринарным показателям это неизбежно, то нужно делать. Другое дело, когда владельцы делают это ради своей прихоти, то хочется им сказать: «Не заводите домашнее животное, если вам жалко диван. Или диван купите подешевле, или просто стригите сами раз в две недели когти своей кошке, но отрезать животному пальцы – это маразм». Здесь нужно не саму процедуру запрещать, а упорядочить систему, кто берет кошку в дом, контролировать людей, как они обращаются с животными.

Кстати

Не мяукать и стрижка «льва»

Под запрет также может попасть операция по удалению голосовых связок у кошек. После ее проведения животное не сможет мяукать, то есть общаться с другими кошками, сообщить о себе человеку. Данная проблема будет рассмотрена в Госдуме.

Пока депутаты допускают spa-уход для кошек, чистку зубов, модельные стрижки, в том числе шевелюру в стиле «лев». В груминг-салонах все еще разрешено креативное окрашивание, против которого выступают зоозащитники. Это когда кота окрашивают под тигра, медвежонка панду, енота или даже зебру (стоимость такой услуги от 500 до 10 000 рублей).