Сколько стоят разгрузка и берцы? Военную экипировку стали продавать на рынках в Москве

Отделы с одеждой для охотников и рыболовов переключились на милитари Фото: Андрей АБРАМОВ

Знакомые волонтеры, которые возят гуманитарку на освобожденные территории и бойцам, шутят:

— Был «Садовод», а теперь «Воевода» или «Комбат».

Крупнейший рынок, который открывается с 4 утра, к 6 часам наводнен покупателями. До последних событий ранними пташками были мелкие коммерсанты, которые тарились у оптовиков. Теперь самым людным местом стало начало уличных рядов.

Большинство покупателей приезжает ранним утром, собираются очереди Фото: Андрей АБРАМОВ

Тут торгуют обмундированием и экипировкой для военнослужащих.

Многие продавцы только начинают переводить бизнес на военные рельсы. Вчера продавали рыболовные снасти и охотничьи костюмы, а сегодня расчищают полки под строгий милитари.

Я приезжаю на базар к 9 утра. Иду к военным рядам мимо развалов с трусами «Кевин Кляин». Отбиваюсь дежурной улыбкой от предложений примерить кожанку с лисьим воротником. Продавцы восточной наружности из отделов с одеждой с завистью глядят на коллег из рыболовно-военного сектора.

По всему торговому ряду навалены пузатые баулы с униформой. Я ныряю в один из отделов, как вдруг на плечо мне падает тяжелая рука.

Отделы устали от розничных покупателей и переходят на работу с оптовиками. Оптовики — это «гуманитарщики» Фото: Андрей АБРАМОВ

— Куда? Очередь!

На меня смотрит небритый гражданин. Таких принято называть «лоб». Лоб выпячивает кулак с замусоленным клочком блокнотного листа. На нем выведен номер 17. Выяснилось, что из-за ажиотажа продавцы «Садовода» вынуждены прибегать к системе МФЦ — очереди по талонам. Некоторые вообще отказались от розничных покупателей, повесив на входе табличку «ТОЛКО ОПТ».

Берцы больших размеров — везде кончились. В некоторых отделах обувь в принципе распродана подчистую. Там, где еще что-то есть, на каждом втором ботинке красуется логотип LOWA. Это известная фирма тактической обуви, которую уважают профессиональные военные. В военторгах и интернет-магазинах за пару просят 20 – 30 тысяч рублей. Здесь «по-братски» отдают за 6000 рублей. Низкая цена наводит на мысли о контрафакте.

Тактические ботинка LOWA: на базаре в три-четыре раза дешевле, чем в военторгах. Что наводит на мысли фальсификате Фото: Андрей АБРАМОВ

Бронежилетов, прицелов и прочей именно военной амуниции на «Садоводе» нет. Максимум можно купить разгрузку (жилет с большим числом карманов для снаряжения) и «плитник» (это бронежилет в который нужно докупить защитные плиты). Потрогал куртки на манекенах и тактично замечу — нужно хорошо выбирать. Ткани не лучшего качества, у некоторых криво вшиты замки.

Еще одни отделы, которые сейчас в фаворе — с электроникой. Улетают фонарики, батарейки и повербанки. Самые объемные модели на 80 тысяч миллиампер/час, от которых можно зарядить десять смартфонов, придется поискать.

Часть костюмов — с российских фабрик, часть — без бирок. Про последние продавцы рассказывают, мол, это «фирмА» — Турция. На деле, скорее всего Китай или Киргизия Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК «КП»

Что почем на «Садоводе» (руб.)*

Пенка-сидушка - 300

Спальник - 3500

Теплая куртка - 3000

Берцы - 3000 – 8000

Костюм «горка» (куртка+штаны, которые хорошо защищают от ветра) - 2000 – 3000

Повербанки - 1000 — 2000

*Даем средние цены, помните, что продавцы на рынке часто называют стоимость «из головы», а для хорошего покупателя могут делать скидку

Такие баулы с товаром идут нескончаемым потоком в рыболовно-военный ряд Фото: Андрей АБРАМОВ

Личный взгляд

Не тратьте силы на спекулянтов, лучше помогите легкой промышленности

С началом частичной мобилизации военторги взвинтили цены. Особенно преуспели в этом интернет-магазины, где накрутка может достигать 2000%. У коммерсантов два оправдания. Первое, нелицеприятное, но жизненное: самая крутая экипировка — импортная. С поставками сейчас сложно, продавцы не знают, где дальше брать товар и пытаются заработать. Второй аргумент: все дорожает и новые партии товара приходится закупать по повышенной цен. Чтобы это сделать — старые придется продать дороже.

ФАС и Генпрокуратура быстро отреагировали на новости о повышение цен. 12 октября генпрокурор Игорь Краснов вновь пообещал жесткие меры для спекулянтов. Пока, никого не наказали. Но можно не сомневаться: штрафы и антимонопольные дела будут. Только надо ли?

Кого накажут? Частника с «Авито», что решил продать старенький «броник», который он не то вынес с военного склада, не то покупал в стародавние времена «по-приколу». А теперь выставляет за 50-60 тысяч, и покупатели бьются за лот. Или продавцов «Садовода», которые за последний месяц тоже не будь дураками подняли цены. На страничках отделов рынка в соцсетях есть комментарии в духе «Месяц назад ботинки стоили в два раза дешевле!». Но на рынке цена вообще понятие эфемерное. Или покарают мелкого ипэшника, который держал военторговский отдел в провинциальной столице. Ревизорская машина у нас мощная, но на всех ее не хватит. Лучше потратить усилия на то, что реально поможет нашим бойцами.

Загружать легкую промышленность заказами на те же берцы и бушлаты. Спросить у бизнеса, что и кто мешает ему работать, и обратить ястребиный прокурорский взор на тех, кто чинит производствам препоны. Если мобилизованные будут твердо убеждены, что родина не только даст автомат, но оденет и обует (с учетом того, что на фронте всю экипировку можно потерять за один бой), тогда не будет очередей, не будет и спекулянтов. Да и вообще, какие сейчас спекулянты? Суровый, но честный рынок и предприниматели. А покупатель голосует рублем.