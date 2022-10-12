Опыт Подмосковья по сокращению аварийности на дорогах изучают в масштабах всей страны

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Московская область в последние годы сумела очень серьезно сократить аварийность на автомобильных дорогах. И как следствие - количество жертв ДТП и пострадавших. О том, за счет чего это удалось сделать коллегам из других регионов России и других стран рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Генерал-майор полиции Виктор Кузнецов выступил на одном из круглых столов в рамках международной специализированной выставки-форума «Дорога-2022», которая проходит в эти дни в Казани.

Виктор Кузнецов отметил, что в Московской области число аварий на дорогах удалось сократить благодаря комплексному подходу. В регионе удалось четко отладить взаимодействие Госавтоинспекции с областными министерствами и ведомствами, которые так или иначе связаны с дорогами. Отдельный разговор - высококвалифицированная медицинская помощь, которые получают пострадавшие в ДТП. В Подмосковье удалось выстроить маршрутизацию доставки получивших повреждения людей в лечебные учреждения, удалось наладить работу санитарно-авиационной эвакуации с мест аварий, а также создать сеть травматологических центров первого уровня.

Отметим, что выставка-форум «Дорога» на текущий момент является крупнейшей в России площадкой, где самые актуальные вопросы и современные практики обсуждаются экспертами, представителями профильных министерств и государственных организаций. В этом списке не только Минтранс России, но и Росавтодор, ГУОБДД МВД России, органы исполнительной власти субъектов РФ.

В течение трех дней в Казани будут проходить тематические пленарные заседания, семинары и презентации. А в рамках выставки участникам форума покажут современные образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.