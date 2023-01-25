Дом Моргенштерна* в Москве продают за 80 миллионов рублей

Моргенштерн снимал дом за 250 000 рублей. Фото: www.youtube.com

В Новой Москве выставлен на продажу особняк, который называют домом Алишера Моргенштерна. Стоимость - 80 млн рублей. Столько же стоят 200-метровые меблированные апартаменты в «Москва-Сити». Впрочем, цена запредельной не считается. Дома такой же площади (400 квадратов) на Рублево-Успенском шоссе продают в 1,5 - 2 раза дороже.

Кто хозяин?

До своего отъезда (см. «Справку «КП») скандальный рэпер жил в микрорайоне К («Коттеджный») под Троицком. Прямо под боком - дубрава, выезд на Калужское шоссе, по которому 30 минут до МКАД. Под занавес 2022 года на сайте с премиальной недвижимостью появилось объявление о продаже дома. Там, конечно, не указано, что это тот самый. Но кому надо - знает. Артист не раз показывал жилье в своих клипах.

Едем на просмотр под видом заинтересованного в покупке джентльмена. Риелтор (ну очень красивая женщина на крутом «Порше») при встрече обреченно вздыхает:

- Да это не дом Моргенштерна! Мы уже не знаем, как от этой славы отбиться. Он его не покупал, а только арендовал. Исправно платил, а если снимал какой-то клип в доме - доплачивал. Вообще коттеджу 12 лет, его построила для себя одна бизнесвумен. Занималась инженерными коммуникациями, поэтому все, что касается отопления, водопровода, - полный улет.

Корреспондент «КП» Андрей Абрамов «примерил» на себя «звездную гостиную». Фото: Андрей АБРАМОВ

И «чуть-чуть» на ремонт

Моргенштерн снимал дом за 250 000 рублей. Сейчас его арендует компания парней - платят 300 000 рублей в месяц.

Дом выполнен в стиле хай-тек, скандинавский минимализм. Гараж на две машины, панорамное остекление, пара террас, 20-метровый бассейн и участок на 13 соток. Хотя отделка поизносилась от жизни-вечеринки, которую вел рэпер. Тут и там - трещины в штукатурке.

- По нашим оценкам, нужно вложить еще 3 - 5 млн рублей в косметический ремонт, - невзначай говорит продавец.

Сам дом оказался не таким уж большим. На первом этаже вроде и просторные коридоры, но они никак не используются. Пустота вкупе с минималистичной отделкой создает ощущение, будто это квартира в почасовую аренду. В общем, уютной эту обитель не назвать.

На первом этаже кухня-зал, студия звукозаписи (сначала ее в доме не было, построила команда рэпера по согласованию с владелицей), тренажерка и просторная сауна с кедровой бочкой.

Спальня: ничего лишнего. Фото: © Белые Ветры

На втором этаже три спальни: две гостевые - компактные комнаты, как в хрущевках, и мастер-спальня - хозяйская. Тут большой гардероб и санузел, который почему-то не отделяется дверью от комнаты. А вот та самая «трехместная кровать» («Моя кровать трехместная, значит, не для всех сучек найдутся места» - цитата из творчества рэпера) никакая не трехместная (хотя, может, герой-любовник забрал ее с собой в Эмираты) - самая обычная.

- Молюсь, чтобы никакие журналисты сюда не попали. А то уже приезжали под забор снимать. Вот этот шум, он сейчас ни к чему, - говорит риелтор.

Смотрю на даму невинным взглядом и обещаю перезвонить...

План дома. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Реальная цена ниже

Мы попросили эксперта по недвижимости, лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева оценить коттедж по фото. Мы не называли ему стоимость и не сообщали, что за домом тянется слава «поместья Моргенштерна».

- Дом симпатичный. Видно, что строился не на продажу, а для себя, - рассуждает Ковалев. - Бассейн и наличие мебели увеличивают стоимость. Оптимальный размер - 400 квадратов, неплохая локация. Минус - это Москва, а порядки эксплуатации недвижимости тут жестче, чем в области. Поэтому часто выбирают именно Подмосковье. Подобные дома стоят от 20 до 150 млн рублей. Сейчас все ждут падения цен, и покупки притормозили, спрос упал. Покупатели торгуются. Думаю, реальная цена продажи этого объекта - около 50 млн рублей. Еще одна сложность с такими домами: владельцы хотят вернуть потраченные на строительство деньги и еще заработать. Но времена изменились: окупить потраченные материалы и время может и не получиться.

- В этом доме жил Моргенштерн. Может ли это повлиять на цену?

- Нет, в случае именно с Моргенштерном это на стоимость не повлияет.

Певец постоянно демонстрировал этот дом в видеороликах. Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Заранее улетел в Дубай

Алишер Моргенштерн признан физлицом-иногагентом в мае 2022 года. Первый рэпер в этом реестре. Поводом стали политические публикации в телеграм-канале исполнителя и ролики на Ютубе, за которые он якобы получил более 29 млн рублей от израильской компании. Еще за полгода до этого глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях. И хотя эта история не получила развития, артист предусмотрительно улетел в Дубай.

Певец был популярен - в особенности у неокрепших умов. Ведь идеи его песен - «я крутой, потому что у меня есть бабки, женщины и шмотки» - разумными и вечными не назовешь. Да и другие высказывания исполнителя нередко раздражали народ. Так, в интервью Собчак Алишер заявил: «Я вообще не понимаю вот этого праздника победы (День Победы. - Авт.), которая состоялась 76 лет назад».

К слову, бизнес рэпера тоже не процветает. Ресторан «Кайф» (средний чек - 2500 руб.) закрывали за нарушение санитарных норм на три месяца. Сейчас заведение снова работает. Была у Моргена бургерная на Никольской (чек - 400 руб.), куда первые месяцы стояли очереди молодежи. Ее Роспотребнадзор также прикрыл за антисанитарию, и к едокам она уже не вернулась.

*Признан иностранным агентом.