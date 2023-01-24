Метеоролог Старков назвал главную аномалию зимней погоды в Москве

Гололедица стала визитной карточкой этого сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной! - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - В остальном погода в Москве на этой неделе спокойная. Определять ее будет антициклон с центром в Поволжье. Солнце будет редким гостем на небосклоне, но и существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет превышать климатическую норму, хотя она останется слабо отрицательной; ночью -3…-7 градусов, днем 0…-3.

В Московском метеобюро уточнили, что погода в ближайшие дни будет на 2 - 4 градуса теплее, чем обычно. Небольшой снег вероятнее всего в пятницу, 27 января. И то, скорее всего, во всем мегаполисе, а на севере и северо-западе столицы.

По предварительным прогнозам, хоть сколько-нибудь существенных перемен в погоде не предвидится до первых чисел февраля — то есть до конца следующей недели.